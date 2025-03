Cuerpo de verano en tiempo express: si ayunas así, lo logras

Se acerca el verano y muchos empiezan a buscar dietas mágicas, rutinas de ejercicio explosivas y alternativas químicas para adelgazar todos esos kilitos extra que han ido acumulando durante todo el invierno, pero ¿y si te enseño un método natural que te hará perder todas esas llantitas no deseadas?

Una mujer posa con un bikini azul, uno de los colores que triunfarán este verano. / ShutterStock

Desde el canal de nutrición, "Nutri.vazquez", el Dr. Jesús Vázquez nos trae el método mágico que, no solo te ayudará a perder todos esos kilos de más, sino que también mejorará tu salud física sustancialmente. "El ayuno intermitente no es más que estar una serie de horas del día sin ingerir alimentos; solamente agua, café e infusiones sin ningún tipo de azúcar o leche", nos explica el Dr. Vázquez. ¿Pero en qué consiste este método de alimentación? El ayuno intermitente consiste en un tiempo fijo de horas en las cuales no debes ingerir ningún tipo de alimento para que empiecen procesos químicos naturales dentro del cuerpo. Estos procesos químicos traen beneficios neurológicos, digestivos y metabólicos, ya que, cada reacción química que toma lugar durante el tiempo de ayuno, estimula de manera positiva a los diferentes sistemas que existen dentro de nuestro cuerpo.

El Dr. Vázquez sugiere que los periodos de ayuno que ellos recomiendan van desde la comida del medio día hasta el desayuno del día siguiente. Un ayuno que debería durar alrededor de 16 horas para que los beneficios se desenvuelvan con la máxima eficacia. Te estarás preguntando cuál es la ciencia detrás del ayuno intermitente, y el Dr. Vázquez lo explica de la siguiente manera: "Cuando ayunas, después de unas horas sin ingerir ningún tipo de alimento o bebida que contenga calorías, las reservas de glucosa de tu cuerpo se agotan. Es aquí cuando tu cuerpo empieza a utilizar y a consumir las grasas (los kilos extras que tenemos) como combustible. Esto hace que de forma pasiva, empieces a bajar de peso poco a poco".

Además, una vez empieza este proceso de consumición de grasas, el cuerpo produce, paralelamente, cetonas. Las cetonas son el producto de la combustión de grasas y son extremadamente buenas para tu cuerpo, ya que tienen capacidades antiinflamatorias que te quitarán la hinchazón producto de la retención de líquidos. Pero las cetonas hacen muchas cosas más. Según el Dr. Vázquez, las cetonas también mejora la salud de los pacientes con diabetes tipo 2, ya que mejora la sensibilidad a la insulina. En otras palabras, esto hace que las células de tu cuerpo sean capaces de entender la señal que les da la insulina para poder utilizar la glucosa como fuente de energía.

El ayuno intermitente es fácil de explicar a los pacientes y de seguir. / LNE

Pero la cetona tiene incluso más beneficios. Promueven la capacidad mental, puesto que las cetonas bajan la inflamación de las neuronas y aumentan los niveles de proteínas neuronales que fortalecen y estimulan la producción de nuevas neuronas. Esto sucede en el cerebro, pero en tracto digestivo, los beneficios de la cetona son enormes, ya que estimulan la autofagia, el mecanismo natural de limpieza de nuestro cuerpo, desechando toda la basura residual que existe en nuestras células que, en cambio, promueven la reparación y el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Todos estos beneficios vienen con el ayuno intermitente, y si lo combinas con el ejercicio, lograrás, no solo estar sana, sino que también estarás perdiendo kilos de más de forma más eficaz y sin matarte haciendo dietas extremas que, más que ayudarte a adelgazar, solo producen frustración a la hora de ver los resultados. Así que, ¿qué esperas para empezar tu ayuno 16-8 (16 horas de ayuno y 8 horas para comer libremente) y alcanzar ese cuerpo que tanto querrás estrenar este verano?