Carreño, el concejo a medio camino de Gijón y Avilés que se resiste a bajar de los 10.000 habitantes y es cuna de gigantes industriales como DuPont

Al cuarto concejo con menos pendiente de Asturias –sólo están por detrás Avilés, Noreña y Gozón– la geografía benefactora le ha dado terreno y cercanía. Carreño es nombre de concejo y de ferrocarril histórico –el que lo empezó a atravesar desde finales del siglo XIX para llevar carbón y hierro al puerto de El Musel– y lugar de ubicación estratégica colmado de posibilidades.

Su situación a medio camino aproximado entre Gijón y Avilés y su sitio a tiro de piedra de todo el centro de la región ofrecen muchas alternativas a este entorno de proximidad que a este lado de la tercera década del tercer milenio se resiste a bajar de los 10.000 habitantes. Los casi 10.300 del arranque de este año consolidan la recuperación de un censo que hasta 2023 venía en un declive leve desde que alcanzó los 11.000 en 2010.

Carreño ha avanzado siempre a remolque del poder de arrastre de una industria próxima y cambiante que aporta más de cuatro de cada diez empleos y nada menos que dos tercios de la riqueza municipal. No es casual que el concejo acogiera uno de los emblemas de la reindustrialización asturiana con el desembarco de DuPont en el valle de Tamón en 1990, pero ahora espera el final del viraje que al complejo empresarial, con su millar largo de empleos, le están dando las operaciones de traspaso de los negocios de la multinacional y su progresivo tránsito de poderoso centro fabril a sede de cada vez más centros de servicios que de fábricas.

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De entrada, el decimoctavo concejo más habitado de Asturias y el duodécimo con mayor densidad de población es el octavo en PIB gracias en parte a esa dieta productiva muy centrada en la industria que mantiene la renta de los carreñenses en valores muy próximos a los de la media asturiana y en las zonas altas de la clasificación regional. De ser el decimosexto municipio con mayores niveles de riqueza en 2002 ha pasado al quinto lugar en la medición de 2022.