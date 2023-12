«Nací en una casería, en Boo. Mi padre era mineru. Y en casa, hasta que yo tuve 20 años, todavía teníamos vaques, pero en plan modestu, seis o siete. Viví esos dos mundos: el campesinao y la minería. Yo tiro más por lo campesino. Mi padre trabayó en les mines de montaña. Ya llevaba desde muy mozu y cuando llegó el cambiu a Hunosa, quedaron xubilaos. Fue, digamos, la primer reconversión. Les xubilaciones entonces fueron males y tocó-y trabayar en el monte en unes condiciones muy males, subir con unes nevaes enormes. Por eso siempre me decía: procura non dir a la mina. Él no tuvo otra que facelo, pero tenía rechazu».

«De los años sesenta en adelante, cuando empiezo a dame un poco cuenta de les coses, era una época tovía pal conceyu muy buena. La minería taba funcionando muy bien y había esa doble economía mixta: la mina con ganao a la vez. Concretamente, Boo taba muy poblao, teníemos todo tipu de servicios. Economato, cine, cantidá de bares y comercios… Supongo que estaríamos rondando casi los 2.000 habitantes. A partir de los ochenta, cuando llegó el bajón de la minería, cambió totalmente, claro. Hoy Boo no llega a los 400 habitantes».

«En Aller, lo que más echo de menos de cara al futuro fue que no se creó nada de industria. En estos últimos cuatro años el alcalde movió mucho el turismo, hay que reconocelo, pero tampoco veo que con el turismo se pueda solucionar esta cuestión de aquí. El turismo ye muy estacional. Aquí tenemos la nieve, efectivamente, con la estación de Fuentes de Invierno, pero ya ves que nieva bastante poco y les temporaes son cortes. Echo en falta industria. Y eses industries pequeñes, relacionaes con el cultivo de la naturaleza, la miel, los embutidos, yo creo están funcionando y pueden ser el futuro. Hoy en día la restauración tiende a los productos cercanos y eso puede incentivar los cultivos y la ganadería».

«Necesitamos fijar población. Son muy pocos los que se queden. Hay que ofrece-yos algo cercano. De cara a la juventud, también. Qué se yo, una FP relacionada con la agricultura, con la ganadería. Algo que tengan próximo. Si no, van a seguir haciendo una vida de ciudad en el pueblu, que ye lo que no me cuadra mucho».

«Con la industrialización, hubo una pérdida de esa cultura campesina. Entre los que quedaron cundió el pesimismo: ‘Esto de pueblu no sirve para nada’. Hubo una pérdida de esi sentíu de lo rural, de lo que denominamos ‘cultura campesina’. Fue algo que pasó en toa Europa. Eso sigue pesando bastante en la actualidad. Pero lo que veo y leo en otras partes de Asturias es que hay gente joven que sí está apostando por esa cultura rural. Sí hay una mirada diferente. Hay una generación con otras visiones sobre el campo, gente criada en el entorno urbano que va al pueblu con idees nueves y les nueves tecnologíes. Esi sería el camín. Ahí tengo una esperanza. Pero en esta zona, en general, yo creo que todavía no está pasando eso. No sé, a lo mejor equivócome y en unos años esto florez. Echo un poco de falta esi arraigo».

«Aquí, en Aller, el futuro fiábase a la minería cuando ya sabíamos que la minería iba a acabar. En les últimes movilizaciones que hubo yo ya decía: esto no tien vuelta atrás. La gente todavía seguía muy machaconamente diciendo que había que mantener la minería, que era lo que verdaderamente nos iba a dar el futuro. Y no la cultura campesina, que yo creo que sí nos lo puede dar. Sí veo en el concejo determinaes industries que van por esi camín. Y creo que tenemos recursos por explotar. Por ejemplo, tenemos abandonaos los castañeros totalmente. La castaña ye un producto que en Galicia y en Porgial y en el Bierzo está funcionando bastante bien. Explotar esos recursos también sería interesante».

«En les Cuenques, después de los fondos mineros quedó como un vacío. El futuro no lo veo muy claro, pero en zones urbanes como Mieres supongo que podrán mejorase coses, les comunicaciones no son males. Quizá tenemos más miedo de lo que pase en esta zona más rural. Viendo lo de Turón, donde estuve trabayando, que aquello mete miéu, también me asusta un poco lo que pueda pasar aquí».

«Tuve la suerte de tener una güela materna –siempre estuve muy ligáu a ella– que solo hablaba en asturiano. Ella vino de Riosa p’aquí, pal conceyu de Ayer. A mí lo del asturiano vienme de una manera bastante natural, aunque de mozu tocome vivir cuando comenzó la reivindicación. Fui un lector muy precoz y de críu, ya casi en la escuela, tenía muy claro que lo mío teníen que ser les lletres. En principio en castellanu, pero yo ya hacía los mis vocabularios con les palabres de mi güela».

«Los que llevamos en esta cuestión del asturiano desde siempre reivindicamos que, aparte de conservar un patrimonio y de marcar una identidá puede ser muy válido, incluso económicamente. Hoy en día tenemos munches marques de calidá en Asturies. Y a veces duelnos muchísimo tener que leer determinaos nombres en castellano que no-y peguen nada al producto. Pero estamos viendo que marques de fuera sí utilicen el asturiano pa promocionase. Vilo, por ejemplo, últimamente en una cerveza galleg. Aquí hasta decir ‘quesu gamonéu’ parez que cuesta trabayu».

«Pero ye verdá que tan cambiando les coses. Está cambiando esi rechazu inentendible que, en muchos casos, llévanos a abandonar lo nuestro, que tenía que ser un patrimonio a defender. No sé por qué esi rechazu. Esto, lingüísticamente, estúdiase: hay un autoodio, un prejuiciu lingüísticu. Tovía queda gente con el estigma esi: de que ye ‘hablar mal’. Pero también tengo la esperanza que, con les nueves generaciones, eso cambie. Eses nueves generaciones, que ahora además vienen prácticamente del ámbitu urbanu, lo utilicen sin ningún tipu de prejuiciu. Hoy en día lo usen con naturalidá, ellos no vivieron tou esi rechazu que vivieron otros en los años de atrás. Y no entienden por qué alguien se molesta por cuestiones de estes. Será la única manera que conseguir defender esi patrimoniu cultural nuestru».