"Mi familia, por parte de madre, es de aquí, de Belmonte de Miranda. Aquí estuve hasta que tenía 5 o 6 años, con mi abuela. Mis padres estuvieron un tiempo en Madrid trabajando y cuando lograron el traslado a Asturias ya me fui a Oviedo con ellos, justo cuando empecé primero de EGB. Vivía en Oviedo, pero siempre veníamos todos los fines de semana a Belmonte. Y en vacaciones, siempre. Así que mi pandilla de chavaletes era de aquí. Y salíamos de fiesta los sábados a Grado. Al Maracaná, al Spook… que era lo que había de aquella".

"Estudié Administración y Dirección de Empresas y antes de acabar me surgió trabajo en una empresa para comercializar productos de fachada. La verdad es que estaba poco motivado a seguir estudiando y me puse a trabajar. Yo vendía ladrillo visto para fachadas y me cogió justo el boom de la construcción. Se vendía muy bien, se trabajaba mucho, pero también se ganaba mucho dinero. A los cinco años de estar en esa empresa me llamaron de una multinacional francesa, Terreal, y ahí empecé a llevar Asturias y León y a ampliar productos. Además de ladrillo visto fue cuando empezó la fachada ventilada".

"Entonces es cuando me pilla la crisis. La multinacional francesa aguantó un año aquí. Cerraron las tres fábricas que habían comprado en España. Esto fue en 2012 o 2013. Por mayo de ese año nos avisaron de que en diciembre cerrábamos. Ya no había obras. Igual trabajaba media hora al día, nada más".

"Como me conocían en el sector y trabajaba directamente con el promotor o el constructor y tenía relación de algún trabajo que hiciera con almacenes, hubo un par de ellos que me dijeron: oye, te puedes venir con nosotros a trabajar. Pero ya me aborrecía seguir de comercial. Ya no tenía ganas. Aquel año en que cerró la empresa, además, fue la primera vez que hice algo en el campo. Tendría 35 años. Nunca había cogido una fesoria. Pero ese verano, como tenía poco trabajo, puse una huerta con cuatro tomates y cuatro fresas".

"Fue cuando me dije: tenemos una finca de la familia en Alvariza, al lado de Belmonte, habrá que hacer algo con ella, ¿sabes? Fui a alguna charla sobre el cultivo de arándanos, pero no me convenció. Lo que hice fue algo muy básico: cogí la tierra de la finca y la mandé a analizar. Y hablé con un par de ingenieros agrónomos para saber para qué era buena".

"Entonces me puse con los kiwis. Tuve mucha ayuda de mi tío José María, que me echó una mano muy grande. Porque aquí hicimos nosotros todo el montaje de los postes de hormigón, pusimos nosotros el sistema de riego, nosotros plantamos los árboles… Lo fuimos haciendo poco a poco entre los dos. Y luego, tirar para adelante. La finca tiene 2,5 hectáreas de kiwis plantadas en ecológico. Pero toda la finca tiene 3 hectáreas. Yo siempre digo 3 hectáreas, porque además la gente siempre anda mirando a ver quién la tiene más grande" (risas).

"Comenzar con esto no es fácil. Lo primero que tienes que tener es la tierra y si la finca no hubiera sido familiar no sé si hubiera podido echarlo adelante. Si para comenzar tienes que partir ya con la inversión en la compra de tierra, aparte de la instalación y de que en una plantación de kiwis hasta el cuarto año no empieza a haber un poco de alegría, pues olvídate. Aquí hay años malos y años peores, pero bueno no hay ninguno".

"Como no es una finca de esas grandes, tienes que distinguirte un poco en el producto. Por eso opté por la producción en ecológico. Además, esos productos, los herbicidas y eso, la verdad es que no me gustaban. No me gusta estar metiendo cosas, que se mete mucha porquería".

"Desde el punto de vista económico, la plantación en ecológico no me parece tan beneficiosa. Hoy en día si te vas a la producción convencional, y si le das bien de jarabe, le sacas más dinero. Yo lo compenso por el sistema de comercialización. Vendo directamente a las familias. No tengo que pelearme con el mercado mayorista, negociando cinco céntimos más o cinco céntimos menos".

"Para abrir la red de clientes empecé poco a poco en las redes sociales, empiezas a poner el producto y luego te coge un grupo de consumo y empieza a compartirlo con la gente. Y así. Poco a poco vas teniendo clientes. Cuando llega la época de recogida yo aviso por redes sociales, por Facebook o Instagram, y me van llegando los pedidos: mándame una caja, mándame dos, mándame tres, me voy a pasar por la finca a recoger…".

"Es verdad que en otro países de Centroeuropa empiezan a mirar mucho el producto y su origen y eso va llegando a España, pero a veces también hay gente que no puede pagar las burradas que a veces se piden por la fruta. Algo importante de la venta directa es que también permite que haya gente que pueda consumir kiwi ecológico a un precio normal. Porque yo he visto por ahí en algún supermercado kiwis ecológicos a 9 euros. Y eso no lo puede pagar nadie. Por ejemplo, a una familia de Madrid que me pida una caja de 5 kilos el kilo le puede salir sobre los 5 euros el kilo. Puesto en casa".

"Tengo dos sistemas. Uno es la venta directa y otro es que los clientes pueden apadrinar un árbol. Les ponen nombre y cuando hago la recogida les mando una caja con cinco kilos. Y, si quieren, más. Eso sobre todo me lo llevan familias de fuera de España, mucho en Alemania".

"No sé si hoy volvería a trabajar de comercial, como cuando estuve en el sector de los materiales de construcción. De aquella no tenía hijas, ahora tengo dos, una de nueve y otra de cinco años, y esto me da mucho tiempo para estar con ella. Los kiwis tienen periodos de mucho trabajo, pero hay otros en los que, con unas horas, vas llevando la finca al día. El otro trabajo comenzaba desde que montabas en el coche por las mañanas y había días que llevaba dos horas sentado en el coche y no habías arrancado todavía porque no había parado de atender el teléfono con pedidos. Esto no tiene comparación en cuanto a la calidad de vida".