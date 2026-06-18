Cangas de Onís, capital del turismo: es el cuarto concejo de Asturias con más capacidad de hospedaje con un total de 7.234 camas

El hogar de la histórica primera capital del reino de Asturias mueve sus alturas entre los cuatro metros de la ribera del Sella y los 2.476 de Peña Santa de Enol. Sirva el dato para ilustrar la diversidad de un territorio complejo y diverso de confluencias de vegas fluviales y altas montañas que ha sacado partido de la geografía para hacerse más próspero especializando su negocio en el ocio y duplicando en apenas quince años sus establecimientos y plazas de alojamiento.

En Cangas de Onís, el camino que viene desde 2011 es el que va de 4.558 camas para turistas a 7.234, bastantes más que habitantes para convertir al municipio del oriente interior en el cuarto de Asturias con más capacidad de hospedaje, sólo por detrás de Llanes, Gijón y Oviedo. La curva de la población ha cedido muy levemente en los dos últimos recuentos y después de enfilar en sostenido ascenso la primera parte de esta década inició 2025 con 6.366 habitantes, casi la mitad de los 11.307 que sitúan el máximo histórico computado en la década de los cincuenta. Cangas es, eso sí, el séptimo concejo de la región con mejor evolución demográfica entre 1981 y 2021 y el primero del oriente. También el séptimo menos envejecido y el de mayor especialización laboral de su comarca.

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No hay quien iguale en este entorno el promedio de más de ocho de cada diez empleos concentrados en los servicios y el turismo, una ratio que rebasa la media regional en más de cinco puntos porcentuales. Se combina o se refleja todo eso en el progreso paralelo de la renta disponible de los cangueses, que ha crecido un 37 por ciento en menos de un decenio y aún sin llegar a la media asturiana ha llevado al municipio, en los veinte años que van de 2002 a 2022, del puesto 46 al decimocuarto en la clasificación de los 78 de Asturias.