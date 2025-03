Ten cuidado cuando te piden fotocopia del DNI, podrías terminar con prestamos a tu nombre y con un lío muy grande

Desde la cuenta de "Vodafone_es", se alerta sobre las posibles estafas de las cuales podrías ser víctima cuando estás compartiendo tu DNI para llevar a cabo cualquier trámite, desde pedir un préstamo a tu nombre, abrir una cuenta bancaria y hasta hacer apuestas a tu nombre. Poca gente lo piensa, pero cuando estás dando una copia de tu DNI, estás otorgando a desconocidos información confidencial sobre tu persona sin ningún tipo de parámetro de seguridad. Piensa cuantas veces has mandado una foto o entregado una fotocopia de tu DNI sin pensarlo dos veces, ¿qué pasará después con esa foto una vez termines el trámite que estás haciendo? Estos trámites triviales pueden ir desde alquilar un coche, papeleo para un puesto de trabajo o para hacer la reserva de un hotel y no tienes garantía que tus datos no vayan a pasar a manos de desconocidos.

¿Qué debes hacer para que las fotos de tu DNI se mantengan confidenciales pero válidas para usar en trámites personales?

Los consejos son sencillos y cualquiera persona con un móvil puede hacerlo.

El primer consejo es muy intuitivo y tiene una función bastante práctica : hacer que la foto o la fotocopia esté en blanco y negro, así se evidencia claramente que es una copia y no el DNI original.

para evitar así, en caso de que la fotocopia de tu DNI termine en manos equivocadas, existan vacíos que impidan la suplantación de tu identidad. la fecha de emisión y de validez, ya que, no son datos que confirmen tu identidad y están ahí más que todo para llevar a cabo trámites de carácter legal (por ende, se recomienda tachar estos datos si no te los piden explícitamente); puedes tachar también tu firma, así evitas que puedan falsificar tu firma para llevar a cabo trámites legales que tú no has autorizado. Según la naturaleza del trámite que estés llevando a cabo, puedes poner una marca de agua que especifique la razón por la cual esa fotocopia o foto de tu DNI existe. Por ejemplo, una marca de agua que diga, "Fotocopia exclusiva para el alquiler de un coche. No se autoriza otro uso para esta fotocopia". Con esto claramente establecido, estarías poniendo un elemento visual que especifica la existencia de la fotocopia ya además, hará que cualquier intento de alterar tu DNI sea sustancialmente más difícil para cualquier estafador que haya obtenido tu DNI.

Lo importante es la precaución, y cuando se trata de entregar fotocopias de tu DNI, cualquier medida preventiva no está de más. Además, puedes solicitar que una vez se haya completado cualquier trámite en el que se te haya pedido previamente tu DNI, que se borre del sistema o que se triture el papel para garantizar que tus datos personales no vayan a terminar en las manos equivocadas.