La fábrica asturiana de los 84 sabores: produce 100.000 sobres al día de una bebida instantánea que hace que el agua y la leche sepa a churros, gominola o sangría

"Drácula" sabe a una mezcla de cola, fresa y vainilla, el sabor del "Unicornio" es como el de los chicles de bola que se sacaban en los ochenta de las máquinas expendedoras y la "catrina", la clásica calavera mexicana, tiene gusto a manzana y lima. En el muestrario de las estanterías se ve todo esto y mucho más, decenas y decenas de pequeños paquetes con un preparado en polvo que se diluye para que el agua o la leche sepan a churros, a croissant y gominola, a sangría y gintonic, a cubalibre y, sí, también a fresa, naranja o limón…

La fábrica de los 84 sabores está en el polígono de Barres (Castropol) y los imagina, los elabora, los empaqueta y los vende en sobres de nueve gramos y cajas de doce o 24 sobres. Las bebidas "Mix", un saborizante instantáneo que entre otros usos se degusta disuelto en litro y medio de agua, son el producto estrella y la idea más fructífera de la empresa Elevenfit, que produce unos 100.000 sobres al día, distribuye online a casi toda Europa y ha alcanzado un volumen de ventas que ronda los tres millones de euros anuales. La bombilla que iluminó este camino se le encendió a Julio Fernández, promotor y director de la compañía, avilesino con raíces en Vegadeo, cuando trabajaba en la distribución de marcas de productos de nutrición deportiva y observó que "muchos clientes reclamaban artículos que no se encontraban en el mercado".

También se puede utilizar para cocinar

Así nació "Mix", un producto en el que el nombre invita a la mezcla, pero que "no es sólo una bebida", matiza su creador. Funciona como un saborizante que, diluido, da sabor al agua o a la leche, sí, "pero también se puede utilizar para cocinar, para añadir un gusto determinado a un postre, a un yogur o un queso batido o para elaborar gelatinas, repostería o helados", explica Fernández.

Él y su esposa, Marta Fernández, naviega, identificaron un hueco en el mercado y la imaginación para diversificar la oferta de sabores hizo el resto. Aquella clientela desatendida que demandaba algo como esto fue dando trabajo a una empresa que ahora se mueve "sobre todo en el sector deportivo o en el dietético. Nosotros trabajábamos en el ámbito del fitness", explica el director de la compañía, "y vimos que esta posibilidad de darle un sabor al agua podía ser una oportunidad por ejemplo para la gente que se dedica a la competición y que tiene que beber cantidades muy grandes de agua, a lo mejor cinco o seis litros al día. Pensamos que tal vez añadir un producto como éste podría facilitarles la ingesta" y pronto añadieron a la nómina de clientes potenciales a las personas que están siguiendo una dieta que les obliga a beber en abundancia. "Hay a quien le cuesta tomar el agua sin más", reflexiona Julio Fernández. Hay un público dispuesto a comprar el sabor que le da este preparado "sin azúcar, bajo en calorías", con "colorantes naturales" y, sobre todo, con una gama enorme de posibilidades diferentes.

El área de empaquetado de Elevenfit. / Mario Canteli

Con la imaginación como límite, han convertido la amplitud de la oferta de sabores en su hecho diferencial y ahora mismo, con esta profundidad de oferta "puede haber dos empresas en este mercado en todo el mundo. Hay otras firmas de bebidas instantáneas", aclara Fernández, "pero no tienen esta variedad". En un catálogo de 84, que va de lo convencional a lo más sofisticado, "es imposible que te gusten todos, pero tampoco es probable que no te guste ninguno", señala.

Ventas por todo el mundo

Esa filosofía les ha otorgado un hueco en el negocio de este producto muy específico al que se dedican desde 2012, que promocionan en las redes sociales –"ahora está pegando mucho Tiktok"– y que venden desde Castropol a casi todas partes. Comercializan el producto "online, tanto al cliente final como a tiendas y distribuidores en toda España, en Francia e Italia, tenemos algunos que están empezando en Grecia y estamos también en Portugal, muy poco en Bélgica, Alemania se nos está resistiendo un poco y tenemos muchas solicitudes de Latinoamérica, pero ahí necesitamos envíos muy grandes para que los portes salgan económicos, porque si no se complica mucho la logística… Nos vamos expandiendo poco a poco, con un crecimiento de las ventas de 200.000 a 300.000 euros anuales", resume el director de una compañía que ha llegado a diecinueve trabajadores y sube la plantilla a 23 en el pico de producción, cuando empieza a apretar el calor de la primavera y el verano.

Noticias relacionadas

En la nave de Barres rugen las máquinas que empaquetan el producto en sobres, las que los cuentan y los introducen en cajas de doce o 24 unidades y no paran las manos de las trabajadoras que las clasifican para el envío. Están aquí con la ayuda del Plan Leader gestionada por el Grupo de Desarrollo Rural Oscos-Eo, que financió un tercio de su inversión, y gracias a la llamada de sus raíces familiares. Todo bien. La localización física en su negocio "no afecta demasiado. Hoy en día, para la logística nacional e internacional no importa demasiado dónde estés".