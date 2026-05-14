Villaviciosa: El campo y la villa

Quizá se pueda aceptar Villaviciosa como paradigma del medio camino entre lo rural y lo urbano, o como ejemplo de la intersección armónica de una extensa y productiva superficie agraria con una capital de referencia que lleva la villa hasta en el topónimo y tiene muy a tiro la gran ciudad. Los beneficios de la proximidad y la mejora de la comunicación con Gijón han permitido al municipio atravesar en este siglo la barrera de los 15.000 habitantes y hacerse visible como destino de refugio residencial al tiempo que se acentuaba la concentración de la población del concejo en su capital. El peso demográfico de la villa ha subido en los últimos años hasta diez puntos porcentuales, pasando de agrupar al 34 por ciento de los habitantes del municipio en 2000 al 44 en 2025.

Se ha reconfigurado al mismo tiempo la dieta productiva de un territorio que bajó la persiana del siglo XX con casi cuatro de cada diez empleos en el sector primario y que ya no es el mismo. En este entorno de tradición sidrera secular, el peso laboral del campo –más del 37 por ciento en el año 2000– casi igualaba al de los servicios –levemente por encima del cuarenta–, pero casi todo eso ha mutado 26 años después. Siguiendo una tendencia rastreable en el conjunto de la región, el empleo agrario ha menguado hasta el entorno del diez por ciento, el de los servicios ya supera el setenta y Villaviciosa ha perdido casi la mitad de las 1.500 explotaciones ganaderas que tenía en 2000. En este trayecto, eso sí, la renta por habitante ha avanzado hacia la convergencia con la media regional, cambiando el puesto 41 de 78 concejos en 2002 por el 21 en 2022.