'Alienation' y 'Tales From the Borderlands', entre los juegos PlayStation Plus de mayo

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes de mayo dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4, tenemos 'Alienation', el shooter donde podremos dirigir nuestra patrulla de élite en la lucha por recuperar la Tierra de la invasión alienígena.

La segunda opción también para PS4 llega con 'Tales from the Borderlands', el título de Telltale Games narrado en cinco partes en el que habrá que colaborar con un ejecutivo trajeado y una timadora para recuperar una fortuna robada y encontrar la llave que abre una de las cámaras legendarias de Pandora. Junto a estos, los miembros de PS Plus también podrán disfrutar de 'Blood Knights' y 'Port Royale 3: Pirates and Merchants', para PS3 y 'Laser Disco Defenders' y 'Type: Rider' para la portátil PS Vita.

A continuación, tenéis el listado completo de títulos que podrán descargarse a partir del 2 de mayo:

Alienation (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)

Recuerda que aún se encuentran disponibles para descarga:

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy con PS4)

Curses 'n Chaos (PS Vita, Cross Buy con PS4)

Invizimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

Los juegos de mayo de PlayStation Plus. Vídeo: Youtube