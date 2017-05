Moda 'low cost' y lencería, las dos sorpresas de la Gala Met

Cuando llega un evento como la Gala Met, los Oscars o los Globos de Oro, las grandes firmas se frotan las manos porque será la mejor ocasión para que sus diseños desfilen por una alfombra roja. Será el día que más se hable de ellos, pero al final siempre son los mismos, una oligarquía fashion en la que no hay cabida para todas las marcas, aunque cada vez más se va abriendo el abanico de posibilidades. Y la Gala Met ha dado buena cuenta de ello.

¿Cuántas veces vemos vestida a una famosa de La Perla, si no es la lencería que lleva bajo su ropa y que es un secreto a la los ojos del resto? ¿O de H&M si no es en un ´street style´? Son contadas las ocasiones, sin embargo, la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en la que se permiten todo tipo de licencias, también da la oportunidad a que estas firmas tengan su protagonismo.

La lencería toma la alfombra roja

Tanto Mery J. Blige como Kendall Jenner, embajadora de la marca, se vistieron de la icónica firma de ropa interior La Perla. Mientras la primera optó por un vestido negro de estilo lencero con bordados y abertura lateral, muy sensual, lo de la hermana modelo de Kim Kardashian es complicado describirlo.

Pocas veces hemos visto a Kendall con tan poco ropa en una alfombra roja: su vestido negro con transparencias estaba adornado con 85.000 cristales colocados a mano y tenía un recorte asimétrico de la clavícula hasta su hueso de la cadera. Pero ahí no acaba todo porque enseñó su tanga de color negro diamante. No dejó nada a la imaginación.

Prinyanka Chopra, Rita Ora y Kate Hudson / REUTERS

Los vestidos de H&M

También sorprendió la presencia de H&M. Los modelitos que llevaron las invitadas que vistieron con moda del gigante sueco jamás los veremos en sus tiendas, pero llevaban el sello H&M. Mientras Nicki Minaj fue toda osadía con su body negro y su reinterpretación del kimono con plumas, Ashley Graham y Stella Maxwell dieron una lección de estilo.

La modelo curvy estaba espectacular con un modelo en blanco y rojo con top tipo corsé y falda de inspiración flamenca con flores, muy ceñida y muy sexy. Más sencillo, pero no del todo, fue el vestido del ángel de Victoria´s Secret de gasa de seda pura y orgánica que estaba inspirado en el interés Reis por las capas y pureza y con quien la firma ´low cost´ realizó una colaboración en 2008.