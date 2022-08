Es artesana textil, hace sudaderas personalizadas bajo la marca “La factoría de pamplinas”. Pero, en realidad, no se anda con pamplinas cuando explica qué significa lo que hace y cómo quiere vivir:

“Me llamo María Ángeles López, pero todo el mundo me llama Gelu. Desde hace año y pico vivo con mis dos hijos, una de 14 años y uno de 9, en una aldea chiquitita que se llama Fano, que está en Libardón, en casi lo último de Colunga a tirando hacia la Piloña. Mi idea era irme a un sitio más aislado, pero luego, por tener el taller, por el autobús y los niños decidí este intermedio que no es ni tan en medio de la montaña ni un pueblo grande”.

“Nací en Zaragoza, luego me fui a vivir a Italia, a Centroamérica, donde estuve en Costa Rica, en Nicaragua, en México… Luego, en Cataluña. Antes de venir aquí vivía en un parque natural que hay cerca de Barcelona, que se llama La Floresta, que es un sitio muy alternativo y muy bonito, pero de ahí pienso que si quieres ver montaña y ver campo el salto es éste, sin duda”.

“Teníamos la gana de irnos más a la montaña y, entre todas las opciones, a mí Asturias me parece espectacular. Por un montón de cosas me recuerda a donde vivía en Centroamérica, aunque no lo parezca. Por el clima y la vegetación, esta naturaleza bastante exuberante y la autosuficiencia de la gente. Me gustó mucho que se sigue manteniendo que todos tengan su pequeña huerta, su pequeño ganado, que el reparto de la tierra sea de muchos. Asturias tiene esta cosa maravillosa de tener una naturaleza muy espectacular, de tener un montón de oportunidades de cosas para hacer, pienso. Yo también tengo mis ovejas, mis gallinas, mi huerto…”.

“Estudié Geología, pero hace tiempo que coso, soy artesana textil. Me gusta poder algo con mis manos y ofrecer a cada uno lo que necesita, personalizar la ropa con buenos materiales, hacerlo con calma. Que tú puedas venir al taller, tomar algo y que yo te lo arregle. Me parece que es importante para volver a la cercanía de las cosas que ocupamos todos los días, como la ropa, como la comida. Conseguir que lo que necesitamos día a día salga de donde estamos, por así decirlo”.

“Cuando estaba en Cataluña cosía cosas más frescas. Ahora me estoy centrando en las sudaderas y jerseys. La cosa es que tú decides cómo te la haces. Tengo toda la gama de colores y de formas y tú me dices: es que la quiero negra, con la capucha supergrande, las mangas a mí me gustan medio cortas… o quiero que tenga un bolsillo en la espalda…”

“En mi trabajo, busco la cercanía. Poder confeccionar las cosas con la gente me parece que es una herramienta bonita. Hagas lo que hagas, el poder compartirlo entre el usuario y el productor, podríamos decir, es muy interesante. Frente a esta fast-fashion en el que todo es deprisa y nos entra por los ojos, que nos homogenizan a la hora de vestir, es importante poder elegir la prenda que te pones. Que sea de buena calidad, que todas las telas estén hechas en España, que sean ecológicas, que estén cosidas por alguien por sus propias manos… Todo esto hace que una prenda de ropa tenga un valor real, no sólo económico. Y eso es algo que te va a acompañar cada vez que lo lleves puesto. Lo que nos ponemos es importante porque, de alguna manera, es nuestra carta de presentación, aunque te arregles mucho o poco. A mí me gusta la ropa cómoda. Hago la ropa cómoda, pero que sea cómoda y funcional, que te la puedas poner todos los días, no significa que no tenga un carácter. Tú al elegir haces que el mundo gire de otra manera, porque cortamos con una rueda de consumo y la homogenización que nos arrastra a todos”.

“Mi marca se llama ‘La factoría de pamplinas’ porque, al final, todo son pamplinas, lo importante son otras. Hay una plantita en las huertas, una mala hierba, que se llama pamplina y me encanta porque es comestible y tiene muchos nutrientes y pasa desapercibida, como nada”.

“Yo creo que en mi caso en un piso me empezaría a hacer pequeñita de alguna manera y acabaría todo el día mirando por la ventana señalando lo que no tengo. Pero es verdad que la ciudad engancha y es difícil cortar ese círculo si no lo tienes muy claro. Aunque la gente haya estado encerrada en un piso dos meses por la pandemia, es muy probable que se les olvide, que luego la vida siga y cada uno continúe en su sitio. Pero creo que hay una corriente fuerte de gente que quiere volver al campo y vivir más despacio y hacer las cosas de un poco de otra manera. Cada uno tiene que hacer lo que sienta. A cada uno las cosas le llegan en un determinado momento y las vive de una manera. Hay gente que la sacas de una ciudad y la pones aquí donde estoy viviendo yo y se agobia. Le faltarían cosas, se daría al chinchón, no sé. Cada uno es cada cual y contra eso sí que podemos hacer poco”.

"En la pandemia aprendí que todavía podemos vivir con menos cosas de las que hacemos, que nos llenamos el tiempo de cosas, que se está muy bien si no haces tantos kilómetros, sin ver a tanta gente; que se está bien en esa calma a un ritmo bastante más biodinámico. Nosotros la pandemia la pasamos muy bien porque estábamos muy tranquilos. No teníamos la exigencia del ‘tengo que’. Ahora hay cosas que no hago, pero pienso que tengo que hacerlas y eso me agobia. En la pandemia no tenía que hacer nada porque solo podía hacer lo que podía hacer. Cosía mascarillas para repartirlas por el pueblo, estaba con mis hijos, recogía flores. No ‘tenía que’ nada. Entonces no me agobiaba. Vivía con bastante calma. Yo creo que lo que nos genera insatisfacción es la frustración de lo que no hacemos. El pensar que tienes que hacerlo, que no te dé tiempo a hacerlo, el no verte capaz de hacerlo… Eso nos genera insatisfacción. Esa expectativa del ‘tengo que’ es lo que nos frustra”.

“Vivir con más calma es posible y es nos hace bien: tener una relación con tu gente, cercana con tu tierra, con donde vivas, es importante, muy importante. Lo que pasa es que la humanidad en general tenemos una memoria muy corta. Sino no se repetiría en la historia todas las cosas que se repiten. Si somos capaces de repetir las mismas guerras por las mismas cosas, si repetimos los mismos ciclos políticos por las mismas cosas, pues esto que vivimos en la pandemia se nos olvida más que rápido”.