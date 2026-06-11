En Castropol se construyen aún todos los barcos y el sector fabril genera uno de cada cuatro empleos

"Castropol es villa de aguas a diestra y siniestra". Eso escribió Camilo José Cela cuando cruzó por aquí la frontera en su viaje "Del Miño al Bidasoa". Casi todo en esta esquina occidental del mapa de Asturias mira de frente al agua de la ría del Eo y al paisaje de estuario donde Dámaso Alonso sentía el tirón de sus raíces y se emocionó Luis Cernuda, padre del rebautismo literario de la villa capital como "Santiniebla". El municipio fronterizo ha llegado al primer cuarto del siglo XXI con la población en suave declive hacia los 3.000 habitantes y un menú productivo singular, o poco equiparable con la mayoría de los de su entorno inmediato.

En Castropol se construyen aún todos los barcos: de acero, de fibra y hasta la última carpintería de ribera de Asturias los sigue haciendo de madera. Es sobre todo la pujanza de la construcción naval en Astilleros Gondán la que remolca desde Figueras los resortes de una actividad significativamente escorada hacia la industria. El sector fabril alimenta el mercado laboral con uno de cada cuatro empleos del municipio y le otorga uno de cada tres euros a su Valor Añadido Bruto, unos promedios muy superiores a las medias regionales.

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Hoy, de hecho, con los barcos y el bien comunicado polígono de Barres, la industria da más empleo en Castropol que al inicio del siglo, algo que ni mucho menos sucede en el conjunto de la región y que viene acompañado de la más común reducción a menos de la mitad de las explotaciones ganaderas y del simultáneo incremento de las plazas de alojamiento… Esa dieta ha permitido además que el concejo que cierra Asturias por el oeste haya enfilado un lento camino hacia la convergencia con las medias regionales de la renta por habitante, cambiando el puesto 56 entre los 78 municipios que ocupaba en 2002 por el 42 de 2022.