Mi nombre es Avilés, un topónimo que tiene su origen a partir de una villa de un señor romano llamado Abilius, que habría derivado en Abillesse y luego en Abiles, tal como aparezco nombrada en documentación medieval. Mi existencia viene ligada a la actividad desarrollada en torno a un estuario que funcionó como defensa marítima primero y después como espacio para el intercambio comercial. De esa ría salen hoy piezas eólicas para todo el mundo y se ha logrado recuperar el estado de salubridad óptima en sus aguas dos décadas y media después de los primeros esfuerzos por el saneamiento. Lo que fui, lo que soy y en lo que querría convertirme está ligado a ese cauce que también surca estas líneas, a modo de viaje en el tiempo, siguiendo la premisa del escritor chileno Luis Sepúlveda, quien aludía a la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar y construir el futuro. Hablar de Avilés es mucho más que referirse a un concejo. Su historia –mi historia– comprende la de un territorio que representa la cabecera de toda una comarca; recibí estatuto privilegiado de los reyes como villa de realengo en la Edad Media y fui ciudad con el paso del tiempo, con asentamientos de población documentados desde hace aproximadamente 100.000 años, como detalla el historiador Juan Carlos de la Madrid en su biografía urbana. Desde los tiempos del primitivo alfoz avilesino, a la villa medieval que fui después y la urbe en que me transformé siglos más tarde ha habido acontecimientos de gran repercusión en mi vida. Pero, déjenme comenzar por definirles quién soy.

Soy ciudad («culta y galante, que tiene comodidad de urbe grande», como dice la canción) y también concejo, uno de los veinte agrupados en el área metropolitana central de Asturias. Con una población empadronada aún por encima de los 77.000 habitantes, he logrado, por derecho propio, consolidarme como la tercera capital municipal en población en Asturias. Me consume el invierno demográfico, me preocupa la falta de niños en los paritorios, pero sigo mirando hacia el horizonte con la misma esperanza que mis primeros pobladores.

Me apodan el pulmón industrial de Asturias, doy cobijo al mayor polo de innovación en el Principado y no existen apenas desarrollos en el sector metal que no tengan raíces avilesinas. Uno de mis mayores éxitos ha sido salvar el impacto socieconómico de sucesivas crisis sin más heridas que la de reajustar mis niveles de productividad a las nuevas circunstancias: desde el revolcón de Ensidesa , que multiplicó por cuatro la llegada de población en menos de veinte años a la decadencia en décadas posteriores de los altos hornos. Mi marca personal es la reinvención. Porque lo importante no son los hechos sino cómo te tomas lo que te pasa; el problema es que siempre intentamos cambiar los hechos. Uno solo puede cambiar la manera de interpretarlos. Y así ha sido a lo largo de mi historia.

Existen pruebas de asentamientos humanos en este territorio desde la Prehistoria, aunque es destacable que no se originó una población permanente hasta después de la época romana. Solo los arijanos lograron cientos de años después repetir ese hito.

En el siglo XII, con la obtención del fuero a manos del rey Alfonso VI, conseguí una serie de privilegios, entre los que se encontraba el poder celebrar ferias y un mercado semanal. Durante la Edad Moderna viví un momento de esplendor con la llegada de numerosa nobleza que buscaba construir sus solares en mis entrañas de villa medieval y gracias también al auge de la burguesía. Pero a partir de entonces se inició un largo período de decadencia que únicamente salvé con el comercio de bienes con América, la posterior llegada del ferrocarril además de la industrialización, eminentemente siderúrgica, a mediados del siglo XX, que es parte de mi marca como ciudad.

Conservo uno de los mejores conjuntos histórico-artístico de España, compuesto por palacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y parques, junto con un patrimonio cultural en el que destacan el Museo de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer. En las tablas del Palacio Valdés han florecido intérpretes y directores de talla y mis pobladores han abrazado siempre el teatro como seña de identidad de una ciudad que ama y cuida su programación cultural.

De los diversos acontecimientos que cada año llevan mi nombre, el de Avilés, por el mundo son dignos de mención el Antroxu, la Fiesta del Bollo o el Festival Intercéltico. Mi ubicación, a solo 25 kilómetros de Gijón, a 27 de la capital, Oviedo, junto con las buenas comunicaciones con el resto de Asturias, me permite gritar más allá de las fronteras físicas el orgullo el hecho de contar con uno de los principales puertos pesqueros y de mercancías de España, que me convierten en emplazamiento privilegiado para la industria. Soy, en esencia, industria, y ninguna de las secuelas de esas crisis que me persiguen (contaminación, decadencia y paro) han logrado tumbarme a lo largo de los años. Aferrada a mis piedras centenarias y a sus siete calles –alguna de las cuales baja hasta la ría que desemboca en el mar, en el puerto de San Juan de Nieva– los barcos que zarpan a diario recuerdan también mi historia de conquistadores e indianos.

La ciudad del siglo XXI en la que me he convertido busca, al fin, ajustar su economía y alma industrial a las exigencias ambientales y competitivas de este momento. Ser uno de los espacios industriales más creativos de España, con hasta ocho centros de I+D+i, justifica que me haya convertido en sede del centro de investigación en 3D de una de las mayores productoras mundiales de acero, Arcelor Mittal, o que los fabricantes de las torres eólicas más potentes del mundo asienten sus talleres en las márgenes de la ría que me hizo crecer. De Avilés, para el mundo. Y sin dejar de crecer.

Las dificultades del presente no impiden que continúe definiéndome como tierra de gigantes de la ingeniería donde las grandes firmas de calderería y mecanización conviven con los más modernos centros de investigación. Ese ecosistema de innovación que me da aire cada día es el que mantiene viva la «fabricona», a escala ciudad, en la que me he convertido. Mi mérito es mantener la continuidad tras impactos y catástrofes varias mientras me adapto y transformo conforme a las necesidades del momento.

¿Cuál es su idea de futuro para la ciudad?