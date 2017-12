El año que dejamos atrás ha estado lleno de fiestas, galas y premios en los que las famosas de nuestro país han lucido sus mejores galas, aunque no todas siempre han acertado con sus modelos. Descubrimos a continuación las mejor y peor vestidas de 2017:

Nieves Álvarez, mejor vestida 2017

Nieves Álvarez, mejor vestida 2017 // EFE / Instagram

La Reina Letizia, mejor vestida 2017

La Reina Letizia / EFE

Sara Carbonero, mejor vestida 2017

Sara Carbonero // Instagram

Georgina Rodríguez, peor vestida 2017

Georgina Rodríguez / EFE / Instagram

Paula Echevarría, peor vestida 2017

Paula Echevarría / Instagram

Cristina Rodríguez, peor vestida 2017

Cristina Rodríguez / Instagram / EFE

La modelo es la elegancia personalizada. No hay alfombra roja que se le resista. Nieves Alvarez merece por méritos propios alzarse con el título a la mujer mejor vestida de 2017. Parece sencillo alzarse con tal honor teniendo su cuerpo y posibilidades, pero ella destaca por encima de otras ´top models´ en similares circunstancias, incluso arriesgando con diseños imposibles que ella convierte en piezas inolvidables.Si algo ha demostrado la Reina Letizia este 2017 es que una mujer versátil, en cuanto a estilo de refiere. A lo largo de estos 12 meses, ha lucido todo tipo de ´looks´, de cóctel, gala, de calle, etc. y en casi todas las ocasiones estaba a la altura de las circunstancias. Además, ha incorporado ya de forma habitual su prendas y accesorios ´low cost´ en su vestuario, sin restar un ápice de importancia a sus estilismos.Prenda que se pone, prenda que se agota. La periodista es la reina del ´Street Style´, siempre con estilo incluso cuando lleva unos simples vaqueros. Además, este año nos ha sorprendido con ´looks´ inolvidables de gala.La novia de Cristiano Ronaldo ha pasado de ser una auténtica desconocida este 2017 a ser una de las personas de las que más se ha hablado en el año que estamos a punto de dejar. La exdependienta se ha pasado todo el año vestida con ropa deportiva y las veces que se ha puesto de tiro largo ha defraudado bastante.Sin duda este no ha sido el año de la actriz. A su separación con David Bustamante, se añaden varios patinazos estilísticos. Lo cierto es que nos tiene muy mal acostumbrados porque durante años ha liderado el ranking de las mejores vestidas.La estilista más famosa de la televisión dejo a todo el mundo boquiabierto en la gala de los Goya 2017 con su diseño, que a muy pocos agradó y que la llevó directa a la lista de las peores vestidas de la noche. Además, cada semana se reafirma en ´Cámbiame´, luciendo ´looks´ bastante complicados.