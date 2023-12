"Soy Margarita Castañón Velasco y nací en Collanzo. Llámenme Margot porque me cambié el nombre con 12 años. Lo de Margarita nunca me gustó. Leí sobre una reina francesa, la reina Margot, que era una reina tremenda y entós al que no me llamara Margot, terminado en ‘t’, ni contestaba. Nací un 5 de enero, una noche de Reyes y yo decía: ‘Mama, ¿pero por qué me pusisteis Margarita?’. Y ella: ‘Calla, que era peor, que el tu padrín quería ponete Reyes’. Y yo: ‘Mama, pero yo soy antimonárquica, nun creo nada en eses pajarandaes’. Así tábemos así tol día".

"Yo vengo de una familia que… Ye que yo tengo una historia muy guapa. Voy a escribir un libru ahora. Toi empezando con la mi nieta Nora, que está haciendo comerciu y marketing y quier dedicase al mundo editorial. Ye pa contar el por qué estoy aquí y el por qué soy así y por qué tengo necesidá de aprender cada día. Porque yo creo que está to relacionao con la familia con la que vives. El sistema educativu enséñate a estudiar pero les inquietudes tiéneslo todo en la familia".

Lo primero, el periódicu

"Mira, nosotros teníemos el periódicu, LA NUEVA ESPAÑA. Mi madre fue cartera cincuenta años y todos los días, con el correo, traía el periódicu. Y entós todos los días en mi casa cada uno leía un artículo. Nos sentábamos a la mesa y venga, a la leer. Y ahora a interpretar. ¿Y qué entendiste? Esto. Venga, otru. Y a analizar. Y, mira, nunca en la vida nos hablaron mis padres de religión ni de política. Quiero decite que no era una familia de estes que te imponíen. Nosotros siempre fuimos libres. Lo único obligatorio era leer el periódicu".

"Mi güela Encarnación tuvo una tienda de ultramarinos y mi güelu levaba la exclusiva de subir el suministro que llegaba en tren a Ujo. Así que el espíritu esi comercial vilu en casa siempre. Mi padre era mineru y tenía ganao y era tratante. El día antes del Mercaón de Cabañaquinta bajaben los paisanos de los pueblos y la primer parada era en Collanzo. Amarraben en la plaza, donde vivíamos nosotros. Allí bebíen bien y luego caminaben tola noche camín de Cabañaquinta parando en tolos chigres. Y mi padre con ellos. A mí aquello parecíame mágico. Con nueve y diez años cogía el tren en Collanzo y escapaba pa Cabañaquinta al Mercaón. Acuérdome una vez… Tenía mi padre una xata preciosa y ya la había tratao él. Pon que por 400 pesetes.Y vino otru y ofreció-y quinientes. Y yo: ‘Pa, dá-yla a esti’. Y él: ‘No, fiya, ya axusté. Si no, nun axustes’. O sea, aprendí el valor de la palabra. Son coses que vas aprendiendo. Así que si yo te digo que mañana a les cinco toi ahí, como si truena, que yo toi ahí, eh. Porque lo tengo fecho".

"Mi madre iba a recoger tolos días el correo a la estación. Veníen unes saques… Taba derrangá de la espalda. Yo luego dába-y vacaciones a ella. Luego yo cogí la plaza. Fui cartera 22 años. Dejelo cuando monté esti negocio, Ca’l Xabú. Nunca saqué oposiciones porque si les sacaba igual tenía que marchar pa Sevilla o pa Murcia. Y, mira, ¿yo qué faigo en Murcia? La familia, deshecha. Yo tengo claro que no vendo mi vida por dinero. Yo vendo mi vida por una ilusión. Toda la vida tuve la ilusión de montar un sitiu donde yo enseñase a la gente a comer y todo lo que yo aprendí de pequeña".

La fiya era el meyu

"Porque yo soy la pequeña de cuatro hermanos y con tres años decíenme mi madre, la mi tía y mi güela: ‘Bueno, reina, tu yes la que quedes en casa, yes el meyu. Nun vales pa estudiar’. El meyu ye un artilugio, ye una pala con un tablón de madera astriáu con el que rompes les espigues de escanda. Entós, el meyu ye el que siempre está ¿entiendes? La que siempre está. Y el meyu ye una fía porque yera la salvaguarda de la vejez dellos. Si toos los fíos estudien y toos arreen, ¿qué va a ser de los padres?"

"Enfrente de mi casa había unos que yeren cures y monjes, los Hevia. Doña Concha, una hermana de los Hevia, vino pacá porque había sido monja y era maestra. Y cuando enfermaben les monjes, echábenles pa casa. Entós aquí daba clase particular y yo, con tres años, ya iba con ella. En esa casa había una sala con una pared de atrás alante con libros de estos negros, de pergamino, de curas. Y un escritorio. Había un sillón de cabeza de león y el respaldu de cuero con botones doraos. Y un día entro y, ¡hosten!, en medio de aquella colección de libros negros veo una colección de color: era Tintín. Agarré un libru. ‘El templo del sol’. Díjome la maestra: ‘Esto ye Tintín, son unos viajeros que van por el mundo. Y el mundo ye así’. Y enseñome un mapa del mundo. A mí pareciome, mágicu. Enorme. Va y coge un alfiler y pincha en un sitiu, en Asturies. ‘Aquí ye onde tas tú’. Dije yo: ‘¡Puf, el mundo ye enorme!’. Y ella: ‘Aquí tan les pirámides de Egipto, aquí la cultura maya, aquí ta Perú, la cultura inca. Pues todo eso tiéneslo en estos libros’".

–¿Pero entonces cómo decían sus padres que no valía pa estudiar?

–Porque era la norma: la que quedaba en casa era la que no valía pa estudiar. Yo era el meyu. Pero verás, calla, que lo mío ye muy gordo. Aprendí a trabajar la tierra, a semar escanda, a amasar pan, a facer la matanza, criar una pita, criar gochos, faigo quesos, sé facer paré, sé injertar, fui apicultora... Aprendí todo eso porque yera así. Decíame mi madre: ‘Fiya, si tú no lo aprendes, cuando pasen cien años la xente non lo sabe’. Yera como una responsabilidad ¿entiendes? Decíame: ‘Esto que yo te cuento no ye que lo invente yo, fiya. Esto vien faciéndose haz muchos años. Tú cuéntalo a les amigues, a les otres y a les otres’".

–¿Pero no se rebeló del destino de ser el meyu?

–Sí, calla, verás. Con doce años. Mi padre ya se había jubilado hacía dos años de la mina. Tenía 52 años y tercero de silicosis, taba afogau. Entonces había unes beques de la minería. Soliciteles. Y mi madre, como era la cartera, un día dijome: ‘Ah, fía, ¿cómo ye que tienes tú una carta del yugo y les fleches?’. Dije: ‘Na, eso ye de campamentos de la Sección Femenina. Y yo pensando: ‘Hostia, contestáronme y vínome aprobao’. Marchaba pa Sotrondio al colegio de les monjes a estudiar. Y yo con un papu… ¿Y cómo- y digo yo a mi madre que en septiembre marcho pal colegio? Mi padre sabíalo. Yo, entós, un domingo rigor, de los garbanzos con su sopa, dijo mi padre: ‘Mira, la nena tien que decivos algo’. Y yo: pues que salga el sol por Antequera. ‘Na, tengo que decivos que en septiembre marcho pal colegio pa Sotrondio, que me dieron una beca’. ‘No, tú nun vales pa estudiar’. Y yo: ‘Pues aquí tenéis aprobao octavo de EGB y primero de Bachiller, que me había matriculado en Moreda por libre. En septiembre marché pa Sotrondio".

Cómo coger un xilgueru

"Estuve dos años en aquel colegio de les monjes. Bueno, estuve en tres colegios y de los tres me echaron. Verás. La beca, en 1969-70, era de 183.000 pesetas, una cosa así. Y de aquella valía un pisu en Oviedo 160.000 pesetes. Pero les monjes, a les que estábamos internes hacíennos fregar, servir les meses, pelar patates, trabayar en la lavandería. Les que estaben de pago no hacíen nada. Nosotres recibíemos una subvención pero les monjes guardábenlo porque todo el sistema de limpieza haciémoslo nosotres. Decían: ‘Es para que sepáis’. Y yo decía: ‘Oiga, que yo de casa vengo aprendía’. Fui a hablar con la superiora: ‘Mire, hermana, yo vengo aquí a estudiar, nun vengo a trabayar; pa trabayar ya tengo mi casa. Quiero estudiar y tener tiempu pa mí, gústame mucho leer. Entonces, si usted quier que yo trabaje en el colegio tien que págame, aunque sea algo’. Pagar no me pagaron, pero lo que gastaron conmigo tuviéronlo muy gordo. La semana que me tocaba lavandería metia-y fierru a la secadora y andaba la secadora pol patio dando trompos. La temporá que me tocaba cocina, los fogones ¡ras!, al medio de les víes que pasaben por detrás del colegio. Nunca me pillaron… A les amigues jamás yo decía lo que facía. Eso decíalo mi padre: ‘Fiya, si tú tas en monte y quies garrar un xilgueru, a los páxaros pa garralos no pues dici-yos ‘ussh’ porque escapen. Tú tienes que dir con sigilo y, ras, echa-y mano’. Luego fui a denunciales a Madrid, llevé una carta y fotos. Planteme en Madrid en la calle Serrano 13, donde estaben les oficines de todo eso, de los que llevaben la beca. Doña Pepita llamábase la directora de les beques. Hubo una revolución y entonces yo el tercer año, solicité el cambio: ‘Ahí tenéis el marrón’".

"Yo tenía 47 años cuando decidimos montar Ca’l Xabú con los mis fíos. Yo ahora estoy jubilá. Tengo una furgonetina y viajo en ella por España. Tuve el añu pasáu pa Francia, en Lorient, al festival intercélticu. Anduve de mochilera en Panamá, Puerto Rico y Colombia. Y con les amigues quedamos los jueves en Gascona a tomar sidra y a cantar. Pasámoslo muy bien. Después de la pandemia dijéronme: ‘Podíamos hacer un viaje’. Y yo: ‘Esti añu ya contaba con hacer un viaje, pero va a ser lejos’. Y elles: ‘¿Pero onde vas a ir, fía?’ Y yo: ‘Pues, mira, voy a ir a Monforte de Lemos. Tontes, tocó la lotería esti añu y malo será que no haya un viudu solteru. Montamos el viaje, fuimos nueve en una furgoneta. Pasámoslo de muerte. ¿Tú sabes lo que nos pudimos reir?

–Entiendo que el viudu no apareció...

–Fuimos tres días a Monforte en hores diferentes y, nah, muerto. Los guapos ya taben pillaos toos, arrancaron, emigraron, no había ni uno. Había gallegos de esos vieyos, del paraguón, ¿sabes? Malafechiscaos. Reímonos a muerte, pero nun topamos.

Papa, yes un Gandhi

"Ay, madre, yo siempre fui así. La adversidad nun va conmigo. Si me pasa algo, trato de resolvelo y si nun puedo, pasa p’atrás y ya no lo veo. Porque, mira, decíame mi padre: ‘Fía, fíjate que la naturaleza ye capaz de hacer una fueya de castañal, una flor, un oriciu, una castaña, y tolos años hermano uno de lo otro. ¿Entos tú cuentes que la naturaleza si hubiera querío que mirásemos patrás no nos hubiera puesto los gueyos en el cogote?’ Tú fíjate qué pensamientos tenía mi padre. Decía-y yo: ‘Papa, yes un Gandhi, siempre fuiste un Gandhi, un ilumináu’. Y ye lo que diz el refrán asturiano: ‘Si tien arreglu se arreglará y si no lo tien arreglao, ta’. ¿Entiendes?

–Una última pregunta: ¿cómo vio la evolución de Aller en estos últimos años?

–Mira, yo voy decite una cosa y que lo respete quien quiera. Yo solo veo que hay xente vaga. El cuerpo humano ye una máquina pa trabayar, pa divertite, pa reir, pa comer, pa obtener comida. Y obtener comida sólo la consigues trabayando. Pues a la gente no-y gusta trabayar, sólo-y gusta pintar la uña y quejase, a ver cómo vive del mundo subvención.

Carretilla y crossfit

"A mí la tierra ye lo que me da el equilibrio. Yo tengo amigues en Oviedo que van de la Tenderina al Cristo en autobús, pa pagar un gimnasio de 30 euros al mes. Yo toi en la huerta y pongo-yos por el móvil un vídeo con el carretillu cargáu de piedres o de cuchu. ‘Mira, voy decivos, toi haciendo crossfit’. Y levanto el carretillo parriba pa abajo. Encima no ye que sea bueno pal cuerpo, ye bueno pa la cabeza. Cuando de farina, formientu, sal y agua saques un pan, eso trabájate la cosa en algún sitiu, no se dónde. Pero ye como si todos los problemas no tuvieren sentíu. Porque tú tienes que amar el sitiu donde lo que vivas. No ye andar diciendo: ‘Ay, la minería acabose’. Mira, antes de la minería en la mi familia vivíase de ‘muchos pocos’: teníes ganao, gochos, teníes… felicidá… Que no me vengan a decir que les Cuenques van mal. Aquí sólo se necesita gente emprendedora. Yo siempre dije que esto ye como si yo tuviera un diamante: tengo nueces, ablanes, castañes, setes, tenemos caza, apicultura, tenemos la escanda… Solamente cultivar escanda cuántos puestos de trabajo daría".

"Necesítase gente joven de aquí que emprenda, como hay ahora ganaderos, gente que estudió en el Instituto en Luces (el ciclo de formación agraria), ganaderos de verdad con 130 cabeces de ganao que viven de lujo y son los que van manteniendo el paisaje. Porque la labor principal del paisano, decíalo mi padre, ye mantener el monte a raya, porque el monte métesete encima".

"¿Sabes lo que hicieron con les prejubilaciones la mayoría de la gente? Comprar un pisu en Gijón. Y el guaje, al paro. Decíen: ‘El mi guaje non va a trabayar por 600 euros’. Pero luego el guaje con un buen coche de marca y fumando, echando fumo atrás. Y en casa: ‘Habla suave, que vino el nenu a las siete de la mañana’. Me cago’n la mar. Si soy yo, el nenu sal pitando de casa. Pero el problema no ye de los hijos, ye de los padres. No ye sólo ganar y gastar en la vida. En la vida, pa ser feliz, hay que trabayar, ganar, gastar y aforrar. Y en esti orden, además. La felicidad dátelo el trabayar, el tener idees, el que los mis hijos no marchen de aquí. Mira, yo soy feliz desde que me levanto. Si ta orbayando a mí no me jodel el iempu. Digo: ‘Mira qué día de murnia más guapu’".

"Tú deja ahí bien claro que el futuro nun depende de dónde vivas, el futuro está en ti, en les vueltes que-y des a la vida. Dicen que aquí no hay futuro. ¡Anda, vete por ahí! El futuro está en ti. Que no me vengan a contar milongues. Yo, el futuro hícelu yo porque me gusta donde vivo y me gusta la mi gente".