El boxeo que no hace daño

Durante mucho tiempo, el boxeo en España ha estado relacionado con gente como Pedro Carrasco o el "Poli" Díaz. Tipos duros que se partían la cara en el ring para ganarse la vida. Los gimnasios donde se entrenaban eran presentados, sobre todo en el cine, como lugares sórdidos en los que un viejo entrenador aconsejaba a su pupilo, mientras éste golpeaba una y otro vez un saco o se pegaba con un "sparring".

Ahora, la palabra boxeo significa más cosas. También designa una manera tan válida de ponerse en forma como el "zumba", el "spinning" o el "running". Una de las principales ventajas es que, en este caso, está permitido utilizar el nombre en español. Con respecto al boxeo tradicional, el de competición, la gran diferencia reside en que en este caso no hay contacto. Lo importante son los movimientos, los ganchos, los crochés, las esquivas. Unos ejercicios que ayudan a quemar calorías de una forma de lo más entretenida, y que registran una creciente presencia de mujeres.

Uno de los lugares que ofrece la posibilidad de recibir clases de boxeo es el gimnasio Ayala, situado en el espacio que antaño ocupó el famoso cine de Oviedo del mismo nombre. Allí, una docena de alumnos se ejercita a las órdenes de José Julio Gabarri. El de Pola de Siero llegó a competir y ahora enseña a otros, no para que se peguen con un rival en un ring, sino para que los movimientos de este deporte les permitan quitarse unos kilos o transformarlos en músculos.

Gabarri está encantado con esta nueva forma de ver el boxeo, con esta posibilidad de abrir su deporte a gente que jamás se hubiera acercado a él. "Es un boxeo más actual, más moderno, que puede practicar cualquier persona, de cualquier edad", explica el monitor. A su juicio, merece la pena intentarlo porque los beneficios para el cuerpo son muchos: "Te cambia físicamente, te cambia la musculatura. Pero no todo es físico, también es algo mental; el boxeo te aporta disciplina, concentración, coordinación, agilidad...".

Reconoce el boxeador que la imagen que se tiene de su deporte está muy alejada de lo que él hace en sus clases, pero aún así defiende que, con o sin contacto, se trata de boxeo: "La imagen que se tiene del boxeo es la de competición, que es un deporte duro, y lo es. No se puede olvidar que es boxeo, que es un deporte de contacto, pero hay que tener en cuenta también esta posibilidad de practicarlo sin contacto, como hacemos nosotros en este gimnasio; así la gente se anima más porque le pierde el miedo".

El que pase por las manos de Gabarri quizá no se haya pegado ni con sus compañeros de clase, pero sabrá muy bien la forma correcta de golpear y de evitar un puñetazo: "Practicamos bloqueos, cómo se esquiva, técnicas de boxeo, cómo se finta un golpe, cómo se ballestea, cómo se tiran los directos...".

Una de las alumnas predilectas es Ana Villanueva, quien a la vez gestiona el gimnasio: "Me he convertido en una adicta al boxeo e invito a todo el mundo a que lo pruebe. Te cambia los brazos, las piernas, te tonifica el cuerpo, es divertido, tiene el componente de la adrenalina; y te quita esos nervios y esa tensión que acumulas durante el día". También Villanueva quiere acabar con algunos tópicos relacionados con este deporte: "La gente tiene el concepto de boxeo como que va a ser una clase de tiarrones, muy dura, muy intensa, pero en este caso no es así. Aquí se trata de una actividad aeróbica en la que aprendemos mucho. Yo hasta ahora no había visto unos guantes".

Villanueva y Gabarri ya no tienen más tiempo para hablar. Les toca ponerse los guantes y empezar la clase con el resto de sus compañeros. Lo hacen con tranquilidad porque en este gimnasio el boxeo no hace daño.