Las Regueras, de la ganadería tradicional a elaborar queso francés y hacer el primer whisky de malta asturiano
El municipio conserva sólo la mitad de las más de 1.200 explotaciones ganaderas y el cincuenta por ciento de las 24.000 cabezas de ganado que tenía al comenzar el siglo
La centralidad y el paisaje del campo cerca de la ciudad han otorgado a Las Regueras una muy reciente estabilidad demográfica, una diversificación apreciable de la dieta productiva y un progreso sostenido de la renta disponible por habitante. Puede que el dinamismo de su pequeña economía exceda las dimensiones y el peso reducidos que le otorgan sus 66 kilómetros cuadrados y sus menos de 2.000 residentes censados.
Quizá sea su oferta de entorno genuinamente agrario a tiro de piedra de los grandes centros de servicios del centro de la región el secreto de la transformación de este lugar a medio camino entre lo agrario y lo urbano donde la actividad campesina tradicional adelgaza, pero concentra todavía casi uno de cada tres empleos y aporta uno de cada cinco euros a la riqueza municipal.
La agricultura y la ganadería aún proporcionaban la mitad de los trabajos del concejo hace solo quince años, confirmando que el trayecto por el siglo XXI ha reconfigurado el menú de esta pequeña economía trufada de nuevas aportaciones y nuevos residentes con ocupaciones imaginativas que caminan desde la artesanía de la lana a la renovación de las tareas agrícolas o de un queso de inspiración francesa a una destilería que producirá el primer whisky de malta asturiano.
A su nivel, Las Regueras mantiene el nivel de su curva de población gracias a los saldos migratorios favorables con los grandes municipios de la región y su diversificación productiva empuja la renta por habitante hacia la convergencia con los promedios regionales. En lo que va de siglo su posición en la clasificación de la riqueza de los 78 municipios ha ascendido del puesto 58 que ocupaba en 2002 al 24 en el último cómputo, correspondiente a 2022.
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