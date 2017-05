´Las chicas del cable´: sus mejores looks

El pasado 28 de abril aterrizó en Netflix 'Las chicas del cable', protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Maggie Civantos. La serie se estrenó por todo lo alto en Madrid y no solo sus actores acudieron al evento, sino que muchos de nuestros famosos no se lo quisieron perder.

Mónica Cruz, Eugenia Silva o Maxi Iglesias son solo algunos de los que acudieron al estreno de la serie de Netflix. Y tal ocasión se merecía looks tan espectaculares como los que vimos, uno de los estilismos más sorprendentes fue el de una de las protagonistas de la serie. ¡Descubre quién!

Mientras que Blanca Suárez y Ana Fernández escogieron vestidos largos en tonos oscuros, más propios de una noche de fiesta, Maggie Civantos y Nadia de Santiago apostaron por tonos claritos, una con un vestido corto y la otra de largo.

Ana Fernández apostó por un vestido largo de manga larga con aventura en la pierna negro con brillo y hombreras. Un vestido muy sexy que dejaba entrever sus interminables piernas y que lucía con unas impresionantes sandalias del mismo color.

Ana Fernández. Foto: EFE.

Maggie Civantos en cambio, eligió un vestido corto blanco para la ocasión con transparencias y plumas, una apuesta muy atrevida y sobre todo diferente con la que no pasó desapercibida. Un look que combinó muy sabiamente con unos labios rojos de lo más sexys.

Maggie Civantos. Foto: EFE.

En cuanto a Nadia de Santiago, la actriz acudió con un vestido rosa palo largo con pedrería, y abertura en las costillas. La joven dejó su corta melena al viento a un lado y un maquillaje perfecto para la noche.

Nadia de Santiago. Foto: EFE.

Pero sin duda, uno de los looks más impactantes y atrevidos de la noche fue, cómo no, el de la actriz Blanca Suárez que apostó por el negro y el brillo. La actriz acudió a la esperaba cita con un vestido largo con transparencias y brillos y pedrería en la espalda, un increíble diseño que seguro que dejó a más de uno con la boca abierta.

Pero no solo se quedó ahí, sino que el maquillaje fue a juego con el vestido, luciendo unos ojos lo más glitter que pudo. Una apuesta arriesgada pero que la actriz supo defender a la perfección. En cuanto al recogido, la que fuera protagonista de 'El Barco', apostó por un moño alto con trenza en la parte de atrás, un look muy moderno.

Blanca Suárez. Foto: EFE.

Dos de nuestras actrices preferidas que siempre que acuden a una alfombra roja derrochan estilo y glamour son Ana Polvorosa y Macarena Gómez. La que fuera actriz de 'Aída' apostó por un vestido largo de tirantes muy a la moda con transparencias en la parte de la falda y estampado retro, muy divertido y bonito que lo lucía con mucha personalidad.

Ana Polvorosa. Foto: EFE.

Macarena Gómez, en cambio, se decantó por unos originales flecos en la falda de estampado a rayas blancas y negras combinadas con el dorado y un top manga larga divino color champagne con un escote en uve de infarto. Sin duda, una de las apuestas más diferentes de la noche que defendió con mucho glamour. ¡Bravo Macarena!

Patricia Peñalver acudió a la gran cita con un look muy Kardashian, pero no fue la única; Mónica Cruz también. La actriz Patricia Peñalver acudió al evento con un impresionante jumpsuit blanco con stilettos a juego y una coleta alta como peinado perfecto para el look. En cuanto a la hermana de Penélope Cruz, lució un vestido corto ajustado azul que resaltaba sus curvas como luciría las jóvenes del clan más conocido de la televisión con unos stilettos y un moño alto algo desenfadado para completar su look.

Mónica Cruz. Foto: EFE.

Irene Visedo, se decantó por un total look a rayas con un top y pantalón con ese estampado y una chaqueta de cuero azul oscuro. Manuela Velasco también apostó por el azul en un jumpsuit muy elegante que combinó con un bolso amarillo precioso.

María Adánez se decidió por el rojo con un bonito vestido largo mientras que María Castro apostó por una camisa muy de moda a rayas y un pantalón palazzo en blanco. Kira Miró acudió al estreno de Las chicas del cable con un vestido largo en tono verdoso agua marina, casi grisáceo, muy vaporoso con un divino clutch dorado glitter.

Mar Saura y Eugenia Silva acudieron al evento con un look muy elegante. Mar apostó por un precioso vestido corto con volantes al final de las mangas y la falda con estampado estilo años 60. Le dio un toque muy chic con un fino cinturón blanco para resaltar su impresionante figura y un clutch del mismo color.

Eugenia Silva presumió de barriguita con un impresionante vestido largo con estampado de rombos en negro y rosa con abertura en la pierna y unas sandalias negras divinas.

Ellos también triunfaron

La verdad es que ellos no se quedaron atrás con sus looks para el estreno de la serie de Netflix. Yon González y Martiño Rivas, dos de los actores que aparecen en 'Las chicas del cable' y que también compartieron risas entre toma y toma en 'El Internado', acudieron casi igual a la gran cita.

Martiño Rivas (izquierda) y Yon González. Foto: EFE.

Yon apostó por un traje en color negro, con camisa blanca, al igual que Martino con la única diferencia que el segundo sí llevaba corbata mientras que Yon no. Maxi Iglesias también se decantó por el negro y el blanco aunque lo combinó con unos pantalones vaqueros dándole al look un toque más casual.

Otro de los actores que nos dejaron con la boca abierta fue el actor Sergio Mur, uno de los españoles que seguramente se cuele en las listas entre los hombres más deseados y estilosos del panorama nacional. El actor acudió a la cita con un traje negro con camisa blanca, cobarta negra y chaleco del mismo color.

El deseado actor Antonio Velázquez no escogió el negro como la mayoría de sus compañeros de profesión sino que por el azul en un traje de lo más glam con camisa blanca y una original corbata azul con estampado.

El actor Joel Bosqued, pareja de una de las protagonistas de la nueva serie de Netflix, no se quiso perder el estreno al que acudió con un look muy personal, ya visto en otras ocasiones al actor, con una camisa negra de manga corta y un pantalón negro, un look perfecto para esa mirada seductora y misteriosa que el actor tiene.