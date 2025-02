La Policía Nacional advierte del sms que puede acceder a tu cuenta bancaria y realizar compras en tu nombre

El Instituto Nacional de Ciberseguridad Español (INCIBE) ha lanzado una alerta advirtiendo al público sobre las posible formas en las cuales los cyber estafadores pueden perjudicar a los ciudadnos a través del smishing. Según el INCIBE, el smishing "consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico".

En su informe más actual, el INCIBE ha notificado al público sobre la más reciente campaña de smishing identificada: smishing suplantando al servicio financeiro Oney. Aunque esta alerta sea dirigida hacia aquellas persona clientes de Oney, es importante recalcar que estos SMS pueden llegar aparentando ser cualquier otra institucion o empresa bancaria. En la actualidad, se han registrado mensajes de este tipo fingiendo ser instituciones tales como la DGT, Correos y la Agencia Tributaria entre muchas más.

SMS de un ciber estafador fingiendo ser de la DGT / Diego Jaén

¿Cómo debemos actuar si somos el blanco de este tipo de mensajes? La INCIBE recomienda: reportar de inmediato dichos mensajes a través del buzón de incidentes de la INCIBE en su página web oficial y acto seguido, bloquear al remitente de dicho mensaje y eliminarlo de tu bandeja de entrada. Es imperativo no acceder a los enlaces ya que, aunque por más urgentes que aparenten ser, ninguna institución del Estado pide hacer pagos de deudas o multas a través de enlaces enviados por SMS. Pero ¿y si has pinchado el enlance? La INCIBE tiene en su web todas las pautas a seguir en caso de haber puesto en peligro tus datos personales a un ciber estafador. De esta manera, podrás ir agilizando la denuncia del posible crimen y aportar a la investigación que se llevará a cabo ya que seguramente, no serás el único afectado.