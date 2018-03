Los mejores buscadores alternativos a Google

DuckDuckGo. La cara visible de este eficaz buscador es un simpático patito. Un patito que no espía a los usuarios. Al contrario que Google, DuckDuckGo no guarda ningún tipo de información sobre las búsquedas que realiza. Esto es importante para mantener la privacidad, ya que no se recolectan ni envían a terceros datos de ubicación, términos de búsqueda o historial. Cuenta con múltiples opciones de personalización, desde elegir en qué colores y fuentes se muestran los resultados hasta desactivar los anuncios. Realiza más de 20 millones de búsquedas al día, por lo que es una de las alternativas más populares a los tres grandes buscadores.

