LA NUEVA ESPAÑA lanza Adelantados, una ruta guiada por el futuro de Asturias, concejo a concejo

La palabra innovación es pura polisemia. Innovar puede ser hacer lo que nadie había hecho antes, o lo de siempre de una forma nueva, o quizá lo mismo mejor que nadie. Trabajando con esa amplitud semántica, LA NUEVA ESPAÑA echa a rodar "Adelantados", una serie de reportajes que viene a poner caras y dar voz a los que están abriendo caminos e identificando oportunidades en la Asturias del tercer milenio. El proyecto que arranca este domingo es una ruta por el futuro, concejo a concejo, tras el rastro de las ideas nuevas que rompen esquemas y de las viejas tradiciones revisitadas como nunca.

La propuesta es un viaje por los 78 municipios de la región descubriendo y desmenuzando iniciativas innovadoras, explicando cómo nace una idea, cómo crece y se desarrolla, cómo supera obstáculos y desbroza el camino que va del papel al ecosistema productivo regional. En formato multiplataforma, con un amplio despliegue en la edición impresa del periódico y un espacio propio arropado con videoentrevistas en la digital, cada emprendedor delineará su propuesta desde dentro, con su gestación y sus progresos, sus ascensos y retrocesos, su presente y sus potencialidades de futuro, dibujando así un mapa de situación y un itinerario hacia el horizonte colectivo de un territorio que vive un singular momento de tránsito y replanteamiento de su arquitectura productiva.

Todo esto encuentra razón de ser en la constancia de que las nuevas miradas dejan huella. No va a ser fácil encontrar una fórmula capaz de medir el impacto exacto que los "adelantados" generan en la economía, pero quizá se pueda intentar. La cátedra Sekuens para el análisis de la innovación en Asturias se ha aproximado a la cuantificación del provecho colectivo que genera la pulsión innovadora y su conclusión es que innovar renta. Rinde. Beneficia. Germina y fructifica. El estudio, confeccionado con datos de 2023, calcula el retorno que generan las ayudas públicas a la I+D+i y constata que cada euro invertido regresa a la economía convertido en un incremento de 2,25 en la productividad regional. En términos de empleo, la metodología vincula los desembolsos en subvenciones innovadoras con la creación de 1.959 puestos de trabajo en el año computado.

La segmentación de los resultados en función de los actores del proceso innovador otorga más rendimiento productivo y de empleo a las ayudas que recibe la Universidad de Oviedo, donde los frutos superan levemente a los que obtienen las instituciones públicas y las empresas, y eso tiene una explicación: "La Universidad tiende a invertir más en contratar personal", y las incorporaciones de trabajadores generan un mayor impacto medible en euros, aclara el catedrático de Economía Aplicada Fernando Rubiera, director de la cátedra Sekuens.

En consonancia, la distribución del impacto por sectores sitúa a la cabeza de la generación de empleo al de la educación, en parte por un efecto estadístico que incluye en esa casilla todas las contrataciones de la Universidad. Con esa salvedad se han computado en el año de referencia 489 contratos dentro del ámbito educativo, muchos más de los que se atribuyen, por este orden, al comercio, las actividades profesionales, científicas o técnicas y los servicios de alojamiento y alimentación. Cabría aplicar un matiz estadístico similar a los repartos sectoriales de los incrementos en la productividad, que de nuevo privilegian notoriamente a la educación y al sector de la ciencia y la tecnología, con alzas respectivas del 1,95 y el 1,79.

También cuantifica el estudio los retornos que la innovación aporta a la economía por la vía fiscal. Según estos cálculos, aproximadamente un 47 por ciento de lo invertido en 2023 en ayudas a la innovación, que en euros serían más de 35 millones, volvió a las arcas públicas en forma de cotizaciones sociales o a través de la recaudación del IRPF, el Impuesto de Sociedades o los impuestos indirectos.

Al tratar de trazar un mapa de situación de la economía asturiana, pertinente para tomar la temperatura a la capacidad innovadora de la región, desde la cátedra Sekuens se observa que el momento actual de Asturias es el del final de "una larga transición económica" y el de un ecosistema productivo que "empieza a reorientar su estructura económica". Asturias, hoy, sería según este análisis "una región más pequeña que hace varias décadas", con menos población y peso económico, pero más potente en "capital humano, cohesión social y potencialidad científica y tecnológica". "Poco a poco", concluyen los expertos de la cátedra, "Asturias empieza a liberarse del peso que supuso el proceso de crisis y reconversión sectorial y podemos decir claramente que comienza a navegar firme hacia una nueva etapa de especialización en sectores de mayor valor añadido". Sin embargo, advierten, este recorrido nuevo se encuentra aún "en una fase incipiente y necesita un impulso desde la ciencia y la tecnología que apuntale el nuevo modelo económico regional".

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¿Dónde? Para orientar el tiro, se destaca entre los sectores con mayor potencialidad al agroalimentario, pero también se atisba un posible "revulsivo" en el auge del turismo y la hostelería y un notable poder de arrastre, por su impacto en la economía y su capacidad de atracción de grandes empresas, en "los servicios muy especializados e intensivos en conocimiento, como los de arquitectura e ingeniería o los financieros", resaltando específicamente en este grupo de actividad todo lo vinculado con el sector sanitario.