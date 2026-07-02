Cangas del Narcea, el municipio más extenso de Asturias y el vigésimo primero más grande de España

El municipio más extenso de Asturias también es el vigésimo primero más grande de España. Y en los muy diversos 823 kilómetros cuadrados de Cangas del Narcea cabe casi todo: la undécima parroquia con más densidad de población de las 859 de la región –la de la villa capital– y la quinta con menos –Larón–. En el terreno pendiente del concejo que encabeza el suroccidente asturiano entran los 255 metros de altitud del cauce del Narcea y la entidad de población más elevada del Principado, El Puertu, en Leitariegos, subido a 1.523 metros.

Mirado en conjunto, el gran territorio de Cangas va camino de reducir a la mitad la población con la que entró en la década de los ochenta y el deslizamiento puede leerse como el fruto directo de un declive sin pausa asociado al oscurecimiento progresivo de algunas de las fuentes clásicas de riqueza en esta esquina del suroeste astur. Los menos de 11.300 habitantes del recuento de 2025 superaban los 14.000 en 2011 y los 20.000 en 1981, pero hoy son todavía los del concejo más poblado del occidente –y el decimocuarto de Asturias–. Cierta vitalidad resistente de la economía canguesa mantiene al municipio como el decimoquinto de la región por su Producto Interior Bruto (PIB) –aunque aún era el noveno en 1980– y el duodécimo entre los de mayor renta disponible, subiendo desde el puesto 21 que ocupaba en 2002.

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Esta tierra de tradición ganadera y minera, a la que la suma del sector primario y la industria todavía le daba casi dos tercios del empleo en 1990 y cerca de la mitad en 2000, vive en un volantazo progresivo que hoy concentra en el sector servicios casi siete de cada diez puestos de trabajo y tres de cada cuatro euros de riqueza. En el transcurso de este siglo, el municipio ha perdido aproximadamente la mitad de sus explotaciones ganaderas; en los últimos veinte años, que han visto entre otros hitos la transformación del viejo monasterio de Corias en imponente parador de turismo, Cangas ha duplicado sus plazas de alojamiento colectivo.