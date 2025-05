"Hay que analizar cada caso de manera concreta para que cada vez las matronas podamos estar más presentes en los puestos que nos corresponden"

Con motivo del Día Internacional de la Matrona, ponemos el foco en la labor de estas profesionales clave para la salud de la mujer en Asturias. Hoy nos acompaña Virginia Rodríguez Matías, una matrona con una destacada trayectoria asistencial tanto en atención hospitalaria como en atención primaria. Estudió el grado en enfermería en la Universidad de Oviedo y la especialidad de matrona por la Unidad Docente de Matronas de Cantabria. Actualmente, Virginia Rodríguez Matías es la presidenta de la Asociación Profesional de Matronas de Asturias (APROMAP), desde donde lidera la defensa y promoción de la profesión.

Este día, 5 de mayo, es una oportunidad para subrayar el papel esencial de las matronas en el cuidado integral de la mujer y para analizar los retos que enfrentan en el sistema sanitario asturiano.

En primer lugar, presidenta, con motivo del Día Internacional de la Matrona, ¿qué significa para usted y el colectivo de matronas celebrar este día y qué mensaje principal les gustaría transmitir a la sociedad asturiana?

Es un día que siempre celebramos con mucha ilusión. Todos los años organizamos unas jornadas científicas por la salud de la mujer, que sirven por una parte para actualizar conocimientos y por otro lado también de reencuentro entre profesionales. Es un día en el que celebramos con orgullo nuestra profesión y aprovechamos para darle visibilidad y que así la sociedad asturiana en general, y las mujeres en particular, sean conscientes de nuestro compromiso y profesionalidad para seguir ofreciendo la mejor atención posible.

Para muchas personas, la imagen de la matrona se asocia al momento del parto. Sin embargo, su labor abarca mucho más. ¿Podría detallarnos las diferentes etapas de la vida de la mujer en las que la matrona juega un papel fundamental en la salud sexual y reproductiva? ¿Cómo están organizadas las matronas en el sistema sanitario asturiano? ¿Dónde podemos encontrarlas más allá de los hospitales?

Así es, creo que la sociedad cada vez es más conocedora de todas nuestras funciones pero aún así seguimos muy vinculadas al momento del parto. Desde la asociación, siempre que tenemos la oportunidad, aprovechamos para hablar de todas nuestras competencias: acompañamos a la mujer en todas las etapas de su vida, esto es desde la adolescencia, con asesoramiento sobre anticoncepción, menstruación, prevención de infecciones de transmisión sexual… y también participamos en programas de prevención, como es el caso del cribado de cáncer de cuello uterino, por supuesto en todo lo relacionado al embarazo, parto, posparto, lactancia materna o artificial… hasta la etapa de la menopausia, donde también acompañamos a las mujeres.

En el sistema asturiano de salud estamos presentes en los paritorios de todos los hospitales y también en algunos centros de salud, pero no en todos. Lo mismo ocurre con los centros de Salud Sexual y Reproductiva, donde actualmente solo hay matrona en uno. A nivel hospitalario, lo ideal también sería que pudiéramos estar presentes en las plantas de maternidad. Que haya matronas en todos los puestos que deberíamos estar, a día de hoy no es viable, por eso habría que analizar cada caso de manera concreta para que cada vez podamos estar más presentes en puestos que nos corresponden por competencias, siempre con el objetivo de brindar los mejores cuidados posibles desde un trabajo en equipo.

¿Cuáles considera que son los pilares fundamentales de la atención que ofrecen las matronas a las mujeres a lo largo de estas etapas? ¿Qué valor añadido aporta una matrona en el acompañamiento de la salud femenina?

Creo que la matrona aporta un cuidado integral y continuado al ofrecer un acompañamiento cercano y especializado en función de la etapa en la que se encuentre cada mujer. Es una atención global centrada en la mujer en función de sus necesidades, desde un plano físico a un plano más emocional. También promovemos su autonomía y empoderamiento, ofreciendo información veraz y actualizada, siempre mediante una escucha activa y respetuosa, permitiendo a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su salud.

Somos un profesional accesible y cercano, que trabajamos en equipo con otros profesionales sanitarios y que acompañamos a familias en momentos vitales, lo que genera confianza y seguridad.

Virginia Rodríguez, presidenta de la Asociación Profesional de Matronas de Asturias / Cedida a LNE

En el día a día de su labor, ¿cuáles son las principales dificultades o desafíos a los que se enfrentan las matronas en el sistema sanitario asturiano para poder desarrollar plenamente su potencial?

Sin duda la falta de matronas. Esta escasez no nos permite estar presentes en todos los puestos que deberíamos. En concreto en Asturias contamos con una de las tasas de matronas por cada 10.000 mujeres (14-65) más bajas de España. Esto dificulta que podamos desarrollar todas nuestras competencias. Pero también necesitamos matronas fuera de la asistencia clínica, en puestos de gestión, también de docencia, de investigación… al final es muy difícil desarrollar nuestro potencial si alguno de los puestos más básicos no pueden estar cubiertos por matronas debido a la escasez que sufrimos.

La escasez de profesionales sanitarios es un problema generalizado. ¿Cómo afecta concretamente la falta de matronas a la calidad de la atención que se puede ofrecer a las mujeres en Asturias? ¿Qué consecuencias directas tiene esta situación?

No poder acompañar a las mujeres y sus familias en situaciones en las que nuestra atención sería clave, lo que se traduce en una disminución de la calidad en la asistencia. Creo que un ejemplo sería el posparto, el tiempo de consulta a veces es muy breve para todo lo que hay que abordar en este caso, lo mismo pasa con la lactancia materna, creo que a veces las mujeres se sienten solas y no tienen un apoyo real, en ocasiones por esa falta de tiempo. Desde la asociación organizamos mensualmente grupos de apoyo a la lactancia y al posparto para que todas las mujeres que quieran puedan acudir, al final esto lo desarrollamos en nuestro tiempo libre, creo que lo ideal sería que se pudiera gestionar desde el ámbito de la atención primaria por ejemplo, pero esto muchas veces no es posible por la carga de trabajo de algunas consultas.

Desde su experiencia, ¿qué medidas concretas se podrían implementar a nivel autonómico o nacional para combatir eficazmente la escasez de matronas, fortalecer su papel y garantizar una atención óptima? ¿Qué rol deberían adoptar entidades como el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA) o APROMAP?

A nivel nacional creo que es necesario aumentar las plazas de formación especializada para poder cubrir la demanda y garantizar un relevo generacional. A nivel autonómico, aprovechar al máximo los recursos disponibles, mejorar las condiciones laborales para que no haya fugas de enfermeras especialistas que tanto ha costado al sistema formar e intentar ampliar en la medida de lo posible las plantillas en atención primaria y especializada, algo que poco a poco se está consiguiendo.

Desde APROMAP organizamos jornadas, formaciones de manera regular y siempre estamos dispuestas a colaborar con instituciones, con la administración… para dar visibilidad a nuestra profesión y mostrando todo lo que podemos aportar. El CODEPA, como nuestro colegio profesional, siempre nos apoya en nuestras formaciones y proyectos, y cuenta con el colectivo siempre que se trate de aspectos relacionados con la salud de la mujer.

A pesar de las dificultades, ¿qué es lo que más gratifica y le enorgullece de su trabajo y del trabajo de sus compañeras? ¿Qué les impulsa a seguir adelante con tanta dedicación?

Soy muy afortunada de poder ejercer mi profesión, una profesión muy vocacional y gratificante. Actualmente a nivel hospitalario en el paritorio, esta profesión me permite acompañar a mujeres en una de las experiencias más importantes de sus vidas, siento como un privilegio el poder formar parte de un momento tan íntimo y especial. Mi mayor recompensa después de un turno agotador, es una familia agradecida. También existe una parte, quizá no tan visibilizada en la sociedad que son las pérdidas gestacionales, una buena atención en ese momento tan delicado es clave. Son momentos muy duros donde las familias necesitan por supuesto toda nuestra asistencia a nivel clínico pero también nuestro apoyo a nivel emocional.

Para finalizar, presidenta, ¿qué mensaje de esperanza o qué visión de futuro le gustaría transmitir a las futuras generaciones de matronas en Asturias?

Nuestro trabajo es muy vocacional y eso es importante, pero no podemos olvidar lo fundamentales que somos para el funcionamiento del sistema sanitario y la necesidad de seguir luchando por nuestra profesión, de hacernos valer. Creo que somos muy valoradas en la sociedad pero quizá no tanto en las administraciones sanitarias. En Asturias somos pocas matronas pero todas fundamentales, por eso unidas y trabajando en una misma línea, se están consiguiendo progresos, y por supuesto todos los que quedan por llegar.

Muchas gracias Virginia, traslada a todas las compañeras nuestra felicitación por este día y la enhorabuena por este trabajo tan enorme que hacéis en vuestro día a día.