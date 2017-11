Doce vestidos de fiesta para Navidad por menos de 50 euros

Llega el mes de diciembre y con él decenas de eventos y reuniones familiares que cubrir con un buen 'total look'.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las tiendas ya han puesto en marcha sus colecciones de conjuntos festivos. Para las más atrevidas o las más románticas, los vestidos para estas navidades vienen cargados de plumeti o terciopelo, dos de los elementos que están más de actualidad en esta temporada otoño-invierno. Eso sí, hay dos cosas que jamás fallan en estas fechas: las lentejuelas y las plumas.

Así, los vestidos para todos los gustos y edades toman los escaparates del mercado 'low cost'. Por menos de 50 euros te ofrecemos hasta doce posibilidades que llenarán tu armario y que servirán para todas esas fiestas que tengas más adelante.



Vestidos de lentejuelas y plumas

Mulaya (35.99€), Stradivarius (25.95€), Zara (39.95€).

Son un clásico de cualquier Navidad que se precie. Puede que durante el resto del año no se lleve, pero hay tendencias que vuelven para unirse al espumillón y el buen champán. Las lentejuelas y plumas son un 'must have' del mes de diciembre y las protagononistas de cualquier cotillón que se precie. En Zara puedes encontrar el mítico corte ajustado con manga francesa y lentejuelas de dos colores, mientras que en tiendas más juveniles como Mulaya, te presentan un modelo de lentejuela negra con el bajo de la falda de plumas. En Stradivarius, por su parte, optan por otro gran clásico: el drapeado. Los tres modelos combinan a la perfección con cualquier stiletto, que estilizan las piernas, o botines.



Vestido de terciopelo

Okeysi (19.99€), Bershka (35.99€), Cortefiel (49.99€).

En el mundo de la moda todo vuelve, y esta temporada le ha tocado al terciopleo. En batín, bata, vestido largo, camisetas, bodies, faldas, jerseys... el terciopelo ha llegado para quedarse y también esta muy presente en las colecciones de fiesta de las tiendas 'low cost'. Desde Okeysi proponen un clásico, el corte oriental, mientras que en Bershka llevan el tejido hasta su punto más sensual con una propuesta a lo Rita Hayworth. Largo y con una raja infinita, ideal para cualquier cotillón. Desde Cortefiel, y con una propuesta más elegante, llevan el terciopelo al formato batín y le añaden brocados dorados. Los zapatos de salón con tacón de brillo son una opción.



Vestidos de tul y plumeti

Mango (29.99€), Forever21 (20 €), Pimkie (35.99€).

Las transparencias, el tul y el plumeti son otras de las tendencias que se han quedado, aunque ya llevan un tiempo muy arriba de los estratos de la moda. Las faldas de tul se han convertido en alidas perfectas para eventos de toda clase, incluso para la vida diaria muy al estilo Carrie Bradshow. El plumeti, por su parte, ha llegado en formato vestido, camisa o blusón. Desde Mango proponen un vestido corto con el escote de plumeti y un volante frontal, mientras que desde SHEIN proponen uno ajustado con estampado de damasco de terciopleo y transparencias. Desde Pimkie, para las más rockeras, un vestido de tul con cuerpo de terciopelo que se puede combinar perfectamente con unas botas militares.



Vestidos básicos

Spf (29.99€), Shein (19.87€), Pull & Bear (25.99€).

Para las más clásicas, las que quieren contar con un conjunto utilizable, las tiendas 'low cost' también tienen propuestas. Cortes más básicos, de toda la vida y hasta cómodos que variarán dependiendo de los complementos. En Springfield, por ejemplo, dan la opción de un vestido negro con hombreras de encaje y falda de vuelo, combinable con todo tipo de calzad. En Shein optan por el clásico vestido largo con algo de brillo y escote infinito, mientras que en Pull & Bear se lanzan a la comodidad con un vestido amplio con brillo, perfecto con botas de mosquetera.