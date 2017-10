Unas gafas inteligentes para que los ciegos puedan 'ver'

Su nombre es Eyesynth, y su objetivo el de conseguir una "experiencia de sentido aumentado". O lo que es lo mismo: que los ciegos puedan 'ver' a través del oído.

Lo primero que hay que dejar claro es que estas gafas inteligentes no permiten ver a las personas ciegas. Este sistema, que se compone de unas gafas especiales con dos cámaras conectadas a una petaca en cuyo interior hay un complejo sistema informático miniaturizado, podría cambiar la forma de vida de miles de invidentes en todo el mundo.

Las cámaras situadas en la montura de las gafas escanean y registran el espacio creando imágenes en tres dimensiones. Toda esa información es procesada por el ordenador que hay en el interior de la petaca y posteriormente es convertida en señales sonoras que se transmiten a través de unos auriculares cocleares. Tras un poco de entrenamiento, el usuario es capaz de detectar e identificar objetos a su alrededor, tanto fijos como móviles.

Nos desplazamos hasta la sede central de la compañía para ver in situ el funcionamiento de las gafas inteligentes Eyesynth y el resultado no pudo ser más sorprendente. Allí fue donde Pablo Cantero, probador y advisor de la compañía, nos mostró cómo, pese a ser ciego desde los once años, era capaz de identificar y coger objetos colocados encima de una mesa.

Les gafas, cuyo precio final y fecha de lanzamiento definitiva no están todavía definidas, podrían estar disponibles en el mercado a principos de 2018 con un diseño mucho más minimalista que el que se ve en el vídeo. No en vano el dispositivo que pudimos ver y probar es un prototipo, plenamente funcional, pero un prototipo.

El proyecto, que ha recibido el apoyo de la propia UE, ya cuenta con el interés de diferentes inversores. Ahora solo nos queda ver en la calle esta tecnología para que los ciegos 'vean' con sus oídos.