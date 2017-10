Los 5 mejores looks de la semana en Instagram

Las tendencias de otoño se están haciendo de rogar debido a las altas temperaturas. No obstante, ya podemos ver en nuestras calles muchos estilismos de lo más otoñales. Esta semana nos fijamos en esas prendas que dan un toque más sofisticado a tu look otoñal. Los estilismos arreglados en estos meses son fáciles de conseguir con finos jerseys, faldas por debajo de la rodilla o una chaquetita torera.



Las ´influencers´ están dejando ya detalles de lo que más se va a llevar este otoño. Para la presente temporada se están animando con las faldas plisadas o los jerseys de cachemira, para lucir más arregladas.



Paula Echevarria es una de las ´it girl´ más punteras en España. La actriz crea tendencia con todos sus looks. Este viernes no ha sido menos con la foto de su Instagram en la que posa con una chaqueta. La prenda destaca por sus bordados y su forma entallada.





Hoy en el blog.. ??.. #TrasLaPistaDePaula #ElleBlogs @elle_spain @theextremecollection @paticondebydandara @fetichesuances @gucci @tousjewelry Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 3:03 PDT

Nobody knows. #byebyebarcelona #octoberdays #:) Una publicación compartida de Paula Nata (@paulanata) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 12:34 PDT

Tailored pants & cashmere knit are my infalibles?? x @MASSIMODUTTI #DressedInDutti Una publicación compartida de Alex Rivière (@ariviere) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 5:54 PDT

Si paso mucho tiempo en el polígono, podríamos decir que soy una poligonera, no? Pues eso. Una publicación compartida de Alicia Hernandez (@alipromesas) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 6:59 PDT

In love with... my skirt!!??#Ladyaddict #asos Una publicación compartida de LadyAddict (@ladyaddict) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 11:53 PDT

, por su parte, pone el punto sofisticado a su look con una original falda. Se trata de una falda por debajo de la rodilla con botones y una apertura que da un toque sexy a la prenda.es sinónimo de elegancia. El look de la ´it girl´ que destacamos esta semana consta de pantalones tobilleros en color malva, acompañados por un jersey de cachemira en el mismo tono. Las sandalias y el bolso por los que apuesta esta ´influencer´ dan un nuevo toque sofisticado a su apuesta.opta por la comodidad en su look sofisticado de la semana. Para lucir más arreglada se ha enfundado en un vestido larga, con un cinturón negro. El amplio bolso de la ´it girl´ da otro toque único a su estilismo.luce de lo más arreglada. Su falda plisada en tonos morados, sus botines estampados y el pequeño bolso que luce en su Instagram le han hecho ganarse un puesto en este ránking de la semana.