La ´influencer´ de moda Lovely Pepa denuncia ser víctima de acoso en Internet

"El vídeo de hoy probablemente sea el más duro que he publicado y publicaré por aquí jamás". Así arranca la bloguera de moda viguesa Alexandra Pereira, más conocida por Lovely Pepa, en un vídeo de treinta minutos en el que revela no solo haber sido víctima de acoso escolar cuando era adolescente sino también sufrir la persecución sistemática en los foros de la página web de la revista Vogue, referencia de la moda.



"He tomado la decisión de abrirme en cuerpo y alma para compartir algo que me daba vergüenza, de lo que me daba miedo hablar", explica Lovely Pepa en la descripción del vídeo publicado en su canal de Youtube. "Creo que es el momento de plantar cara a los acosadores que llevan 8 años tratando de destruir cada pequeño paso que he dado, es hora de dar nombres y de explicar quiénes son los culpables de que cosas como estas sigan ocurriendo", recalca en el mensaje difundido a través de sus perfiles sociales.

Lovely Pepa: del acoso escolar al acoso en Internet

Vogue elimina su foro tras la denuncia de Lovely Pepa

En Instagram Stories hablo de algo importante. BASTA YA DE ACOSO. BASTA YA. GRACIAS @LovelyPepa por atreverte a contarlo en tu último vídeo. #ADIOSFOROVOGUE https://t.co/zDcu743mSx — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de enero de 2018

El calvario de Alexandra Pereira como víctima de bullying arranca en su adolescencia, cuando cursaba 4º de la ESO y su grupo de amigas le declararon su animadversión. "", explica una emocionada Lovely Pepa, que agradece la intervención de sus padres, del colegio y de sus compañeros de clase para "una etapa de tu vida con muchos cambios" de la que no guarda grandes recuerdos.La relación de la bloguera viguesa con. Hace diez años, cuando publicaba su primera entrada en la cuaderno de bitácora que le dio la fama, desconocía por completo que ese día se convertiría en el objetivo de acosadores. "Cuando abrí el blog empecé a recibir comentarios despectivos sobre mi aspecto físico, pero no les di importancia porque me parecen infantiles", explica, "pero e l mundo de los blogs fue creciendo y se crearon algunos dedicados a criticar a desprestigiar a bloguers de moda. En alguno, incluso, se llegó a desear mi muerte".Desaparecidos ya esos blogs, el acoso en la Red hacia Lovely Pepa se trasladó a los foros que la revista Vogue España tiene en su página web. Concretamente a un hilo, ' Marcando tendencias página 60', en el que se publican, según cuenta la influencer viguesa, "Pereira denuncia que la revista obvia los comentarios de incitación al odio, insultos o falsedades que se publican para mantener las visitas hacia su página.Tras la publicación del vídeo delos mensajes de apoyo hacia la gallega no han parado de repetirse. Otras influencers además, como Laura Escanes, se han sumado a la campaña iniciada por al gallega con la etiqueta #AdiosForosVogue.

Acabo de ver el vídeo de @LovelyPepa . En primer lugar muchísimo ánimo. En segundo, espero que el vídeo no se quede ahí y tenga consecuencias. Estamos en 2018. Hay que regular la identificación en redes sociales si queremos acabar con el acoso en la internet. ?? — Alex Stone (@Stoneismynamee) 26 de enero de 2018