El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias convoca su Junta General informativa el 22 de noviembre
La cita se celebrará en el salón de actos de la sede del CODEPA en Oviedo y también por vía telemática a través de Teams
L. L.
El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA) ha hecho pública la convocatoria de su Junta General Ordinaria de carácter informativo, que se celebrará el sábado 22 de noviembre de 2025, en primera convocatoria a las 09:30 h y en segunda convocatoria a las 10:00 h, en el salón de actos de la sede del CODEPA en Oviedo y también por vía telemática a través de Teams.
La orden del día incluirá los siguientes puntos:
- Apertura oficial, constitución de la mesa y normas de funcionamiento de la sesión.
- Informe de actividad del Colegio.
- Estado general de cuentas y ejecución presupuestaria.
- Presentación del borrador del Plan Operativo Anual para 2026.
- Estimación presupuestaria para el ejercicio 2026.
- Ruegos y preguntas, oportunidad de participación para los colegiados.
Para gestionar el aforo de la sede y asegurar el correcto enlace telemático, los colegiados que deseen asistir (presencial o a distancia) deberán registrarse mediante el formulario habilitado en la web del CODEPA.
Durante la sesión telemática, se grabará la reunión para documentar el acta correspondiente, conforme al reglamento de régimen interno del Colegio. Los participantes aceptan esta grabación en virtud de su conexión virtual.
Sobre el CODEPA
El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias es la institución que representa a los profesionales de enfermería en la región, con sede en Oviedo . A través de su Junta de Gobierno, impulsa la formación, la regulación profesional y la participación activa de sus colegiados en los asuntos de la profesión.
