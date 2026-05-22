Annaiss Yucra, la modista peruana que triunfa desde Arriondas diseñando ropa migrante a partir de residuos que vende hasta en el metaverso

El vestido de crochet multicolor que lleva puesto está confeccionado con los restos de hilo que quedan después de tejer. Los pendientes y el colgante son pequeñas sillas fabricadas con fibra de patata en impresoras 3D y de un expositor cuelgan prendas de plástico reciclado con algodón peruano, piezas de un "biocuero" procedente de residuos vegetales… Toda esta moda de aprovechamiento es "Castiza", una colección en la que el nombre introduce el relato y dice unas cuantas cosas acerca de la creadora, una diseñadora peruana afincada en Arriondas que celebra con su ropa las migraciones, los mestizajes y las segundas vidas de los materiales.

El colonialismo clasificó como "castizos" a los nacidos de mestizo y español y el término añejo le sirve a Annaiss Yucra (Lima, 1991) para festejar la mezcla diseñando prendas de colores enérgicos que se dibujan en Asturias y se fabrican en Perú. Habla mucho su ropa de su viaje entre dos mundos y tienen a la vez un alma artesanal, una vocación de futuro y una sugestiva combinación de la tecnología con el reciclaje y de las técnicas más vanguardistas con la moda sostenible.

Hay que empezar diciendo que Annaiss, joven diseñadora multipremiada, formada en el Reino Unido y con un solvente bagaje profesional, es una "migrante por amor" que vive en Arriondas con un parragués al que conoció por un golpe del destino cuando él pasaba unas vacaciones en Londres y ella ya trabajaba allí. Cambiar una megalópolis de más de diez millones de habitantes por una villa de apenas 3.000 no podía ser fácil, pero "he aprendido a adaptarme", confirma. "He conectado muy bien, me han abrazado, he sentido el apoyo de la comunidad en todos los aspectos" y todo fluye. Después de Lima y Londres, ha demostrado que desde aquí también se puede. Las etiquetas de su ropa pondrán "hecho en Perú, diseñado en Asturias", y su carrera va sumando hitos: con los coloridos diseños de "Castiza" ganó el decimocuarto Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores, a finales de 2025 en Tenerife, una de sus prendas ha sido adquirida por el Museo Victoria y Alberto de Londres y su siguiente colección, "Culturación", se ha presentado en la Bienal de Venecia.

Diseña en casa, o incluso en la panadería de la familia de su marido, vende el noventa por ciento de su ropa online y se ha acostumbrado a que sus días empiecen dos veces, primero en la mañana española y después a las tres de la tarde, cuando en Perú está arrancando la maquinaria del taller en el que se confeccionan las prendas que diseña. La carrera de Annaiss, "tercera generación de mujeres indígenas" peruanas, no se entendería sin un retroceso hasta los orígenes.

Nació predestinada en una familia que "se dedica al rubro textil desde hace treinta años" y en los noventa, segunda señal del destino, sus padres viajaban a vender artesanías peruanas en la Feria de Muestras de Gijón. "Mi abuela era una indígena artesana textil y mis padres llevaron máquinas de Italia a Perú, donde abrieron una fábrica especializada en algodón ecológico con la que se dedicaron a la exportación". La evolución natural de ese acervo acumulado por los años es una diseñadora que en realidad, matiza, se acercó a la moda "por el amor que tengo hacia el tejido, hacia los colores. Mis papás eran más técnicos, yo tengo un apego por el tejido mucho más holístico, pero he aprendido a combinar ambos mundos".

Graduada con honores en la Nottingham Trent University del Reino Unido, trabajó en Londres para la renombrada diseñadora neozelandesa Emilia Wickstead y va camino de la octava colección de ropa colorista y muy personal, con sus versiones de alta costura y sus "bajadas comerciales". El "siguiente paso" tras "Castiza" es "Culturación", otro título sugerente "que habla de mi proceso de adaptación".

Para que se entienda el concepto, Annaiss muestra un estampado "con las casitas y las montañas de Asturias" junto a una prenda hecha con fibras de alpaca "traídas a un uso contemporáneo" y con todas las combinaciones de dos mundos que se transparentan en sus diseños mestizos. "Me encanta hablar de migración hoy en día", resalta la diseñadora, "porque siento que estamos en un punto de inflexión. En el mundo están pasando muchas cosas y me gusta poder levantar la voz desde un lugar muy personal".

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Las prendas hacen también su propio viaje. Las muestras se envían de Perú a Arriondas. Annaiss las revisa, las devuelve y una vez confeccionadas las vende sobre todo online, a todo el mundo –"soy mi propia exportadora"– y últimamente hasta en el metaverso. Comercializa prendas virtuales para desfiles o usos virtuales… De repente, así "se me ha abierto un gran mercado en Asia".

Algunas de las visiones de la gata "Luna". / Irma Collín