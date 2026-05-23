El argentino Damián Dossena llegó a Arriondas para competir en el Sella y se quedó: hoy tiene una fábrica de piraguas de competición

Damián vino por el Sella y se quedó por el "confort". Por la gente y "las amistades", por la forma en la que "me acogieron acá", pero también por la seguridad, el paisaje, los ríos, el mar... En realidad, qué demonios, porque este "es el mejor lugar del mundo para vivir". Damián Dossena es argentino y tiene 49 años, nació en Rosario, vive en Arriondas y ha remado mucho para llegar hasta aquí. Fue piragüista y compite en carreras de veteranos, fue entrenador y prepara a jóvenes palistas y su forma de quedarse en Asturias es esta fábrica de piraguas de competición.

A su alrededor, mientras habla, hay cinco embarcaciones montadas en caballetes en una nave del polígono industrial de Santa Rita que antes fue una gran carpintería. Este lugar, en el que cuenta que se confeccionó la réplica de la Cruz de la Victoria que cuelga del Puente Romano de Cangas de Onís, es ahora Astor Boats, su empresa, una fábrica de piraguas, una oportunidad y el camino que vio Dossena hace cuatro años y medio para adaptarse al terreno, convertir su pasión en la fórmula para ganarse la vida y encontrar la forma de quedarse a vivir a la vera del Sella.

La primera vez era 1997 y Damián vino, como tantos otros, a competir en el Descenso. Volvió al verano siguiente, y después al otro. "Me hice amigo de mucha gente y siempre que venía sentía que esto me tiraba". El tiempo y el destino fueron lentos, pero poco a poco hicieron encajar las piezas para que al final se dieran a la vez "un montón de cosas" que acabaron por convencerle de que "este era el mejor lugar" para hacer lo que quería hacer: había montado una empresa de fabricación de piraguas en su país, pero Argentina zozobraba en plena crisis y en Arriondas el gran pionero de esta actividad se jubilaba… "Me la jugué", cuenta Damián. Decidió poner la proa hacia Asturias con su esposa y sus hijos, entonces de diez y doce años, para "empezar de cero".

Detalle de una de las piragüas / Irma Collín

Astor y el ave fénix La denominación que Damián Dossena escogió para su empresa cuenta algunas cosas acerca del viaje vital de su promotor. Astor "es una combinación de Asturias y Rosario que se le ocurrió a mi mujer", señala. El logotipo, un ave fénix, viene a decir que "he resurgido de mis cenizas".

Empezó en un garaje

Venía "a probar" y aprobó. Empezó en un garaje de la capital parraguesa y a los dos meses uno de aquellos amigos, el palista riosellano Walter Bouzán, uno de los mitos recientes del Descenso, bajó el Sella con una piragua hecha por él y ganó. "Ahí ya nos disparamos". "De un garaje de diez por diez pasamos a la nave que está acá al lado", en el polígono, y gracias a la intercesión de Manuel Fernández, "Lolu", "el dueño del taller Santa Rita, que para mí fue un ángel de la guarda. No me conocía y me dejó el local durante un año sin cobrarme nada", mientras el volumen de trabajo crecía y los encargos y la clientela se asentaban… En el Descenso del verano pasado, la suya ya fue "la marca española y la segunda del mundo con más podios en el Sella". Sirve a "particulares y clubes de toda España, vamos a entrar en Alemania" y lo que empezó como una fábrica especializada en piraguas para ríos ya las hace también para las competiciones de pista, ahora con los tres meses de espera por pedido que impone la carga de trabajo que han adquirido.

Quince embarcaciones al mes

Sin parar, de su taller sale una media de quince piraguas al mes y cada una consume, según sus características, entre catorce y 32 horas de tarea. Aquellas laboriosas embarcaciones de madera que requerían meses de confección artesanal han ido dejando paso a la fibra de carbono, o al carbono con kevlar, una fibra sintética que acrecienta la resistencia del material que se moldea "a medida" en esta nave parraguesa donde Damián Dossena ahora cuenta con los brazos de un compatriota y colega piragüista, Manuel Garaycoechea. "Él también rema", acaso porque para entender bien todo esto "tenés que remar", remarca Dossena.

Quizá también para no asustarse cuando la semana previa al Descenso esta nave se vuelve loca y se llena de palistas doblados sobre sus piraguas, haciendo ajustes y buscando la forma de quitarle unos gramos al barco sin que pierda resistencia ni corra riesgo de romperse contra una piedra. "Una piragua de maratón pesa ocho kilos; si llega a ocho y medio, el cliente no te la quiere". El peso llega a ser una obsesión que se redobla en esos días de tensión en los que Astor Boats queda literalmente a disposición de la organización de la prueba. "Un año", recuerda el empresario, "a Max Hoff, un alemán que había sido campeón olímpico en Río de Janeiro, se le rompió la piragua la víspera del Descenso y estuvimos toda la noche trabajando para que pudiera competir al día siguiente…".

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Queda dicho que la experiencia previa en el agua aquí ayuda mucho a entender lo que en otro contexto serían las manías del cliente. Y Damián Dossena, que fue cocinero antes que fraile, ahora rema en carreras veteranos y trata de devolver lo que ha recibido del pueblo entrenando a los jóvenes palistas de Los Rápidos de Arriondas. Adornan su palmarés como competidor una medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos, algunas victorias en pruebas de K-4 de la Copa del Mundo o el Campeonato de España de Ríos y el Sella en veteranos. Fue además, en una experiencia inolvidable, entrenador del equipo nacional argentino que compitió en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero ahora los trofeos de Damián son sus piraguas. Entre otras muchas, esas tres que decoran una de las paredes de la nave, dos K-1 flanqueando a una K-2 que usaron en el Sella los palistas de Los Rápidos Javier López y Pedro Vázquez…