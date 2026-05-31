Isabel Cadenas y Alfredo Gómez dejaron Vallecas para dirigir una agencia de viajes de alta gama desde una braña asturiana con vistas al mar y a la montaña

El día está despejado y hay vistas a la carta. Por el norte, el mar. Por el sur, abajo se abre el valle del Esva y arriba, al fondo, cierran el decorado la sierra de Buseco y las torres eólicas del parque de Capiechamartín, donde el concejo de Valdés ya termina para empezar a dar paso a Villayón y Tineo... La casa de Isabel Cadenas Poveda y Alfredo Gómez Díaz-Miguel domina mar y montaña desde un promontorio privilegiado a una altitud de trescientos metros ganados en unos pocos kilómetros de ascenso desde la costa valdesana…

Ella es madrileña de Getafe, él manchego de Toledo y acaban de cambiar el barrio de Vallecas por el de El Carvayín en Silvamayor, la gran ciudad por una braña con balcón a la rasa costera del occidente asturiano y el rugido del tráfico por este silencio de mugidos y cencerros esporádicos en el que prácticamente acaban de aterrizar. No llevan ni tres meses aquí, pero cuando se preguntan si serían capaces de volver a un piso la respuesta es un casi tajante "creo que ya no". "Queremos esta vida", confirma Isabel.

El sitio es el adecuado para parar y volver a empezar, acaso también para hacer crecer el tipo de proyecto profesional que han traído a Asturias desde Madrid, una agencia de viajes online que vende experiencias de bienestar y diseña "viajes de lujo a medida" por España y Portugal para una clientela formada mayoritariamente por turistas estadounidenses. La empresa se llama Sundays & Flowers, domingos y flores, "porque aunque suene un poco bucólico aspiramos a que todos los días sean domingos de oler flores", aclara Isabel, y ellos son "especialistas en destino", sigue Alfredo. Diseñan itinerarios turísticos a la carta, exclusivos y adaptados a las apetencias de un viajero de nivel sociocultural elevado que quiere tenerlo todo a mano, pero manejando un concepto del lujo en el que a veces no encaja "el hotel de cinco estrellas con grifería dorada y mayordomo".

Su público también les pide a veces una alternativa turística menos intensa que "la paliza de recorrer 27 ciudades en quince días", quizá también un "viajar despacio" y de forma más tranquila, más sostenible o menos invasiva para el entorno, desplazándose "más en tren que en avión" y pasando "más noches en un mismo sitio". "Además, tratamos de sacar a la gente de las grandes ciudades", señala Alfredo, "y por suerte en España y Portugal hay muchas opciones para hacerlo, muchos hoteles en bodegas o antiguos monasterios…" El mercado estadounidense "valora mucho", remata, "la especialización, la dimensión humana" y frente al itinerario trazado por una inteligencia artificial la certeza de que hay alguien al otro lado.

La idea del lujo reversionado que maneja su agencia de domingos floreados se aleja, dicen, del hotel urbano que cobra a 24.000 euros el morbo de pasar una noche en la suite que ocupa el espacio de lo que fue el antiguo despacho de Mario Conde en Banesto. Lujo puede ser, desde este punto de vista, "ir a una bodega familiar y que el dueño te explique la historia de su familia y te cuente lo que hace", enlaza, o que Encarni Cano Cano, su vecina y ya "mejor amiga" en Silvamayor, "me enseñe a preparar frixuelos", comenta Isabel ante la sonrisa incrédula de la interpelada, que ha vivido siempre aquí y estudió en la vieja escuela que levanta sus ruinas justo encima de la casa de Isabel y Alfredo. El edificio está abandonado y se ha ido cayendo poco a poco desde que, hace demasiado tiempo, dejó de haber niños en este pueblo de caserío disperso y apenas una treintena escasa de residentes censados.

Por qué en Silvamayor

A los pies de la vieja escuela en ruinas, las respuestas al "¿por qué esto?" y "¿por qué aquí?" hablan de una trayectoria profesional heterogénea y de un "cúmulo de casualidades". Alfredo trabajó como maestro en Estados Unidos, fue "nómada en varios lugares de España" y cruzando las dos experiencias, la inmersión en la cultura norteamericana con el conocimiento de la península ibérica, encontró esta salida profesional en el diseño de viajes a medida que convirtió en un proyecto de vida conjunto con su pareja, Isabel, que a su vez había trabajado como azafata de vuelo, había vendido trufa en París y también buscaba un lugar como éste. Así, partiendo desde varias grandes ciudades de todo el mundo los dos han terminado aquí, queda dicho, de una manera "natural y muy orgánica".

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"No sabría decir cuándo empieza" su relación con Asturias, cuenta ella. "Simplemente la vida nos ha ido llevando. Sabíamos que teníamos que huir de Madrid y encontrar un sitio, y ha sido aquí".