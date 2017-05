´Knights of Valour´ se estrena de manera gratuita en PlayStation 4

Los juegos arcade nunca pasarán de moda; de hecho, hay cantidad de títulos clásicos que recuperan su esplendor en los sistemas actuales. Uno de estos ejemplos lo encontramos con 'Knights of Valour', el título de lucha de scroll lateral para hasta cuatro jugadores, que ya está disponible para PlayStation 4 en Europa. Con influencias de los arcades más populares de la época, aquí los jugadores asumirán el rol de siete personajes diferentes, cada uno de ellos con habilidades únicas y estilos de juego diferentes. Además de la campaña para un jugador, el título incluye un modo cooperativo con hasta tres amigos.

'Knights of Valour' es un juego de acción, que tiene lugar en pantallas de scroll lateral. El título está basado en un beat'em up clásico lanzado en 1999 de enorme éxito, que llegó a tener hasta 10 versiones. Esta versión para PS4 ha sido desarrollada por los veteranos desarrolladores de juegos arcade bajo el mismo estudio: International Games System Corp. (IGS).

"Después de anunciar la salida de 'Knights of Valour', nos vimos sobrepasados por la buena acogida y el feedback tan positivo de la comunidad," afirma Achim Kaspers, Mánager General de GAMESinFLAMES. "Parece que hemos tocado la fibra sensible. 'Knights of Valour' tiene seguidores en todo el mundo, y todos están muy ilusionados por poder jugar al último título de la franquicia. No podemos estar más felices y esperamos ver cómo crece nuestra comunidad por todo el mundo", concluye el ejecutivo de la compañía.

Cualquiera que quiera probarlo se alegrará de saber que 'Knights of Valour' está disponible de manera totalmente gratuita en la PlayStation Store de PlayStation 4. A continuación, puedes ver el tráiler de lanzamiento del juego.



Tráiler de 'Knights of Valour' para PS4. Vídeo: Youtube