Diez consejos para fortalecer nuestra autoestima

La RAE define autoestima como una ''valoración generalmente positiva de sí mismo''. Sin embargo, es un aspecto personal que va variando a lo largo de nuestras vidas y que no siempre es tan buena como debería. Son muchos los factores que afectan a nuestra forma de ser, de pensar y de vernos a nosotros mismos.

Incluso las personas con una fuerte personalidad y la cabeza bien amueblada sufren en algún momento de su vida capítulos que les hacen tambalearse. Dejar de ver la botella medio llena para percibirla medio vacía es un momento duro y puede venir precedido de alguna ruptura sentimental, problemas laborales o enfermedades.

El lado positivo de todo esto reside en la propia propiedad de estos sentimientos. No son inamovibles, por lo que de la misma manera que se han tornado negativos se pueden volver a convertir en puntos fuertes para sentirnos mejor con nosotros mismos. A continuación ofrecemos una serie de consejos para volver a ver esa botella medio llena, o completamente llena.

Márcate tus objetivos

Planifica un listado de acciones que te gustaría realizar y lograr y prepara un plan para llevarlas a cabo. Es importante anotar los progresos para ver que con esfuerzo las cosas salen adelante. En el día a día, deberíamos pensar en las áreas más importantes de nuestra vida y reflexionar sobre cómo queremos que sean en un periodo determinado de tiempo que nosotros mismos fijaremos.

Determina qué aspectos puedes cambiar y cuáles no

Hay que diferenciar dos aspectos: el psicológico y el físico. El primero, a pesar de que también puede llegar a ser realmente duro, es más fácil de trabajar. Hay que identificar cuáles son los problemas que nos hacen infelices y comenzar a cambiarlos. Nadie dice que sea fácil, pero en tus manos se encuentra querer cambiarlo o no. En cuanto al segundo, nadie puede cambiar que seas bajito o tengas algún defecto físico que detestes. No obstante, tienes que pensar que nadie está completamente satisfecho con su cuerpo y que es importante quererse a sí mismo.

Cambia los pensamientos negativos por otros positivos

Obviamente, no es una tarea sencilla. Sin embargo, es el primer paso que hay que dar si realmente queremos cambiar. De nada sirve que siempre destaquemos lo negativo. Lo que debemos hacer es buscar los aspectos positivos que tenemos, ya que todos contamos con un potencial y unas cualidades individuales valiosas.

Realiza nuevas actividades

Ponte a prueba con nuevas experiencias y descubrirás que tus aptitudes son mucho mejores de lo que pensabas. Esto te ayudará sin duda a mejorar tu autoestima y a sentirte mejor.

Tus opiniones e ideas son tan respetables como las del resto

No te guardes lo que piensas y, sobre todo, no te avergüences de ello. Sin caer en la mala educación y siempre con respeto, expresa tus opiniones con claridad y sin ponerte límites. Tus ideas son tan respetables como las del resto.

Aprende de los errores

A nadie le gusta cometer errores, pero es una oportunidad para empezar de cero y no volver a tropezar en la misma piedra. Forman parte de la evolución de cada persona, por lo que los errores no deben hundir tu autoestima.

Ayuda a los demás

Hay quién no cree en el karma, pero apoyar a otras personas te puede ayudar a sentirte mejor contigo mismo. Percibir que eres importante para otra persona, y realmente útil, ayuda a valorarte.

Ten constancia y no desfallezcas

Hay quién detiene sus propósitos por ver que no avanzan, sobre todo con los temas relacionados con el deporte. Es frustrante no progresar al ritmo que cada uno querría, pero no hay que olvidar que en la constancia se encuentra el camino para lograr el premio final. Además, no debes ponerte límites.

Haz ejercicio

El deporte es uno de las actividades más saludables, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Practicar ejercicio nos hará sentir mejor. Y es que como dice la cita latina, Mens sana in corpore sano.

Disfruta de la vida

Sobre todo, sonríe. Rodéate de gente a la que aprecias y haciendo lo que te gusta. Olvídate de los aspectos negativos del pasado, no deben volver. Carpe Diem.