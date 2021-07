El suplemento especial del 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca ha recibido una gran acogida por parte de los lectores. Este diario ha decidido celebrar la efemérides en el lugar en el que nació un 23 de julio de 1991 con una publicación en el que se recogen 30 ideas y retos para el futuro de este territorio. “Me parece muy bien que esta edición de LA NUEVA ESPAÑA se haya mantenido tantos años, es importante porque proporciona mucha información a la gente, además deL carácter local. Animo a todo el mundo a que siga apostando por la prensa escrita”, destacó Elena Albuerne, propietaria del quiosco “Pali”, que, ayer por la mañana, ya había vendido dos discos de la promoción de aniversario, “Avilés de viva voz”, que se distribuye en los kioscos con este diario a un precio de 11,95 euros.

Ana González, una de las clientas habituales del establecimiento que regenta Elena Albuerne, relató su relación con el periódico mientras se disponía a comprarlo: “Yo compro LA NUEVA ESPAÑA todos los días a las 9 de la mañana. Me gusta mucho estar informada y elijo este periódico porque me ofrece una gran variedad de temas y, además, muy completos, no se centra en algo concreto”.

Minutos más tarde, la dueña del quiosco “Zapico”, Gracia Melero, celebraba con este diario la efemérides: “Me alegra que este periódico se haya mantenido tantos años en pie”, subrayó al tiempo que animó a trabajar conjuntamente con los quiosqueros para mantener vivo el negocio de la prensa escrita. Los hosteleros tampoco han querido quedarse fuera de la celebración. Begoña Redondo, del “Moliendo Café”, opinaba así: “Está muy bien que haya una edición local y me alegro mucho de que la de Avilés cumpla 30 años. Es importante mantenerte informado también de lo que pasa en tu ciudad. Me gustaría animar a la gente a que vuelvan a recuperar la costumbre de leer el periódico en el bar por las mañanas, creo que es un punto de reunión muy importante para ponerse al día e intercambiar ideas”. En el quiosco “Pirulí”, otro de sus habituales, apostaba por LA NUEVA ESPAÑA en este de 30.º aniversario. “De lo que hay en Asturias creo que este periódico es el mejor, hay otros que han optado por ser solamente digitales, creo que es un error; a mí me gusta leerlo en papel”, resaltó José Fernández. En El Carbayedo también había algún nostálgico, concretamente en el Quiosco “La Pepa”. Así reflexionaba José Aladino con el especial del 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés entre las manos: “Compro este periódico desde siempre. Lo que más me gusta son las noticias internacionales, nacionales y, sobre todo, locales, pero las del fútbol no, que no soy futbolero”, y agregó: “Me parece muy bien la iniciativa del disco, todo lo que sea antiguo y no estrambótico me gusta. Me encanta recordar”. La propietaria del establecimiento, Ester Cáceres, confirmó la gran acogida que está teniendo la celebración de estas tres décadas del periódico. “Vendo muchísimos periódicos de LA NUEVA ESPAÑA, también he vendido varios ejemplares del disco; la gente que lo ha escuchado dice que está muy bien, que les ha gustado. Los que han comprado el periódico dicen: ‘hoy viene muy gordo’”.

Por su parte, otra de las hosteleras de la zona, Rebeca Viqueira, del bar “Tapukas”, quiso destacar una de las grandes cualidades del periódico: “Aquí lo compramos siempre, me gusta mucho el hecho de que cuentan la información de manera que está al alcance de cualquier persona, es verdad que a veces me gustaría que las informaciones estuvieran un pelín mas desarrolladas, pero entiendo que tienen que ajustarse a la limitación de espacio”.

En uno de los quioscos de la calle Rivero, Salomé González, la titular del negocio era clara: “LA NUEVA ESPAÑA siempre fue el periódico que se compró toda la vida en mi casa, me gusta mucho y creo que el hecho de que haya noticias locales viene muy bien para la gente”. A su vez, Isabel Fernández, propietaria del “Pirulí”, explicó también lo bien que se vende este periódico en su local: “Me gusta LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, de hecho, su venta se sigue manteniendo a pesar de los años. Solo hay que intentar no subir el precio y la clientela seguirá siendo fiel a esa información”.

LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca ha querido plantear con este suplemento especial del trigésimo aniversario una reflexión sobre la evolución de este territorio, que presenta el equilibrio entre lo tradicional y lo innovador, ofreciendo informaciones de interés para nuestros lectores sobre el acontecer diario en este territorio. “A mí me gusta mucho leer el periódico en papel, más que el digital. Es algo muy bueno que un periódico local como este se mantenga en pie tantos años”, sentenció Mari Feli Alonso.

LA NUEVA ESPAÑA ha querido celebrar su proximidad con los lectores, además de con la publicación de un suplemento especial por el 30.º aniversario, desde ayer mismo se distribuye en los quioscos el disco “Avilés, en viva voz”, de Norte Sur Producciones, que es posible adquirir con el periódico a un precio de 11,95 euros. Este recopilatorio incluye canciones populares avilesinas que harán que los recuerdos de toda una vida reaparezcan uno a uno.

Además, el día 5 de agosto se llevará a cabo la inauguración, en el Palacio de Valdecarzana, de una exposición que se podrá visitar hasta el día 27, víspera de San Agustín. La muestra cuenta con distintos paneles que narran los acontecimientos más importantes que ha cubierto este diario entre 1991 y 2021, incluyendo portadas. La sala permanecerá abierta de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Un disco para celebrar tres décadas acompañando a los lectores en la comarca