El Colegio de Enfermería de Asturias ha lanzado el ciclo "Miércoles de Salud": conocimiento, cuidados y comunidad
La iniciativa convertirá la sede colegial en un espacio estable de encuentro, reflexión y aprendizaje sobre salud, bienestar y cuidados, tanto para profesionales sanitarios como para la ciudadanía
El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA) ha puesto en marcha el programa "Miércoles de Salud", una iniciativa formativa y divulgativa que convertirá la sede colegial en un espacio estable de encuentro, reflexión y aprendizaje sobre salud, bienestar y cuidados, tanto para profesionales sanitarios como para la ciudadanía.
Este proyecto, que cuenta con la acreditación oficial de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, comenzó el 12 de noviembre de 2025 y se desarrollará hasta junio de 2026, con sesiones mensuales impartidas por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la gestión sanitaria, la práctica clínica, la comunicación, la salud pública y el cuidado humanizado.
Dos líneas complementarias: conocimiento científico y salud ciudadana
El ciclo "Miércoles de Salud" se estructurará en dos formatos paralelos:
- Sesiones clínicas y de actualización profesional, dirigido a profesionales de la salud de distintos ámbitos: enfermería, medicina, fisioterapia, farmacia, psicología y otras disciplinas, con el objetivo de ofrecer formación científica y promover la cooperación interdisciplinar.
- Sesiones divulgativas abiertas a la ciudadanía, bajo la denominación "Miércoles de Salud Xs", destinadas a acercar el conocimiento sobre salud, prevención y autocuidado a la población general, desde un enfoque participativo, claro y humano.
Ambas modalidades se celebrarán en el Salón de Actos del CODEPA (Oviedo), de forma gratuita, con inscripción previa a través de https://codepa.es/articles/725?template=cms
Un calendario de salud, innovación y humanidad
El programa de sesiones acreditadas para profesionales sanitarios abordará temas de gran actualidad e impacto:
- 12 de noviembre de 2025 – "Gestión desde el cuidado", con Carmen Ferrer Arnedo, referente nacional en liderazgo y gestión sanitaria, quien explorará los nuevos modelos organizativos centrados en la humanización y el valor del cuidado.
- 10 de diciembre de 2025 – "Actualización en microbiota", con Miguel Gueimonde Fernández, científico del CSIC, que presentará los avances más recientes sobre la microbiota intestinal y sus implicaciones para la salud global y el envejecimiento saludable.
- 14 de enero de 2026 – "Coaching de urgencia", con Javier Álvarez Fernández, enfermero y coach profesional, que ofrecerá herramientas de comunicación y acompañamiento emocional en contextos de alta presión asistencial.
- 11 de febrero de 2026 – "Experiencia de paciente: la visión desde un paciente crónico", con María Ruisánchez Ardines, periodista y paciente crónica, que compartirá su experiencia personal para promover la empatía y la humanización del sistema sanitario.
- 11 de marzo de 2026 – "Micropigmentación y cáncer de mama", con Eva González López, especialista en micropigmentación reparadora, quien mostrará cómo la estética también forma parte del proceso de curación y bienestar emocional tras un cáncer.
- 8 de abril de 2026 – "Nuevos medicamentos para la obesidad", con José María Fernández Rodríguez, médico internista, que revisará las terapias farmacológicas más recientes y su papel dentro del abordaje integral de la obesidad y la diabetes.
- 10 de junio de 2026 – "Envejecimiento y deterioro cognitivo", con Carmen Sarabia Cobo, enfermera y neuropsicóloga, profesora de la Universidad de Cantabria, que ofrecerá una visión actual sobre la neurociencia del envejecimiento y los cuidados preventivos.
Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora y combinará la exposición de los ponentes con el debate participativo, buscando la actualización científica y la reflexión compartida.
Un compromiso con la salud, la educación y los cuidados
Con el ciclo "Miércoles de Salud", el CODEPA refuerza su compromiso con la formación continua, la cooperación profesional y la promoción de la salud.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia colegial de acercar la enfermería a la sociedad, impulsar el liderazgo enfermero en la gestión del conocimiento y promover una cultura de cuidados compartidos y humanizados.
"Queremos que el Colegio sea un punto de encuentro para todos los que cuidan y para todos los que quieren aprender a cuidar. Los 'Miércoles de Salud' representan nuestra apuesta por una enfermería abierta, innovadora y comprometida con la salud de Asturias", ha destacado Esteban Gómez Suárez, presidente del CODEPA.
Información práctica
- Lugar: Salón de Actos del CODEPA (C/ Juan Antonio Álvarez Rabanal, Oviedo)
- Duración: De noviembre de 2025 a junio de 2026
- Modalidad: Presencial
- Inscripción: Gratuita en https://codepa.es/articles/725?template=cms
- Acreditación: Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias
Sobre el CODEPA
El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias es una corporación de derecho público que representa a más de 8.000 enfermeras y enfermeros asturianos, con el objetivo de defender la profesión, garantizar la calidad de los cuidados y contribuir a la salud y el bienestar de la población.
Con iniciativas como los "Miércoles de Salud", el CODEPA reafirma su papel como referente en formación sanitaria y promoción del conocimiento en cuidados, abriendo sus puertas a la comunidad y fortaleciendo la red de colaboración entre profesionales y ciudadanía.
