Lo que no sabías sobre la pensión de viudedad: la puede cobrar un ex

¿Sabías que los ex cónyuges tienen derecho a recibir pensión de viudedad? Por más sorpréndete que pueda sonar esto, los ex cónyuges tienen derecho a recibir una pensión de viudedad siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos legales en cuanto a la relación que tenían con su ex cónyuge. El abogado catalán, Xavi Abat cuenta cómo es posible ser beneficiario de una pensión de viudedad en el caso de que tu ex cónyuge fallezca.

Aspectos importantes para obtener la pensión de viudedad en caso de ser un ex cónyuge

Es importante que no hayas contraído matrimonio o constituido una nueva pareja de hecho y que seas acreedor de una pensión compensatoria .

y que . En caso de ser víctima de violencia de género, aunque puedas no ser acreedor de una pensión compensatoria, tienes derecho a la pensión de viudedad siempre que puedas acreditar que has sido víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o del divorcio .

. Lo más importante: que el matrimonio se haya celebrado un año antes del fallecimiento del ex cónyuge.

Los diferentes casos en los que puedes pedir la pensión de viudedad por el fallecimiento de un ex cónyuge

Primero caso

A la fecha del fallecimiento, el ex cónyuge está dado de alta. En este caso existen las dos siguientes posibilidades:

En caso de haber estado dado de alta por una enfermedad común, se requiere una cotización de 500 días en un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anterior al fallecimiento. Si el fallecimiento se debe a un accidente o a enfermedad profesional. Aquí no se exige periodo previo de cotización.

Segundo caso

Si a la fecha de fallecimiento el ex cónyuge no se encuentra dado de alta, causa el derecho a la pensión de viudedad solo si el fallecido ha cotizado durante un periodo de 15 años.

Gran desconocimiento

En el vídeo del abogado Abat, los comentarios de muchos individuos demuestra que esta información es bastante desconocida y sorprendente a la vez. Además, muchos comentarios provienen de personas que desconocían que, a raíz de la muerte de un ex cónyuge que les debía una pensión compensatoria, les daba derecho a una pensión de viudedad. Esto se debe a que toda esta información relacionada con la pensión de viudedad suele quedar flotando en el aire sin que los posibles beneficiarios se den cuenta que, bajo la tutela legal del Estado, pueden seguir siendo beneficiados debido a que la capacidad económica de estas personas se ve afectada por la muerte de un ex cónyuge. Si cumples todos estos requisitos, tanto por tu parte como por la parte del fallecido, puedes tramitar la pensión por viudedad.