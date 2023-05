¿Desde cuándo eres matrona? ¿Siempre quisiste ser matrona?

Me gradué como Diplomada Universitaria de Enfermería en Valladolid en 1984 pero antes de empezar, ya sabía que quería ser matrona y tuve la suerte de poder entrar en 1985 en Salamanca.

Mi formación no fue con el plan actual y era una formación muy enfocada a la atención al parto. Actualmente la labor de la matrona es mucho más amplia que un paritorio y así hoy en día tenemos matronas con una formación mucho más adecuada a la realidad actual. La matrona acompaña a la mujer desde la adolescencia hasta la menopausia para ayudar a cuidar la calidad de su salud (FAME)

Cuéntanos un poco tu historia profesional, cómo empezaste y qué haces ahora…

Siempre recuerdo con mucho cariño mi primer trabajo. También entonces había escasez de matronas de manera que recién terminada la especialización, me llamaron y empecé a trabajar en un hospital, una Institución Mixta donde se atendían aproximadamente 116 partos al año. Trabajábamos 5 matronas y había ginecólogo, pediatra y anestesista en presencia de 8 a 15 horas. Después de las 15 horas y hasta la mañana siguiente, estábamos solas atendiendo el paritorio dependiendo de un Médico de Urgencias. Realmente creo que me formó como la matrona que soy ahora mucho más que mis estudios de especialización.

Posteriormente trabajé en otros dos hospitales hasta empezar en 1991 en el Hospital de Jarrio, donde obtuve la plaza en 1992 y sigo en la actualidad. Allí formamos un grupo de personas comprometidas con la mujer y con su trabajo que nos hizo avanzar en nuestra atención a las mujeres y sus hijos e hijas. Sinceramente, creo que allí también me jubilaré.

Siempre he trabajado en la Atención Hospitalaria y, actualmente, nuestra labor en el hospital abarca la atención al embarazo normal a partir de la 38 semana, la Asistencia en el parto Normal, los cuidados de la puérpera y su recién nacido en la planta hasta el alta hospitalaria. En nuestro hospital, también tenemos una consulta diaria de demanda en lactancia materna.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

La verdad es que tengo la gran suerte de que me apasiona todo en mi trabajo pero si tengo que quedarme con algo en concreto, elijo un aspecto del parto. Es poder ayudar a una mujer a vivir la cascada inigualable que te arrolla tras el nacimiento de un hijo/a. Hoy en día la mujer sigue llegando al parto con mucho miedo, un miedo que la bloquea y dificulta el proceso; pero cuando evoluciona el parto, fluyen todas las hormonas y la mujer se deja llevar por ellas, descubre una vivencia y un estado únicos que nos contagia a todos los presentes. Es mágico y un privilegio poder compartir con ellas y sus familias esos momentos tan únicos.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión?

Quizás lo que menos me guste es seguir viendo cómo está enfocada nuestra profesión de matronas.

La gestación es un hecho fisiológico, un proceso para que el cuerpo de la mujer está preparado y nuestro trabajo debe enfocarse en potenciar la fisiología, en conocer las necesidades básicas de una madre en su gestación y en su parto y las de su u hijo/a. Debemos procurar no alterar la normalidad del proceso, aumentar la confianza de la mujer y ayudarla a conseguir su objetivo, haciendo de cada madre la protagonista de su parto.

Parece que en Asturias tenemos, como con otros profesionales, crisis de escasez de matronas ¿Hacen falta más matronas? ¿Dónde son más necesarias? ¿Cómo crees que podemos atraer a más matronas o disponer de más en el futuro?

En Asturias somos muy pocas matronas. Según datos de la Consejería de Salud, en la actualidad desempeñamos nuestro trabajo en Asturias un total de 137 matronas, 94 en Atención Hospitalaria y 43 lo hacen en Centros de Salud.

Además, la dotación de Recursos Humanos en Asturias en matronas es muy dispar en cada Área Sanitaria y varían también las funciones que desempeñan. Se hace necesario hacer una definición común para toda nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo: hay Áreas de Salud en las que la matrona de Atención Primaria desempeña una asistencia a la mujer sólo durante su edad fértil, hay hospitales que disponen de matronas en la planta de maternidad y otros hospitales que no disponen de ellas, ...

¿Cuáles crees que son los retos de futuro en tu profesión? ¿En qué áreas debemos visibilizar e implementar más profundamente el trabajo de las matronas?

Creo que uno de los retos más importantes es volver a recuperar esos puestos que no están atendidos por matronas porque hubo unos años en los que todavía éramos mucho más escasas. No hay que olvidar que somos especialistas obstétrico-ginecológicas por lo tanto deberíamos de estar en los centros de salud sexual y reproductiva, en las consultas , en las plantas de hospitalización de maternidad y ginecología y no solo relevadas a los paritorios o a la atención primaria centrada en el embarazo.

Yo creo que todas las áreas son importantes, pero sí que es verdad que la atención primaria debería de potenciar más nuestra figura, y no solo en el embarazo, sino en todo el ciclo vital de la mujer.

Quizás lo que más llama la atención del trabajo de matrona es la atención al parto, pero las matronas hacen más… ¿Verdad?

La faceta más conocida de la matrona es la atención a la mujer en lo referente al embarazo, parto, nacimiento, postparto y lactancia materna. Hoy en día hay evidencia científica que recomienda que los equipos de atención al parto hospitalario promuevan la atención al parto de bajo riesgo preferiblemente por parte de las matronas, siempre y cuando éste se mantenga dentro de los límites de normalidad, ya que este manejo disminuye la utilización de analgesia regional y episiotomía durante el parto, aumenta la tasa de parto vaginal espontáneo, mayor tasa de inicio de lactancia materna y una sensación mayor de control y satisfacción de la mujer y se recomienda que cada gestante sea atendida individualmente desde su ingreso y de forma continua por una matrona y contar con apoyo de una matrona por cada gestante.

Además de esta faceta, las matronas contamos con una amplia formación para muchas otras competencias relacionadas con la mujer en todas las esferas de la vida y desarrollar su trabajo en Atención Primaria. Allí se podría dar cobertura a necesidades tan importantes como la educación sexual y reproductiva en la adolescencia, atención a la mujer en el climaterio, suelo pélvico, educación sobre salud reproductiva a la población, educación y apoyo en la lactancia materna,...

Y de la atención al parto, ¿Dónde está el futuro de la atención al parto?

Ya en el 2008 e impulsado por el Observatorio de la Mujer, se publicó la Estrategia de Atención al Parto donde se hizo un análisis de la situación, se promovió el uso de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento posible e se incorporó la participación activa de las gestantes en la toma de decisiones con la elaboración del plan de parto. La Estrategia supuso un cambio en la atención pero creo que se hace necesario revitalizarla.

Creo que hay que trabajar en que el modelo de asistencia sea desde una atención integral , favoreciendo la autonomía de la mujer, haciéndola participe de su parto y en que las unidades de atención sean sitios más “cálidos” favoreciendo la fisiología del mismo en el que sólo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad y que las y los profesionales sanitarios que atienden el parto favorezcan un clima de seguridad, confianza e intimidad, respetando la privacidad, dignidad y confidencialidad de las mujeres, como prologaba la Estrategia de Atención al Parto Normal.

Así como la calidez profesional, debemos cuidar también la arquitectura de nuestros paritorios asturianos. Alguno de ellos, especialmente los comarcales, necesitan imperiosamente de reformas que se adecúen a las recomendaciones actuales.

Y por soñar... soñemos que en nuestra comunidad autónoma ponen en marcha una “Casa de Nacimiento” un modelo emergente en España y de referencia en países como Reino Unido porque ofrecen resultados positivos basados en la evidencia científica. En España, el próximo año 2024 se abrirá la tercera Casa de nacimiento esta vez en la Comunidad Valenciana.