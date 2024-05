"Hay una escasez de matronas importante en España, ya que tenemos una ratio de matronas muy por debajo de la europea y en concreto en Asturias es aún más bajo"

La Unidad Docente de Enfermería Obstétrico Ginecológica (matronas) del Principado de Asturias, es el lugar donde se están formando las matronas del futuro, ubicada en el Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU).

Esta unidad acaba de cumplir 20 años y está en plena forma, incorporando cada año a 6 matronas que se forman en Gijón y Oviedo, a través de un currículo muy completo dirigido por el Jefe de Estudios: Cándido Ruiz.

Cándido Ruiz, Jefe de Estudios / Cedidas a LNE

¿Desde cuándo eres matrón? ¿Siempre quisiste serlo?

Yo soy matrón desde el año 2006. La verdad es que siempre quise serlo. Ya cuando estaba estudiando enfermería tenía claro, tenía predilección por la obstetricia y los partos que me gustaban muchísimo. Enseguida preparé el EIR y estoy contentísimo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? ¿Y lo que menos?

Pues están cerca de las madres, ayudarlas, traer a sus bebés al mundo. Para mí es un privilegio absoluto estar al lado de las mujeres en su momento más dulce, y por supuesto, con sus parejas. Creo que es algo digno de de vivir y que tenemos mucha suerte como profesión.

¿Lo que menos me gusta? Pues evidentemente los momentos feos, cuando hay urgencias muy fastidiadas, cuando hay que correr mucho y sobre todo, cuando el desenlace es malo, o hay un óbito fetal. Esos son los peores momentos.

Parece que en Asturias tenemos, como con otros profesionales, escasez de matronas ¿Hacen falta más matronas? ¿Dónde son más necesarias? ¿Cómo crees que podemos atraer a más matronas o disponer de más en el futuro?

Efectivamente hay una escasez importante en España, ya que tenemos una ratio de matronas muy por debajo de la europea y en concreto en Asturias es aún más bajo. Yo creo que es muy importante seguir contratando matronas, es fundamental. Somos el profesional de referencia para la salud sexual y reproductiva. Somos la persona de referencia para el embarazo, para el parto y creo que somos cada vez más necesarios en un momento en el que hay una escasez de nacimientos, donde hay un invierno demográfico es, fundamental, que cada vez formemos más matronas y lo hagamos mejor. Porque ahora somos necesarias atendiendo mejor los partos, pero también en las plantas de maternidad, en los centros de planificación familiar y, por supuesto, en atención primaria, donde ese profesional de referencia para la mujer, en todo lo que tiene que ver con su vida y su salud sexual y reproductiva.

¿Cómo podemos atraer más matronas? Bueno, pues yo creo que, lógicamente haciendo unos contratos mejores, mejor formación y por supuesto, pues mejores salarios. Yo creo que todo eso haría que pudiéramos atraer matronas en el futuro.

Relacionado con lo anterior y siendo director de una unidad docente, ¿tenemos capacidad de formar más matronas?

Es difícil formar matronas, como director de Oviedo, te puedo decir que en estos momentos estamos formando 3 matronas en Gijón y 3 más en Oviedo. Y es complicado porque hace falta un número importante de partos, hace falta una infraestructura y es difícil.

Quizás en el futuro podamos formar más gente, pero en estos momentos la formación es complicada porque exige unos estándares de calidad muy altos. Hay que tener en cuenta que tenemos la mejor formación de Europa, el grado de enfermería, que son 4 años y luego 2 años más de especialidad. O sea, estamos sumando las matronas a nivel de 6 años, podemos ver el nivel de dificultad y necesitamos además un número de partos suficiente y una infraestructura adecuada.

Recientemente habéis celebrado el 20 aniversario de la unidad docente. ¿Cómo ha cambiado la profesión en estos años?

Efectivamente, hemos celebrado los 20 años de la unidad docente de matronas. Hace un poco la formación ha cambiado mucho en esos tiempos. Durante un tiempo se habían cerrado las escuelas de matronas por no adaptarse a la normativa europea y posteriormente salió como una formación sanitaria especializada dentro de enfermería. Creo que eso da mucho valor a la profesión. Porque verdaderamente estamos formando profesionales de enfermería que se está formando en una unidad docente, en un hospital, en un sitio en el cual participan de ese servicio y además están recibiendo un salario y haciendo un trabajo. Es muy gratificante en ese sentido, porque los son parte del servicio y, además, están muy contentos y les genera una gran satisfacción.

De izquierda a derecha, Victoria Rivas, Adrián Sandoval, Ana Mier, Laura Corte, Maider Zupiria y María Arentales, R1 que pasan a segundo ahora en mayo. / Cedidas a LNE

Algunas de los seis residentes de primer año que cambian de estatus este año a R2, son Victoria Eugenia Rivas, Laura Carballeira, Ana Mier, Maider Zupiria, María Arcentales y Adrián Sandoval:

Victoria, ¿Cómo surgió la idea de hacerte matrona?

Al principio, cuando inicié mi carrera en el ámbito de la salud, opté por estudiar Enfermería e, inicialmente, no tenía en mente estudiar la especialidad de Matrona. Sin embargo, durante la carrera y las prácticas tuve la suerte de aprender del trabajo de las enfermeras de la planta de puerperio y de las matronas y quedé fascinada por la amplitud de su conocimiento, su independencia profesional y, sobre todo, por el profundo cuidado que brindaban a las mujeres durante todas las etapas de su vida. Todo ello, fue lo que, finalmente, me llevó a redirigir mi camino y a seguir, entonces, la senda de matronería.

Laura, ¿Costó mucho trabajo acceder a una plaza de residente?

Mi plaza de residente me costó conseguirla 3 examenes EIR.

Es cierto que en los dos primeros no iba con muchas expectativas ni con todo el temario estudiado, pero en el último, tuve que compaginar el estudio y el trabajo durante todo el año. Sabía que todo esfuerzo tenía su recompensa así que no me rendí hasta conseguir mi plaza. Cuando salí del examen, me dieron ganas de echarme a llorar ya que me veía un año más estudiando, pero la sorpresa fue cuando salieron las listas y podía decir que, ¡iba a ser matrona!

Ana, Sabéis q estaréis muy cotizados en el futuro, ¿Cómo te gustaría ejercer tu profesión?

Aunque en líneas generales me encantaría ejercer en cualquier ámbito de nuestra profesión, el que más me gusta es el hospitalario, pues la oportunidad de acompañar a las mujeres en un momento tan especial como el nacimiento de su hijo es para mí la parte más especial y gratificante de nuestro trabajo. Aunque aún quedan bastantes cosas por mejorar, confío en que la profesión siga creciendo y las matronas podamos brindar a las mujeres una atención de mayor calidad, con mejores ratios profesional- paciente, un trabajo en equipo más sólido y una ampliación de nuestro papel en diferentes ámbitos de la salud de la mujer.

Maider, A que matrona te gustaría parecerte? ¿Quién es tu referente?

Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, y es que no sabría contestarte con un nombre a esta pregunta, porque cada una de las matronas que me están formando me aportan muchísimos conocimientos tanto profesional como personalmente.

No puedo por tanto decirte solo un nombre ya que tendría que mencionar a muchas profesionales cercanas y otras que no conozco personalmente. Pero si tuviera que decir uno podría mencionar a Naza Olivera, por su respeto a las mujeres, por todos los conocimientos que tiene y por su labor divulgadora a través de las redes sociales.

María, ¿Cuáles crees que son los retos, en la próxima década, para las matronas?

A mi parecer, uno de los grandes retos que debemos resolver es el acceso a nuestra bonita especialización. En efecto, resulta imprescindible diversificar las vías de acceso hacia la formación de matrona, de otra manera, la escasez de personal no obtendrá una solución efectiva. En mi opinión, el reto radica en aumentar la ratio de matronas por paciente, y se soluciona desde la misma base de dar facilidades a la formación, sin que ello exija menos profesionalidad o formación académica/práctica por parte de los interesados.

Por otra parte, se hace necesario cambiar la visión de las funciones de una matrona de cara a la sociedad. La matrona se identifica popularmente con el embarazo y el parto, pero evidentemente nuestras funciones van mucho más allá. Estas van desde el trato de la sexualidad humana hasta la prevención de enfermedades de transmisión sexual, del embarazo no deseado o el trabajo en la menopausia. Todo ello me hace pensar que hay que poner mucho más énfasis en la comunicación de nuestra profesión a través de actividades de acercamiento al público general, a través de actividades lúdicas, de prevención y de formación. También insistiría en el acercamiento individualizado desde los centros de salud, con tal de transmitir las habilidades de la matrona a todas las etapas y edades de su entorno familiar.

Adrián, Celebramos el día de las matronas el día 5 de mayo, ¿Cómo quieres celebrar este día? ¿Cómo os gustaría que os reconociese la sociedad?

Me gustaría celebrar el día internacional de las matronas reconociendo la labor incansable y fundamental de las matronas en nuestra sociedad, las cuales constituyen un pilar esencial en el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

A su vez, me gustaría que la sociedad reconociera la labor de las matronas, desligándola de la atención exclusiva al embarazo y al parto, con la que se asocia tradicionalmente a nuestro colectivo. Me gustaría que las mujeres contaran con la matrona como su referente para otros aspectos relacionados con su salud como son la anticoncepción, la salud sexual, la menopausia, etc… Además, como futura generación de la profesión, me encantaría mostrar mi respeto y gratitud a las generaciones presentes y pasadas, pues en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, la matrona sigue siendo un símbolo de humanidad y calidez.