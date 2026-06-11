Del bote de madera al buque no tripulado: la receta del astillero Gondán, con 101 años de historia, para cambiar el rumbo y seguir a flote

Los cuarenta metros de altura del "Edda Fjord" impresionan más ahora, con el barco en tierra, que cuando dentro de un tiempo, después de la botadura, el agua oculte parte de su imponente envergadura. El casco sin terminar del buque ya se deja ver entre los andamios, en la grada de Gondán, mientras el presidente y nieto del fundador del astillero, Álvaro Platero, ayuda a calibrar las dimensiones del barco. "Es el más grande que podemos hacer", el mayor de los cerca de cuatrocientos que han salido de esta empresa de 101 años que empezó en la carpintería de ribera y ha ido cambiando sin moverse de Figueras la madera por el acero, los pesqueros por los grandes buques de asistencia a plataformas petrolíferas y el diésel por el barco eléctrico, el híbrido y hasta el no tripulado que se maneja desde tierra…

El "Edda Fjord", encargo de un armador noruego, tendrá 120 metros de eslora y 23 de manga y cuando sea un barco "multipropósito" podrá hacer en alta mar una variedad enorme de operaciones, de la inspección o el mantenimiento de parques eólicos al tendido y la reparación de cables submarinos. Pero aquí, ahora, con su enorme casco en obras varado en la orilla asturiana de la ría del Eo, el esqueleto descomunal de un buque andamiado tiene también de algún modo el valor de un símbolo. Marca músculo, da señales de salud y vitalidad. Quizá pueda servir para enseñar hasta dónde ha subido un astillero convertido en referencia indiscutible de la construcción naval en España que también está creciendo en superficie mientras fabrica el buque más grande de su historia.

El buque "Edda Fjord", en plena construcción. / Mario Canteli

La ampliación del astillero

Detrás de las gradas, donde a la vez que el barco noruego toman forma dos patrulleras para el gobierno de Indonesia, progresa la muy esperada ampliación del astillero figueirense, que hierve con varias obras en marcha. Las grúas que rodean los barcos en construcción comparten espacio con las máquinas que trabajan para ensanchar la superficie de trabajo de la empresa en la que ya está siendo, esto va de récords, "la mayor inversión en la historia de la empresa".

Gondán mueve miles de metros cúbicos de tierra y desmonta terreno para ganar espacio, dentro de las limitadas posibilidades que le ofrece su ubicación, encajada bajo el caserío en pendiente de Figueras, y ser, según su presidente, más "eficientes". Más que los metros adicionales, resalta Platero, lo importante es que "vamos a pasar de tenerlos en altura a disponer de terreno en superficie. Más que ampliar, vamos a mejorar y a simplificar el trabajo, a poder mover bloques en plano sin tener que bajarlos desde arriba y a operar con más eficiencia, con más productividad y menos riesgo".

Es el astillero lo primero que se ve de Figueras desde el Eo, Castropol o desde Ribadeo. Los barcos en proceso de construcción y las grúas a su alrededor se apoderan de todas las miradas delante de la silueta del pueblo y aquí también la forma dice cosas sobre el fondo: ellos están dentro de Figueras, viene a decir Platero, porque son de aquí. Esa es su primera respuesta a la pregunta por la fórmula de la resistencia hasta este año, el uno después del centenario, y más allá.

La clave del éxito

"¿La clave? Quizá estar muy encima del trabajo diario…. Mi abuelo se dejó la vida aquí, yo llevo cuarenta años y mi hijo ya está con nosotros… En una empresa familiar, la continuidad es muy importante", igual que "hacer las cosas honestamente y trabajar mucho y con la gente de aquí. Nosotros valoramos mucho que la mano de obra sea local e igual que yo soy la tercera generación en el astillero, también hay empleados que han tenido a sus abuelos y a sus padres trabajando aquí…" Les importa el arraigo, insiste. La conexión con el territorio "nos da estabilidad" y sigue suponiendo "una responsabilidad ser una compañía de tanto peso en esta zona" donde no abunda la gran empresa y Gondán tiene más trabajadores –"entre seiscientos y setecientos en función del momento"– que habitantes la villa que los aloja desde hace un siglo y un año.

Una vista del astillero, con un cartel conmemorativo de su centenario en primer término. / Mario Canteli

El astillero lleva el peso de su historia en el nombre, el pequeño pueblo de Lugo en el que nació el bisabuelo de Platero y que dio apodo a la familia desde entonces. "Mi abuelo empezó haciendo barcos de madera", recuerda el presidente de la compañía enunciando otro de los motivos del vigor con el que esta empresa ha llegado a centenaria: la capacidad de adaptarse a las evoluciones de un sector en movimiento constante y la de encontrar un nicho en la versión ultratecnológica de la construcción naval que ha llegado hasta el presente.

Aquel astillero de ribera "artesanal" de los inicios afrontó un primer gran hito fundamental cuando entre los años sesenta y setenta del siglo pasado viró de la madera al acero en un cambio con todos los ingredientes de "un nuevo comienzo" en el que los mismos trabajadores pasaron de ser carpinteros a soldadores y caldereros. En los ochenta "empezamos a exportar", sigue Platero, timonel desde finales de aquella década de la fase de modernización y búsqueda de mercados nuevos, del incremento del tamaño de los buques y del tránsito desde los pesqueros a esta casi especialización actual en el exigente mercado de los barcos offshore, diseñados para prestar asistencias o suministros a diversas labores en alta mar.

La apuesta por la tecnología

"Los barcos, los tamaños y las tecnologías cambian", confirma Platero, y "para no competir sólo en precio" ellos buscaron su nicho por el muy exigente camino de rivalizar en tecnología. Decidieron "hacer buques muy sofisticados y cosas que se ponen en barcos por primera vez en el mundo". Señala con orgullo la maqueta del "Deep ocean", su primera embarcación no tripulada, un buque de 25 metros que botaron el año pasado, que "se maneja desde tierra y lleva acoplado en la parte de atrás un ‘minisubmarino’ que también se dirige en remoto, puede descender a 2.000 metros y hace labores de inspección o reparaciones en el fondo del mar. Es la primera vez que se hace en el mundo algo así", recalca mientras recorre con la mirada la selección de reproducciones de buques que decoran las estanterías de su sala de juntas sin ocultar la satisfacción.

Las obras de ampliación, con el "tesón" en mitad de la ría y la silueta de Castropol al fondo. / Mario Canteli

"Parece increíble", pero el barco a control remoto ya está en servicio, tiene la base en Haugesund (Noruega) y quizá esté indicando el rumbo hacia el que se dirige "el futuro de la navegación", aventura Platero. "Tal vez no los buques teledirigidos al cien por cien, pero sí el uso de la tecnología para llevar menos tripulación o reducir el personal a bordo". El Deep ocean es uno de los frutos de la colaboración de varias décadas entre Gondán y los "muy exigentes" armadores noruegos que de un tiempo a esta parte "vienen específicamente a desarrollarlas con nosotros cuando hacen cosas nuevas". "Hemos hecho cuarenta barcos para Noruega, casi a uno por año de los que yo llevo aquí", señala, y esa es la prueba de que funcionan.

La maqueta de un barco de casco azul, el Polestar, fabricado para la autoridad del Gobierno de Escocia que se ocupa del manejo de los faros y las boyas, está en esta vitrina porque ha sido galardonado este año con el premio al mejor buque de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España… "Hemos hecho barcos cien por cien eléctricos, barcos duales de gas y diésel, barcos propulsados con hidrógeno o metanol... Cosas impensables hace sólo unos años".

Las instalaciones de Astilleros Gondán en Figueras, vistas desde el interior de la ría del Eo. / Mario Canteli

Hay una anécdota reveladora del nivel tecnológico que han alcanzado, recuerda Platero. Una de las primeras clases del máster en Ingeniería Naval que cursó en Noruega su hijo, Álvaro Platero Alonso, ahora vicepresidente de la compañía familiar, era de nuevos sistemas de propulsión. "De las cinco fotos que pusieron como ejemplo, tres eran de Gondán", señala como prueba de la reputación de un astillero que eligió obligarse a caminar un paso por delante de las demandas de un mercado muy exigente. "Acabamos de instalar dos robots de soldadura de bloques de hasta cuatro metros, ya teníamos desde el año pasado uno de soldadura de piezas planas y previas y sin eliminar la manual mejoramos la calidad y la eficiencia… Se puede decir que estamos a la cabeza de la tecnología de la construcción naval mundial", concluye.

Centro propio de formación de soldadores

Ese camino les ha llevado a abrir un centro propio de formación de soldadores con vocación de adiestramiento específico para esta actividad de muy alta especialización que tiene en Asturias un evidente polo de desarrollo y el resultado del conjunto es un lugar a la vanguardia del sector naval en España. La suma de lo que Gondán produce junto al Eo con lo que saca Armón de sus factorías de Navia y Gijón dio el año pasado una cifra más o menos equivalente al 45 por ciento de la construcción naval en España.

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En Figueras, no sólo lo confirma el ir y venir constante de trabajadores y los tres buques en grada, también lo que no se ve, la cartera de ocho barcos en acero y al menos tres más en la división de fibra que el astillero tiene en el muelle sur de Castropol, en el límite con Vegadeo. Hay lista de espera: queda dicho que el "Edda Fjord" comparte grada con las dos patrulleras para el gobierno de Indonesia. Después, esperando su turno, vendrá un remolcador para el mismo armador noruego, Østensjø Rederi, otras dos patrulleras para Indonesia y dos barcos de investigación oceanográfica para el gobierno de Alemania. Gondán también ha ganado el concurso para fabricar en su división de fibra tres catamaranes de pasaje para Suecia, de 32 metros, capacidad para 320 personas y propulsión casi íntegramente eléctrica.