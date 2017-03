Seis regalos para el Día del Padre por menos de 30 euros

El próximo 19 de marzo celebramos el Día del Padre. Si este año quieres tener un detalle con tu papá no te pierdas nuestra lista de regalos para el Día del Padre por menos de 30 euros. Cinturones, calcetines o corbatas son los típicos detalles que se les regala este días pero existen otro tipo de regalos más sentimentales con los que seguro triunfarás:

Regalos para el Día del Padre: Para los sentimentales

Nada emociona más a alguien que leer o escuchar las palabras de amor que le dedicamos y tener así un recuerdo de nuestro cariño. Por menos de cinco euros podemos comprar una tarjeta de felicitación para el Día del Padre y plasmar ahí los sentimientos que queremos transmitirle. Y para los más creativos, lo mejor es atreverse a grabar un vídeo donde, con voz en off, podemos narrar una historia relacionada con él mientras le mostramos imágenes de toda la familia felicitándole.

Getty Images

Regalos para el Día del Padre: Para los 'fashion'

Un cinturón, una corbata, una riñonera, un sombrero€ todo dependerá del gusto de nuestro padre para seleccionar una de estas opciones. Si nuestro progenitor le da mucha importancia a su imagen o ves que uno de sus complementos preferidos está ya muy viejo, no hay nada mejor que sorprenderle con uno nuevo para que pueda darle un aspecto más fresco a su look y además acordarse de ti cada vez que lo use.



Regalos para el Día del Padre: Para los lectores

Para los amantes de las letras sin duda un libro es el mejor regalo que se les puede hacer. Recuerda que con un libro regalas momentos de imaginación y aventuras.

Regalos para el Día del Padre: Para los gourmet

Si a tu padre le encanta probar platos nuevos o tiene un restaurante favorito, no lo dudes, una cena o comida juntos es la mejor idea. Seguro que disfruta más del tiempo que pasa contigo que de los platos. Una cita inolvidable.

Getty Images

Regalos para el Día del Padre: Para los más 'frikis'

Videojuegos retro, videoconsolas antiguas, figuras de sus series o películas favoritas de la infancia€ hay un sinfín de posibilidades con las que sorprender el Día del Padre si lo que le gusta son los videojuegos y/o las tecnologías.



Regalos para el Día del Padre: Para los aventureros

Si tu padre es una aventurero y le encanta la naturaleza, no lo dudes, una excursión conjunta o una ruta de senderismo es lo mejor que le puedes ofrecer. Regalarle una mochila, una brújula, un bastón, una gorra o una cantimplora es una gran idea.