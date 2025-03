Alerta máxima de la Policía con lo que está pasando con los teléfonos móviles: meses después tu cuenta bancaria está en cero

Hoy lunes 14, el Instituto Nacional de Ciberseguridad una alerta de importancia nivel 4 (categorizada cómo alta) ante la detección de una nueva campaña de phishing suplantando a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Estas estafas llegan a sus víctimas a través de correos electrónicos o SMS donde se le indica a la víctima que tienen un impuesto pendiente de pago que para realizar dicho pago, tienen que pinchar un enlace donde, una vez abierto, facilitaran sus datos personales y bancarios a los estafadores.

Con esta información, los estafadores no solo tendrán acceso a tu cuenta personal de la AEAT, sino que también tendrán acceso a tu correo electrónico y contraseña personal que usarán para tratar de acceder a todas las demás instituciones del estado que tengan un sistema de usuarios parecido. El peligro realmente no está en que tengan acceso a tu cuenta de AEAT, ya que desde ahí, no tienen acceso a ningún tipo de cuenta bancaria, pero sí a tus datos personales con los cuales luego podrían suplantar tu identidad y, con esa información, llegar a tener acceso a tu cuenta bancaría se vuelve sustancialmente más fácil. Así que, aunque para muchos este robo de información pueda parecer obsoleto, el objetivo final de los estafadores va más allá de lo que te puedes imaginar y a la larga, entre más información tengan sobre una persona, más incrementan las posibilidades de que te vacíen tu cuenta bancaria sin que tú te hayas dado cuenta.

Por lo general, este tipo de estafa busca atacar a personas que desconocen de los sistemas de notificación de la Agencia Tributaria (muchos inmigrantes suelen ser víctimas de esta estafa por simple desconocimiento de cómo funciona el sistema de notificaciones en España) y también a personas de la tercera edad que no están bien formadas con el uso de tecnología.

El INCIBE resalta que esta nueva ola de phishing, a través de correos electrónicos y SMS, está caracterizada por correos electrónicos en los que se les ofrece un reembolso de impuestos a la víctima, pero también pueden venir disfrazados como una simple notificación que requiere de los datos personales de la víctima.

Los expertos del INCIBE mencionan que la solución a este problema nace desde la población a través de sus reportes de incidentes donde ellos, junto con la ayuda de otras autoridades, pueden atacar a los ciberdelincuentes con mayor eficacia. Además, fomentan la educación sobre ciberseguridad para que todos los ciudadanos sepan bien como distinguir mensajes fraudulentos de mensajes genuinos.

En este último aviso, desde la página web del INCIBE se ha proporcionado una serie de imágenes ilustrativas de cómo pueden llegar a verse estos mensajes fraudulentos para educar al público ante estas nuevas estafas cada vez más complejas. Ante todo, el consejo que el INCIBE resalta sobre todos los demás es el siguiente: "si dudas sobre la legitimidad de una comunicación vía SMS o correo electrónico, verifica siempre antes de actuar por los canales oficiales..." Es decir, ante la más mínima duda, es mejor no pinchar nada hasta estar seguro de que el mensaje que estás viendo es genuino.