Llanes, el concejo con más plazas de alojamiento que habitantes: hoy tiene capacidad para acoger 7.000 turistas más que en 2010

Nueve de los 78 municipios asturianos comparten la singularidad de tener más plazas de alojamiento que habitantes, pero ninguno con un desfase tan abultado como Llanes. El concejo de referencia del oriente asturiano, el más habitado, el más extenso y el más concurrido en las hinchazones de la temporada alta veraniega, contaba en 2025 13.529 residentes en una curva que ha enfilado en esta década una tímida fase regresiva y más de 21.200 camas para turistas en un claro movimiento de expansión. Llanes puede alojar hoy a aproximadamente 7.000 visitantes más que en 2010, el año que marca el punto de inflexión en el que la capacidad de los hoteles, casas rurales, apartamentos o campings empezó a superar a la suma total del censo. No hay concejo en Asturias que supere la oferta turística llanisca medida en número de plazas, la más amplia de la región por encima de las de Gijón, Oviedo, Cangas de Onís, Villaviciosa y Ribadesella.

No extraña, a la vista de esos datos, el aspecto de monocultivo cada vez más acentuado que tiene la distribución de la dieta productiva de un municipio donde la impresión de que en verano "no cabemos" no es de ahora. Se acercan a ocho de cada diez los empleos que dependen del sector servicios y sobrepasa el ochenta por ciento la proporción de la riqueza que descansa sobre los pilares del terciario y el turismo. Esa magnitud ha ganado once puntos porcentuales en lo que va de siglo, comiéndole progresivamente más terreno a las cortas porciones que ocupaban las economías del campo y la industria. Llanes clava, por lo demás, el duodécimo puesto entre los 78 municipios asturianos por población, extensión y Producto Interior Bruto y es en todas esas magnitudes la referencia de su comarca. Del repunte de su actividad tractora en lo que va de siglo se desprende también el ascenso que ha experimentado la renta disponible de los llaniscos desde el trigésimo puesto en 2002 al décimo en la última medición disponible, en 2022.