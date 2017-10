´The Evil Within 2´ se estrena con un terrorífico tráiler

Para celebrar el lanzamiento de 'The Evil Within 2', Bethesda ha estrenado el correspondiente tráiler que acompañará al juego durante sus primeras semanas en los comercios de toda Europa.

En la secuela, Sebastián Castellanos debe enfrentarse una vez más a horrores dentro de la pesadilla nacida del infame STEM. Sin embargo, esta vez la misión de Sebastián es personal: busca a su hija Lily, a quien pensaba que había perdido hace muchos años. Ahora se encuentra en una carrera contrarreloj mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Sebastián deberá rescatar a Lily antes de que todo se derrumbe y ambos queden atrapados para siempre.

Sin embargo, las grotescas criaturas que deambulan por las calles de Union no son las únicas amenazas a las que Sebastián deberá enfrentarse para encontrar a Lily. STEM es un mundo que se retuerce a merced de unos sujetos particularmente trastornados. Podría decirse que el verdadero horror son los monstruos humanos que hay atrapados dentro, como el retorcido fotógrafo Stefano y el sacerdote "justo" Theodore, ambos empeñados en doblegar el debilitado sistema a su voluntad. "Adéntrate en el infierno una vez más en esta secuela del exitoso juego de survival horror de 2014 surgido de la mente de Shinji Mikami. Enfréntate a criaturas retorcidas en lugares espeluznantes y confronta tus peores pesadillas en una carrera contrarreloj para salvar a tu hija", explica la nota que acompaña el vídeo de lanzamiento de 'The Evil Within 2', disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.



'The Evil Within 2' - Tráiler de lanzamiento. Vídeo: Youtube