Eva Herzigova: "Los hombres deberían ser feministas"

La 'top model' que en los años noventa llegó a provocar accidentes de tráfico porque los conductores se fijaban más en su anuncio de lencería (aquel "mírame a los ojos; he dicho a los ojos") que en la carretera es una mujer reflexiva, que piensa al milímetro cada respuesta. Alta (1,80 m), elegantísima, de manos finas y educación exquisita, parece la antítesis de las todopoderosas supermodelos de final del siglo XX, el exclusivo club del que formó parte manteniendo su identidad. Tiene aspecto de diva y mente pragmática, algo quizá adquirido en la Europa del Este en que nació (Litvinov, República Checa), donde dice que pasar de adolescente una tarde de compras no era una opción. La tenacidad, la voluntad y la responsabilidad encajan en la definición de su vida. Ahora es trabajadora, madre de tres hijos, apasionada del arte, la arquitectura y el cine. Más que entrar en el casi impuesto juego de intentar parecer eternamente joven, lo suyo es ser moderna.

¿Alguna vez pensó que se mantendría más de 20 años en la cima de la moda y la belleza? ¿Cómo lo ha logrado?

Nunca lo hubiera imaginado. Lo he logrado en parte por una cierta evolución, no sólo de esta industria sino de la vida, que hace que las mujeres estén siendo aceptadas con más edad. Ahora parece que la juventud ya no lo es todo y que las mujeres con experiencia tienen más cosas que ofrecer. Y eso se refleja en la moda, la comunicación, la belleza; en quién eligen las marcas para ser sus embajadoras. Ya no buscan siempre a una persona guapísima de 18 años sin historias que contar; a veces optan por alguien con experiencia. Y eso es ­maravilloso, lo encuentro muy empo­derador.

¿Qué es para usted la belleza?

No la limitaría a un maquillaje perfecto. Tal como la veo, está volviendo a los orígenes de la humanidad, en el sentido de volver a tener en cuenta el respeto, los valores, y el esfuerzo por dar lo mejor de uno mismo e intentar mejorar. Me gustaría que esto fuera aplicable a todos los campos, aunque el presente parece estar más centrado en el ego y más interesado en el éxito.

¿Cómo trabajar la belleza?

Una mujer es bella cuando es feliz, cuando se siente completa o está enamorada o lo que sea que haga que se sienta bien. Y cuando es amable con los demás.

En el primer desfile de Dior diseñado por una mujer, Maria Grazia Chiuri, se vieron camisetas con la inscripción: "Todos deberíamos ser feministas". ¿Qué opina?

Es un mensaje muy fuerte. Las mujeres ya somos feministas, nos apoyamos las unas a las otras, son los hombres los que también deberían ser feministas.

¿Qué piensa de las celebridades de las redes sociales?

Hoy hay muchas estrellas en las redes, sólo el tiempo dirá lo que duran. Lo que me parece más interesante son las posibilidades que abren las redes para nuevos talentos o diseñadores que ahora pueden dar a conocer sus trabajos más fácilmente y a mucha más gente. Antes se necesitaba mucho dinero y contactos para lograrlo.

¿Por qué las supermodelos de los noventa siguen siendo icónicas?

Por confort, quizás. La gente está ­familiarizada con ellas, era un periodo relativamente próspero económicamente, en el que parecía que se podían fabricar y vivir los sueños. También tienen un bagaje detrás y se les tiene respeto.

¿Cómo se definiría?

Franca, auténtica, genuina... Mi instinto primario es la supervivencia.

¿Qué valores quiere trasmitir a sus hijos?

Que intenten hacerlo todo lo mejor que puedan y que lo hagan ya, que no esperen.

¿Cambiaría algo de sí misma si tuviera una varita mágica?

No me gustaría cambiar nada con una varita, me encanta el proceso de cambio, el trabajo, el esfuerzo que implica. De eso se trata la vida. De descubrir tus flaquezas y hacer todo lo que puedas para superarlas.

Es embajadora de la línea de tratamiento Capture Totale, de Dior. ¿Cómo se cuida? ¿Algún truco?

Siempre he cuidado mucho mi piel. Hidratarse bien es muy importante, igual que lo que comes, tu estilo de vida... La piel lo evidencia todo. Y mi mejor truco es que después de aplicarme Capture Totale me cubro la cara con una toalla caliente para que se absorba mejor. Después, aplicas un poco más de crema sobre la piel aún caliente. Lo aprendí de una japonesa y ¡funciona! La crema penetra mejor, estimula la circulación y el rostro se ve más luminoso, hidratado y libre de estrés.

Hablaba de sueños, ¿ha cumplido el suyo?

Sí, desde luego. Todos tenemos los nuestros y no han de ser impresionantes o inasequibles, hay sueños pequeños que se pueden intentar cumplir todos los días. Le cuento uno: disfrazarse en Halloween, vaciar las calabazas con mis hijos, cosas tontas...

Tiene fama de ser muy positiva...

Has de tener un objetivo en la vida y, si lo tienes, te sentirás mejor incluso en las etapas más duras.