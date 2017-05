El truco de la calculadora del iPhone que pocos conocían

Un tuit sobre una peculiar función de la calculadora del iPhone ha desencadenado toda una reacción en internet hasta convertirse en un fenómeno viral.



Fue un joven sueco el que descubrió el truco al leerlo en la Red. Después, grabó un vídeo y lo publicó en Twitter para explicar su hallazgo: los dígitos escritos sobre la calculadora pueden borrarse simplemente desplazando a uno u otro lado los números y sin necesidad de usar el teclado.





PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ