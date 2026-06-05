Max y Alicia dirigen en Las Regueras la granja que enseña al ser humano a imitar a la naturaleza: "No somos antisistemas; pensamos que el mundo no va en la buena dirección"

A Max Leurent le encantó aquel 28 de abril de 2025. El día del apagón que sembró el caos en la Península Ibérica fue un lunes cualquiera en su casa de Agüera (Las Regueras) y le gustó, no se le malinterprete, porque dejó a la vista de todos las pruebas de algo que él dice haber comprendido hace mucho tiempo. "Demostró nuestra dependencia", dice. Nos informó de que "hemos perdido la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos, de que hemos dejado escapar los recursos de los que siempre han dispuesto los pueblos para resolver sus problemas… Ese día no había comida porque las placas eran eléctricas, no había supermercados porque las puertas no se abrían, y si se abrían no se podía comprar porque no era posible pagar con tarjeta…".

El Mandala, la casería rehabilitada de Agüera donde Max vive con su familia, es un pequeño ecosistema concebido para disminuir todas esas dependencias incontrolables y, sobre todo, para destapar el truco, difundirlo y enseñar que se puede. Que "podemos responder por nosotros mismos a nuestras necesidades básicas" y "acompañar y empoderar a todo el que tenga el sueño de desarrollar un proyecto de vida sostenible y autosuficiente en el campo".

El pórtico de entrada a "El Mandala" / Mario Canteli

Esto no es sólo un hogar, una granja o la materia de la que están hechos sus sueños, también está concebido como una invitación a compartir el camino: una escuela donde se dan cursos para aprender a vivir así.

Entre los cultivos de las huertas del Mandala graznan los patos, en un "bosque comestible" crecen mezclados, como en la naturaleza, los frutales, las hortalizas y las plantas medicinales y dentro de esta parcela de dos hectáreas la casa ha vuelto a la vida, la antigua cuadra se ha transformado en taller y el viejo tendejón ha renacido reconvertido en centro de formación. También hay gallinas, tres invernaderos, unos setenta árboles frutales y un mirador circular que se abre al valle del río Soto junto a una gran estructura de madera que a modo de "photocall" te recuerda entre signos de admiración que "Tú también puedes"…

Un pato camina por la finca. / Mario Canteli

Por El Mandala, donde se tiende a la autosuficiencia y se enseña a cultivar imitando a la naturaleza, donde se aprende a construir y rehabilitar casas con materiales naturales, pasaron el año pasado 650 personas –"de fuera de Asturias, de otros países"– para asistir a las visitas, los cursos y los encuentros que organizan Max Leurent, un ingeniero francés que colgó el traje y la corbata a los 25 años, y Alicia Torredefló, su esposa argentina de abuelos piloñeses. Enseñan cómo han convertido en los últimos cinco años una casa de campo en ruinas en una casería en fase productiva y en un centro de experimentación y formación. "Aquí la gente viene con su sueño y nosotros les acompañamos", explica Leurent. "Les ayudamos a definir ese sueño y a transformarlo en un proyecto, a buscar la casa y el terreno para desarrollarlo y a diseñarlo…"

El perro "Ron", delante del centro de formación. / Mario Canteli

Aquí, sobre la base firme que da la propia experiencia, los dos promotores y otros expertos imparten talleres y clases prácticas sobre la vida campesina sostenible. En un catálogo amplio de materias –siega con guadaña, poda, huerta ecológica, cestería tradicional…– enseñan a modelar sueños con las herramientas de la permacultura –"una forma de producir y cultivar de acuerdo con el modelo más sostenible que existe, que es el de la naturaleza"–, la bioconstrucción –o "la construcción con materiales naturales"– y la autosuficiencia. Max Leurent acaba de enunciar los tres pilares que sostienen El Mandala. "No soy un antisistema", aclara antes de que se le acuse. "Simplemente pienso que el mundo en el que vivimos no va en la buena dirección y hay modelos más sencillos que pueden tener impacto". Tampoco juzga ni "intento convencer a nadie. Sólo quiero que las personas que tienen una preocupación por el medio ambiente y por aprender a hacer las cosas por sí mismas, o por poder ser capaces y sentirse empoderadas, tengan una posibilidad de hacerlo".

Ladrillos de barro de los que utilizan en la finca para los trabajos de bioconstrucción. / Mario Canteli

La permacultura y el bosque

La permacultura es el ser humano imitando a la naturaleza, o tratando de aprender a trabajar como ella. "Yo siempre pongo el mismo ejemplo", apunta Max. "El bosque no hay que regarlo, fertilizarlo o cuidarlo. ¿Por qué? Porque funciona como un ecosistema en el que todos sus elementos están conectados. La hoja del árbol cae al suelo y allí se la comen los bichos, que liberan los nutrientes que el árbol, a través de sus raíces, vuelve a recuperar para formar hojas que se caen, y así de forma cíclica. Eso es la sostenibilidad real, la capacidad de crear ecosistemas donde todos los elementos están alimentando a otros". La permacultura utiliza "ese pensamiento ecosistémico para diseñar espacios donde todos esos elementos están conectados", y aquí el promotor del Mandala señala a los patos, que están dentro de la huerta "porque se comen las babosas y los caracoles, pasan el día cagando fertilidad en los bancales y todos los días las patas ponen un huevo…"

Detalle de unos semilleros. / Mario Canteli

Mandala, círculo en sánscrito, es el dibujo redondo y geométrico con el que se representan las fuerzas que gobiernan el universo para los budistas y los hinduistas. El proyecto y la hacienda de Max y Alicia en Las Regueras se llama así porque cuando vivían en Australia jugaron con el sueño de construir una casa redonda. Al desembarcar en Asturias, no les daban ni el presupuesto ni las restricciones legales y se conformaron con el nombre. Al albergue de peregrinos de San Marcelo le pusieron "casita Mandala" y este proyecto mayor y más ambicioso nació ya con el nombre puesto: "El Mandala".

La bioconstrucción, el barro y la piedra

Para entender el camino que les ha traído hasta aquí hay que imaginar a un ingeniero de 25 años que trabaja para Siemens en París, que se compra un acordeón y pasa siete años viajando por el mundo. Estudia Bellas Artes en Canadá y un día, en un festival de música en la Patagonia argentina, ve a un chico construir una cocina en cinco minutos con barro y pasto seco y se le queda mirando. "Me dijo ‘¿tú sabes, Max, que podrías construir tu casa de esta forma, con tus manos y utilizando materiales naturales y respetuosos con el medio ambiente?’ Ahí se me abrió un mundo", cuenta, "porque en mi cabeza, una casa la tenías que conseguir con veinticinco o treinta años de hipoteca y volviendo a ponerte la corbata…"

Quiso saber más y en un encuentro sobre bioconstrucción en Chile conoció a Alicia, una argentina de abuelos asturianos que vivía en España y que le escuchó decir "yo sueño con vivir así".

Max Leurent, en uno de los invernaderos de la finca. / Mario Canteli

De su primer proyecto juntos hace doce años

Hace diez que se fueron a trabajar como voluntarios en Australia y después de un tiempo allí, el Camino de Santiago los trajo a la tierra de los ancestros de ella y pusieron en práctica lo aprendido reformando su primera ruina para transformarla en un albergue en San Marcelo (Salas), pero justo entonces la pandemia detuvo el flujo de peregrinos por la ruta jacobea y a ellos les cambió el rumbo. Nació su hija y se revolvieron las prioridades. Vendieron el albergue, encontraron este sitio y levantaron "El Mandala", la segunda y la gran evolución de un proyecto de vida que abrió una puerta en Argentina y apareció en Las Regueras.

Como el primer impulso fue el de la bioconstrucción, ahora "una de nuestras principales actividades es enseñar a las personas a reformar sus casas de la manera más ecológica posible", con un enfoque sostenible y de proximidad que usa los materiales que tiene más a mano. Piedra, barro, revoques de tierra y cal, mortero, rejunteado y soleras de cal, pinturas de tierra y cal, paja… "Por supuesto, los cables eléctricos son de cobre", porque aquí hay electricidad, pero tratan de encontrar la gran mayoría de los materiales mirando a su alrededor.

Una perspectiva aérea de "El Mandala", en Agüera (Las Regueras). / Mario Canteli

La autosuficiencia y el baño seco

Cuando Rusia invadió Ucrania, y los precios del gas se dispararon, aquí agradecieron tener en marcha un biodigestor, un dispositivo que produce biogás a partir de materia orgánica. El tercer pilar del Mandala, la autosuficiencia, no equivale a la plena autonomía energética ni la pretende. "No es la idea animar a todo el mundo a la autarquía", señala Max. La finca está conectada a la red eléctrica, pero tiene en proceso la llegada de las placas fotovoltaicas. Sí son "autosuficientes en agua" y tienen "baños secos", donde la cisterna se sustituye por serrín y los desechos humanos se compostan para evitar contaminar el agua de la casería, que se depura a través de un filtro con plantas para que pueda ser reutilizada. La autosuficiencia, en fin, "no consiste tanto en vivir fuera del sistema ni es esa nuestra motivación principal. Tiene que ver más con la sensación de volver a ser capaces de hacer cosas con nuestras manos".

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Quizá por eso, sobre la entrada del taller, hay otro lema que ahora están estampando en unas camisetas y es, "para mí, el mejor resumen de lo que es ‘El Mandala’": "La vida es demasiado corta para tener las uñas limpias".

El cartel con el lema que preside la entrada al taller. / Mario Canteli