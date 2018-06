Los Madelman, los juguetes que "todo lo podían", cumplen 50 años

La leonesa Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenada a 15 años por el caso Gürtel, salió de la cárcel madrileña de Soto del Real después de abonar los 200.000 euros que le impuso como fianza la Audiencia Nacional.

A partir de este momento, Iglesias tiene como medidas cautelares las comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

El Museo Nacional de Antropología conmemoró ayer el 50 cumpleaños de los Madelman con una muestra que incluye más 250 de los juguetes "que todo lo podían" y que permite establecer un diálogo entre las populares figuras de acción y el contexto sociocultural en el que surgieron.

"Aún lo pueden todo: 50 años de Madelman. Una mirada antropológica a la colección" es el título de la exposición, que se inauguró el día en el que se cumplían 50 años exactos desde el lanzamiento del juguete, en 1968, en el marco de las revoluciones contraculturales y el auge de la clase media como dominante, que comenzaba a demandar nuevos productos.

La exposición gira alrededor de la colección privada de José Manuel Cortés. Los visitantes podrán ver desde la famosa "caja roja" individual, que contenía un muñeco y algunos complementos, hasta las "misiones completas" que incluían varias figuras con accesorios de campaña o safari y muestran la evolución que tuvo el juguete, que se popularizó durante los años 70 y no dejó de fabricarse hasta 1993.

Alberto RUBIO

La imagen de Begoña, la cocinera de la sidrería A Cañada, limpiando unas latas de fabada no auguraban nada bueno, y así fue. Alberto Chicote tuvo una verdadera pesadilla en la cocina en un restaurante de "inspiración" asturiana en el madrileño barrio de Lavapiés. Al entrar, el cocinero no entendió muy bien cuál era el problema de un local moderno, que presumía de tener 125 años de historia y con las paredes llenas de premios gastronómicos. "Menos el Nobel, veo que lo habéis ganado todo", llegó a comentar asombrado Chicote. Entre los premios del "muro de la fama" de recortes de periódico, podía verse hasta una foto dedicada de David Bustamante.

Sin dejarse llevar por las primeras impresiones, el chef pidió varias cosas de la carta y no tardó en darse cuenta de que algo no iba bien. El camarero no sabía casi escanciar, el cachopo estaba crudo y, lo peor de todo, los callos y la fabada eran de lata. "¿Decís que habéis ganado premios con vuestra fabada y servís una de lata? Vamos no me jodas...", le espetó cabreado al camarero.

No hizo falta mucho para escuchar la confesión de Nati, la dueña del local. La mujer reconoció que servían comida ya cocinada, que no sabía casi nada del negocio y que los premios de las paredes en realidad eran de otras sidrerías A Cañada que había tenido con su exsocio. "Él me decía que no importaba, que era marketing puro", explicó visiblemente avergonzada. Además, Nati reconoció que el local tenía un año y no 125 como rezaba el cartel de la entrada.

En cocina la cosa no fue mucho mejor, Chicote encontró suciedad por todas partes y muy poca organización. La inexperiencia de los cocineros se hacía más patente con cada respuesta, lo que cabreaba aún más al chef. "Cómo va a estar el cachopo crudo si por fuera está hecho, yo siempre lo hago igual", fue una de las perlas de Begoña, la cocinera.

Si el año pasado un falso premio al mejor cachopo en un restaurante de Madrid desató una marea de reacciones, el programa de Alberto Chicote, "Pesadilla en la cocina" va por el mismo camino en el mundillo de la fabada y sus galardones.

Antes de la emisión del programa, los organizadores del concurso a la mejor fabada del mundo desmintieron que la sidrería protagonista, "A Cañada", hubiese ganado nunca su concurso, ni quedado entre los primeros puestos.

El comunicado, publicado en una red social, echaba por tierra uno de los carteles que el restaurante asturiano situado en Lavapiés lució en sus paredes al recibir a Chicote. En él, la sidrería afirmaba haber obtenido un cuarto puesto, una plaza nada desdeñable de ser cierro. La realmente escandaloso del caso es que, minutos más tarde, el chef descubrió que lo que realmente servían en su local estaba bastante lejos de la excelencia y el reconocimiento. Su receta secreta era en realidad fabada enlatada.

El productor de Hollywood Harvey Weinstein fue acusado formalmente de violación y otros actos criminales de índole sexual, informaron fuentes judiciales.

Weinstein había conocido los cargos de los que se le acusaba, cuando se entregó a la policía, pero quedaba por conocer la acusación formal y los delitos por los que sería procesado judicialmente. La acusación formal fue hecha por un jurado acusador o gran jurado, según indicó la fiscalía del distrito de Manhattan, que lleva la causa contra Weinstein, aunque también está siendo investigado en Los Ángeles y Londres. El documento acusatorio establece que será procesado por violación en primer y tercer grados, y actos criminales sexuales en primer grado.

"La acusación formal coloca al acusado un paso más cerca de responder por los crímenes violentos por los que ahora está acusado", afirmó el fiscal que lleva el caso, Cyrus Vance. Vance estaba recibiendo fuertes presiones por no dar curso a una primera denuncia por acoso sexual presentada contra Weinstein en 2015, y de hecho la fiscalía general del Estado de Nueva York ha abierto una investigación al respecto. El fiscal de Manhattan garantizó que el caso se llevará en los tribunales, "donde corresponde", y no en los medios de comunicación, algo de lo que se había quejado el equipo legal que defiende a Weinstein.