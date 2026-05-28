Valdés, menos vacas y más turismo: el campo ya solo da trabajo a dos de cada diez habitantes en el concejo más grande de la franja costera occidental

El cuarto concejo más extenso de Asturias lleva en el topónimo la fisonomía y la ubicación: Valdés es el valle del río Ese, o Esva. La naturaleza le dio tierra, bosques y pastos en un 93 por ciento del territorio y más de treinta kilómetros de balcón a la costa cantábrica. El municipio más grande y poblado de la franja costera occidental amaneció al siglo XXI con casi la mitad de sus empleos concentrados en la agricultura y la ganadería, pero ha mudado.

Más de 25 años después, más de 4.000 habitantes menos, la hegemonía productiva del campo ha perdido buena parte de su fuerza de arrastre y apenas da trabajo a dos de cada diez valdesanos. El vuelco es el de toda Asturias hacia los servicios y el turismo, que aquí ya rondan el sesenta por ciento de la dieta productiva en un territorio donde las labores de la tradición ganadera, agraria y pesquera, que todavía eran las mayoritarias al comenzar el siglo, resisten a muy duras penas en un veinte por ciento que, eso sí, aún supera en casi diez puntos el peso de lo agrario en las medias regionales. Valdés conserva sólo la mitad de las más de 1.200 explotaciones ganaderas y el cincuenta por ciento de las 24.000 cabezas de ganado que tenía al comenzar el siglo, pero sigue teniendo más vacas que habitantes.

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Los más de 15.000 residentes de 2001 ya han rebajado los 11.000 en una pendiente descendente que ha rebajado a la mitad la cifra que la población valdesana tenía en 1981. El decimoquinto municipio más poblado de Asturias era el duodécimo en el arranque de un siglo que ha visto cómo la renta disponible de los valdesanos entraba en un proceso de lenta convergencia hacia el promedio de la región. Cuando aquí mandaba absolutamente el campo, en 2002, la renta de este concejo ocupaba el puesto 61 de 78. En 2022, tras el viraje y la merma demográfica descritos, su lugar es el 26.