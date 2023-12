"Nací en Moreda de Aller, donde vivo. Mi padre era mineru, había trabajado en lo que hoy ye el Pozu Aller. Falleció cuando yo tenía dos años y medio, de la silicosis. Murió con 47 años, le llevaba casi once años a mi madre, que quedó viuda muy joven y con cuatro hijos, yo soy la menor. Mi madre, Leontina, que falleció en 1997, trabajó toda la vida por les cases, estuvo emigrada en Bélgica un año, y después ya vino y empezó de nuevo a trabajar por aquí. Aquel mismo año le salió para trabajar en la ciudad vacacional de Perlora, hasta su jubilación. Sacó adelante a cuatro hijos sola".

"Yo me casé aquí con una persona maravillosa. Mi marido se llamaba Juan Carlos Rodríguez Fernández, tuvimos cuatro hijos y hoy día tengo siete nietos. Me quedé viuda con 34 años recién hechos. Mi marido falleció con 33 y, a partir de ahí, a trabajar y salir arriba".

–Se repitió la historia de tu madre.

–Pues sí. Para ella también fue un golpe muy duru, porque me veía a mí como se había visto ella, ¿entiendes? Pues sí, sí.

"Mi marido era ingeniero técnico naval. Estuvimos viviendo tres años en El Ferrol. Él trabajando allí. Luego vinimos para Asturias. Sacó unas oposiciones y entró a trabajar en la Caja Rural. Falleció de un cáncer. Lo digo porque él prestó mucha ayuda para que lo trataran con los pocos avances que había entonces, en aquella época de los años ochenta. Como él decía: ‘Si no sirve para mí, para alguien servirá’".

–¿Y cómo se arregló para sacar adelante a cuatro hijos?

–Bueno, a ver, lo primero tienes que pensar que la paga te tiene que dar para sacar a tus hijos arriba. No te permites cosas porque tienes miedo a que no alcance. Lo más importante que tienes en tu vida es lo que te queda. Y en aquel momento eran mis cuatro hijos, que tenían de ocho años para abajo. En cuatro años tuve cuatro hijos. Era lo que siempre soñamos, tener familia numerosa. Era nuestra ilusión. A mí me encantan los críos, soy muy feliz con ellos. Suelo ir de vacaciones con mis nietos sola. Marcho de vacaciones con ellos y, bueno, unes veces están siete, otres veces están seis, otres veces están cuatro… Pero marcho con ellos yo sola.

–¿Con los siete nietos?

–¿Pero de qué te asustes? (risas). Pues mira, el primer año marché con los siete y estuvimos en un camping en Luarca, alquilamos unos bungalows. El año pasado alquilé un piso en Gijón, para La Calzada. Muy feliz con ellos. Lo hago porque lo pasan bien ellos pero también, egoístamente si quieres, porque también yo lo disfruto. El mayor ya tiene 16 años, y anda corriendo ya triales de montaña, y el más pequeño, seis. Ellos lo pasan muy bien y yo lo disfruto mucho viéndolos así. Y son buenos nenos, me ayudan. Los tres mayorinos van a hacer la compra, los pequeños ponen y quitan la mesa, me ayudan a recoger la ropa y a tender. Bueno, cosinas. En Navidades, Semana Santa y cosas así, cuando se juntan, pues a veces hacemos, como yo digo, noche de pijamas.

"Tuve una librería muchos años, once años y medio. Primeramente, había dado clases de baile tradicional por el concejo, desde los 16 años. Yo bailé toda la vida, ya en la escuela. Y luego, con el tiempo, pues cuando ya me quedé sola con los críos cogí una librería. La tuve que dejar por motivos más bien de salud pero también porque fue una época en la cual empezaron a meter el libro de texto en les grandes superficies y a las librerías pequeñas ya no nos compensaba. Con los libros de texto vendías también los complementos. Y, todo sea dicho de paso, lo teníamos muchas veces a mucho mejor precio que en las grandes superficies. Cerré en el 2000".

–¿Y cuándo empezó con los Humanitarios?

–Siempre más o menos estuve ligada a Humanitarios, desde el grupo de baile primero y luego con mi marido. Y después, en 1996-97, al formar Carmen Santos su junta directiva, entré como vicepresidenta y estuve cuatro años. Ahora llevo 23 años a la cabeza de ello.

"Todos los cargos que son como éste, de cualquier tipo de asociación, tienen sus más y sus menos, sus días de alegrías y sus destierros al desierto. Pero de todo se aprende. En todo tienes que ver una lección. Esto me aporta la riqueza del contacto con la gente y la posibilidad de ayudar a personas que están en una situación vulnerable. En el 2007, cuando conseguimos el premio al ‘Pueblo Ejemplar’, me hacían esta misma pregunta. Y yo les contestaba que ojalá no existieran los Humanitarios de Moreda en el sentido de prestar ayuda porque sería que todos vivirían con dignidad y tendrían un poder adquisitivo".

"Esta fue la primera cofradía gastronómica que existió en Europa. Y salió todo de unes reuniones que en su vida tenían gente del concejo desde el siglo XIX. En 1905, se registró la sociedad pero los Humanitarios ya andaban pululando por ahí antes. Entonces, ellos se reunían en una comida para ver las necesidades que había en el concejo. Ye lo que yo explico a los críos: ‘No penséis que siempre hubo carretera, ni luces ni agua en casa’. No me gustan las siglas pero para que nos entendamos: esto fue primera ONG que existe en el mundo".

"Humanitarios tiene mucho contenido social. Me gusta trabajar recogiendo ropa y repartiéndola para la gente que viene en busca de ello, de cacharros, de enseres de todo tipo. Tenemos pagao viajes a Madrid para niños enfermos o para mayores. En la pandemia, a través de gente voluntaria, se hicieron más de 10.000 mascarillas para todo el concejo. Vino lo de Ucrania y en menos de nada la gente de todo el municipio se volcó. Hicimos un centro donde se iba seleccionando la ropa, metiendo en cajas y etiquetando lo que llevaba cada una. Salieron tres camiones grandes, luego furgonetas ni te cuento. Estoy muy orgullosa de toda la gente de este concejo, que se volcó. Debe ser que confían de verdad en lo que hacemos. Un ejemplo. Haz dos años fue poner en redes sociales que necesitaba una cuna para un bebé que la necesitaba y no habían pasado ni dos horas y me empezaron a llegar mensajes privados ofreciéndome cunas. Cuando yo me encuentro eso, me entra esa cosina: ‘Dios mío, hay buena gente’".