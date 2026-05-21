El turismo rema a favor de Parres, el concejo del descenso del Sella, tres estrellas Michelin y un hotel de cinco estrellas

En un cruce de caminos y ríos, donde el Piloña se funde en el Sella y la ruta hacia León por el puerto del Pontón enlaza con el corredor que va de Oviedo a Santander, Parres se ensancha en las vegas de sus cuencas fluviales y trepa por la falda sur del Sueve. Concejo de oriente interior con vocación de centralidad en su comarca, pierde peso demográfico muy lentamente y mientras su población declina hacia los 5.000 habitantes se hace perceptible la evolución de una dieta productiva cada vez más enfocada a los servicios, con una inclinación muy particular hacia el turismo. O hacia un turismo muy particular. Hoy se concentran en el sector terciario las tres cuartas partes de la productividad municipal y ocho de cada diez empleos; hace 25 años, poco más del cincuenta por ciento.

Sacando partido de su posición, de su condición de bisagra a tiro de piedra del centro de la región y la costa oriental, Parres ha descubierto el tirón del descenso del Sella para el turismo popular y ha visto florecer a la vez un ramillete de recursos enfocados a la demanda del visitante de alto nivel. Entre ellos, tres estrellas Michelin en dos restaurantes –las dos de Nacho Manzano en La Salgar y la de José Antonio Campo Viejo en Arriondas– o el único hotel del norte de España con calificación de cinco estrellas “gran lujo”, que ha materializado en Cofiño la iniciativa del empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja. Con la población a la baja y el empleo turístico en alza, la renta de los parragueses ha tendido lentamente a la aproximación a la media regional, aunque la última medición aún lo situaba en el puesto 54 de los 78 municipios asturianos.